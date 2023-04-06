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    Google, artık bildiğimiz “Google” olmayacak: Yapay zeka sohbet eklenecek!

    Google, bir süredir ChatGPT ve Bing Sohbet tarzında bir yapay zeka olan Bard üzerinde çalışıyor ancak arama motoruna entegrasyonu soru işaretiydi. CEO Sundar Pichai bu konuyu resmen aydınlattı.
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    Google, artık bildiğimiz “Google” olmayacak Tam Boyutta Gör
    Microsoft, OpenAI’a yaptığı onlarca milyar dolarlık yatırımdan sonra Bing’e ChatGPT’ye güç veren GPT-4 modelini eklemişti. Bu yapay zeka yarışının an itibariyle bariz kazananı Microsoft Bing olurken Google da yapay zeka savaşına hazırlanıyor. CEO Sundar Pichai, The Wall Street Journal'a verdiği bir röportajda, yapay zekanın Google’da nasıl çalışacağını açıkladı.

    Google, yapay zeka sohbete sahip olacak

    Google, artık bildiğimiz “Google” olmayacak Tam Boyutta Gör
    Sundar Pichai yaptığı açıklamada "İnsanlar Google'a soru sorabilecek ve arama bağlamında LLM'lerle (büyük dil modelleri) etkileşime geçebilecek mi? Kesinlikle" dedi. Google zaten LLM'leri aramaya entegre edeceğini söyledi ancak şirket ilk kez sohbet özelliklerini de planladığını duyurdu. Pichai, yapay zeka sohbetinin bir tehdit olarak değil arama endüstrisinin büyümesinin yeni bir yolu olarak gördüğünü ve bunun büyük bir fırsat olduğunu belirtiyor.
    Google, artık bildiğimiz “Google” olmayacak Tam Boyutta Gör
    Google, halihazırda bulunan Google Brain ve DeepMind gibi bölümlerinin arasındaki iş birliğini genişletmeyi hedefliyor. Bu sayede bir sinerjinin oluşacağına inanılıyor. Ölçeği büyütmek isteyen Google’ın arama motoruna yapay zekayı nasıl entegre edeceği ve bunu ne zaman yapacağı belirsiz. Evet, Bard yapay zekası halihazırda test ediliyor ancak Google arama ile alakasının olmadığı, kedisine ait sitede test ediliyor.

    Microsoft çok önde

    Google, artık bildiğimiz “Google” olmayacak Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Microsoft ise Şubat ayından bu yana ne yapmak istediğinden oldukça emin görünüyor. Bing Sohbet yapay zekası oldukça başarılı bir şekilde Bing arama motoruna entegre edilmiş durumda. Yapılan normal web aramaları hızlı bir şekilde yapay zeka sorgusuna dönüştürülebiliyor. Hatta artık Bing’in Sohbet bölümünde yazdığınız cümlenin görselini de talep edebiliyorsunuz. Bu özellik bir süre önce Bing’e eklenen metinden görüntüye yapay zeka modeli DALL-E ile mümkün oluyor.
    Google, artık bildiğimiz “Google” olmayacak Tam Boyutta Gör
    Bunlara rağmen Google, arama endüstrisinin yüzde 93’üne hakim durumda. Bu nedenle Microsoft’un hata yapma lüksü varken Google’ın hata yapma şansı yok zira kaybedecek çok şeyi var. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yılın sonlarında ChatGPT piyasaya çıktıktan sonra Google, bu yapay zekayı ana işi için varoluşsal bir tehdit olarak görmüş ve kırmızı kod ilan etmişti. O zamandan bu yana Google’dan beklenen büyük hamle ise gelmiş değil.
    Kaynakça https://www.engadget.com/pichai-google-will-add-gpt-style-conversational-ai-to-search-104200594.html https://www.wsj.com/articles/google-ceo-sundar-pichai-says-search-to-feature-chat-ai-2fa0f54c
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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 4 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 6 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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