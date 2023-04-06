Google, artık bildiğimiz “Google” olmayacak: Yapay zeka sohbet eklenecek!

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Google, yapay zeka sohbete sahip olacak
Microsoft çok önde
Kaynakça
https://www.engadget.com/pichai-google-will-add-gpt-style-conversational-ai-to-search-104200594.html
https://www.wsj.com/articles/google-ceo-sundar-pichai-says-search-to-feature-chat-ai-2fa0f54c
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