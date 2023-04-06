Google, artık bildiğimiz “Google” olmayacak: Yapay zeka sohbet eklenecek!

Google, bir süredir ChatGPT ve Bing Sohbet tarzında bir yapay zeka olan Bard üzerinde çalışıyor ancak arama motoruna entegrasyonu soru işaretiydi. CEO Sundar Pichai bu konuyu resmen aydınlattı.