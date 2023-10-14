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    Mars'taki devasa kraterin ayrıntılı bir fotoğrafı yayınlandı

    Mars Reconnaissance Orbiter adlı keşif aracı, Kızıl Gezegen'deki devasa bir kraterin son derece detaylı fotoğrafını yakaladı.                                    
    Mars'taki devasa kraterin ayrıntılı bir fotoğrafı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Yeni görüntü Arizona Üniversitesi araştırma enstitüsü çalışanları tarafından paylaşıldı. Bilim insanları HiRise kamerasının yardımıyla elde edilen fotoğrafı paylaştı.

    Büyüleyici bir görüntü

    HiRise, Mars'ı keşfetmek üzere tasarlanan ve Lockheed Martin tarafından inşa edilen Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) adlı aracın bir parçası ve proje 720 milyon dolarlık bir bütçeye sahip. MRO kısa süre önce gezegenin yüzeyinin devasa bir krateri gösteren ayrıntılı bir fotoğrafını çekti.

    Mars'taki devasa kraterin ayrıntılı bir fotoğrafı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Görüntüde büyüleyici bir Mars krateri görülebiliyor. Yakından bakarsanız, yapılarında dev bir örümcek ağını andıran karanlık oluşum kümelerini görebilirsiniz. Uzaklaştırırsanız, fotoğraf manzara boyunca hareket eden çok sayıda örümceği andırıyor.

    Bu tür arazi kabartılarının, yüzeyin altında meydana gelen buzun süblimleşmesinin bir sonucu olduğu iddia edilmekte.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 1 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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