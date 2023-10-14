Mars'taki devasa kraterin ayrıntılı bir fotoğrafı yayınlandı

Tam Boyutta Gör Yeni görüntü Arizona Üniversitesi araştırma enstitüsü çalışanları tarafından paylaşıldı. Bilim insanları HiRise kamerasının yardımıyla elde edilen fotoğrafı paylaştı.

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Büyüleyici bir görüntü

HiRise, Mars'ı keşfetmek üzere tasarlanan ve Lockheed Martin tarafından inşa edilen Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) adlı aracın bir parçası ve proje 720 milyon dolarlık bir bütçeye sahip. MRO kısa süre önce gezegenin yüzeyinin devasa bir krateri gösteren ayrıntılı bir fotoğrafını çekti.

Tam Boyutta Gör Görüntüde büyüleyici bir Mars krateri görülebiliyor. Yakından bakarsanız, yapılarında dev bir örümcek ağını andıran karanlık oluşum kümelerini görebilirsiniz. Uzaklaştırırsanız, fotoğraf manzara boyunca hareket eden çok sayıda örümceği andırıyor.

Bu tür arazi kabartılarının, yüzeyin altında meydana gelen buzun süblimleşmesinin bir sonucu olduğu iddia edilmekte.

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