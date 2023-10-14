Mars'taki devasa kraterin ayrıntılı bir fotoğrafı yayınlandı

Büyüleyici bir görüntü
HiRise, Mars'ı keşfetmek üzere tasarlanan ve Lockheed Martin tarafından inşa edilen Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) adlı aracın bir parçası ve proje 720 milyon dolarlık bir bütçeye sahip. MRO kısa süre önce gezegenin yüzeyinin devasa bir krateri gösteren ayrıntılı bir fotoğrafını çekti.
Bu tür arazi kabartılarının, yüzeyin altında meydana gelen buzun süblimleşmesinin bir sonucu olduğu iddia edilmekte.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.