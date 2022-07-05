Çin tarihindeki en büyük veri sızıntısı: 1 milyar kullanıcının verisi için 10 bitcoin!

İnternette bir siber suç forumunda anonim olarak paylaşılan gönderiye göre, saldırıyı gerçekleştirdiklerini iddia eden kişi veya grup, polis veritabanından isimler, adresler, doğum yerleri, ulusal kimlikler, telefon numaraları, ceza davaları bilgileri dahil 23 terabayttan fazla veriyi çalıp satışa çıkardı. Kimliği belirsiz bilgisayar korsanı, çalınan veriler için yaklaşık 200.000 dolar değerinde 10 bitcoin istedi.

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Binance CEO'sundan hızlı aksiyon

İddia edilen sızıntının büyüklüğü Çin güvenlik camiasında şok dalgası yaratarak iddianın güvenirliği ve nasıl gerçekleşmiş olabileceğine dair spekülasyonları tetikledi. Kripto para borsası Binance’ın kurucusu ve CEO’su Zhao Changpeng, dün şirket ismi vermeden “Bir Asya ülkesinden bir milyar kişinin verilerinin sızdırıldığını tespit ettiklerini ve anında potansiyel olarak etkilenen kullanıcılar için doğrulama prosedürlerini arttıklarını tweetlemişti.

Açıklama gelmedi!

Şanghay yetkilileri, hack olayına ilişkin kamuya net bir açıklama yapmadı. Şehrin polis ve ülkenin internet denetçisi Çin Siber Uzay Yönetimi temsilcileri, faksla gönderilen yorum taleplerine yanıt vermedi.

Wall Street Journal, bilgisayar korsanının 1995 yılına kadar uzanan suç raporlarını içeren verilen bir örneğini paylaştığını söylüyor. Polis veri tabanına nasıl sızıldığı belli değil ancak veri tabanını barındırdığı söylenen Aliyun adlı Alibaba bulut bilişim şirketi aracığıyla erişim sağladıkları yönünde yorumlar var. Alibaba, konuyu araştırdığını söyledi.

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Çin’de 1 milyar kullanıcının verisi çalındı: 10 bitcoine satışta!