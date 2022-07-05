Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin tarihindeki en büyük veri sızıntısı: 1 milyar kullanıcının verisi için 10 bitcoin!

    Şanghay polis veritabanına sızmayı başaran bir grup, terabaytlarca veri çaldı. Sektör uzmanlarına göre bu, ülke tarihindeki en büyük siber güvenlik ihlali. Büyük hack olayının detayları haberimizde.
    1

    çin hack 10 bitcoin

    İnternette bir siber suç forumunda anonim olarak paylaşılan gönderiye göre, saldırıyı gerçekleştirdiklerini iddia eden kişi veya grup, polis veritabanından isimler, adresler, doğum yerleri, ulusal kimlikler, telefon numaraları, ceza davaları bilgileri dahil 23 terabayttan fazla veriyi çalıp satışa çıkardı. Kimliği belirsiz bilgisayar korsanı, çalınan veriler için yaklaşık 200.000 dolar değerinde 10 bitcoin istedi.

    Binance CEO'sundan hızlı aksiyon

    İddia edilen sızıntının büyüklüğü Çin güvenlik camiasında şok dalgası yaratarak iddianın güvenirliği ve nasıl gerçekleşmiş olabileceğine dair spekülasyonları tetikledi. Kripto para borsası Binance’ın kurucusu ve CEO’su Zhao Changpeng, dün şirket ismi vermeden “Bir Asya ülkesinden bir milyar kişinin verilerinin sızdırıldığını tespit ettiklerini ve anında potansiyel olarak etkilenen kullanıcılar için doğrulama prosedürlerini arttıklarını tweetlemişti.

    Açıklama gelmedi!

    Şanghay yetkilileri, hack olayına ilişkin kamuya net bir açıklama yapmadı. Şehrin polis ve ülkenin internet denetçisi Çin Siber Uzay Yönetimi temsilcileri, faksla gönderilen yorum taleplerine yanıt vermedi.

    Wall Street Journal, bilgisayar korsanının 1995 yılına kadar uzanan suç raporlarını içeren verilen bir örneğini paylaştığını söylüyor. Polis veri tabanına nasıl sızıldığı belli değil ancak veri tabanını barındırdığı söylenen Aliyun adlı Alibaba bulut bilişim şirketi aracığıyla erişim sağladıkları yönünde yorumlar var. Alibaba, konuyu araştırdığını söyledi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    Profil resmi
    Bloodin 3 saat önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 13
    Apple iPhone 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız