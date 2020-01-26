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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çin'de 3 şehir daha karantina altına alındı

    Wuhan şehri Çarşamba günü karantina altına alınmıştı. Karantina alınan şehirlere Huanggang, Ezhou ve Chiba şehirleri de eklendi. Toplamda 20 milyon insanın dünya ile fiziksel bağlantısı kesildi.
    5 sa.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Çin'de 3 şehir daha karantina altına alındı
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    Çin’in Wuhan şehrinden orjin alan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan coronavirüs salgınları neticesinde Çinli yetkililer Çin’deki 4 farklı şehri karantinaya altı.

    Resmi açıklamalara göre Wuhan şehri Çarşamba günü karantina altına alınmıştı. The Guardian kurumunun açıklamalarına göre karantina alınan şehirlere Huanggang, Ezhou ve Chiba şehirleri de eklendi. Wuhan şehrindeki 11 milyon insanla beraber toplamda 20 milyon insanın dünya ile fiziksel bağlantısı kesildi.

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    Karantina altındaki şehirlerde festivaller iptal edildi

    Beijing yetkililerinin açıklamalarına göre yeni ay yılı etkinlikleri ile festivaller de iptal edildi. Uzmanların aldığı aşırı sıkı önlemlerin gerçekten işe yarayıp yaramayacağı kesin olmamakla birlikte karantinalar sebebiyle yerel halkın korktuğu da belirtiliyor. The Japan Times kurumunun açıklamalarına göre Wuhan şehrindeki yerel halk şaşkın ve çaresiz hissediyor.

    Ayrıca Bkz. "Coronavirüs nedir ?"

    Ayrıca havaalanlarındaki hastaların maskeli yetkililer tarafından uzun plastik borular içerisinde karantina altına alınmasının da yerel halkı endişelendirdiği belirtiliyor.

    Karantina uygulamalarının fayda sağlayıp sağlamayacağı henüz kesin değil.



    https://futurism.com/neoscope/china-quarantines-three-cities-pandemic Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Elektrikliarabasever 4 sa. en beğenilen java
    Boş boş konuşmayın kötülük cezasını bulmaz hiçbir zaman bulsaydı petrol için yıllardır savaş çıkaranlar milyar dolarlar içinde yüzmezdi. Bu virüsten tüm dünya etkilenecek Türkiye'ye uğrayıp hastalığı kaparsanız görürüm ben sizi hala uygur uygur diyecek misiniz o zaman...
    Boş boş konuşmayın kötülük cezasını bulmaz hiçbir zaman bulsaydı petrol için yıllardır savaş çıkaranlar milyar dolarlar içinde yüzmezdi. Bu virüsten tüm dünya e...
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    Yanıtla +18
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    java 5 sa.
    Uygurlara yaptıklarından sonra...
    2 Yanıt Yanıtla +10
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    monacomen 4 sa. yeni yorumcu
    Dilerim tez zamanda çaresi bulunur ve bu iletten hem kendileri hem dünya kurtulur. Burada Çin'e kendinizce mazeretler bulup nispet kötülük dilemek ise kendinizi küçük düşürür, çağırdığınız kötü enerjinin kurbanı olursunuz. Dilinize kalbinize hakim olun. Hele ki bizler bir deprem acısı yaşarken bir başka ülkenin felaketine sevinmek sadece vicdanı yoksunların işidir. İnsan olun.
    Dilerim tez zamanda çaresi bulunur ve bu iletten hem kendileri hem dünya kurtulur. Burada Çin'e kendinizce mazeretler bulup nispet kötülük dilemek ise kendiniz...
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    Yanıtla +7
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    1 Avatar
    ProfXavier 1 sa.
    Dengesiz artan çin nüfusuna yapılmış bilinçli biyolojik saldırıya benziyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Guaire 1 sa. ProfXavier
    %0.39 artan nüfusa mı dengesiz artan diyorsunuz? Türkiye'nin nüfusu 3.5 kat daha hızlı artıyor örneğin.

    Hindistan aşağı yukarı aynı nüfusa yaklaştı ve Çin'e göre neredeyse 3 kat daha hızlı nüfus artışı gösteriyorlar. Çok yakında Çin'in nüfusunu geçecekler.

    Hindistan'dan kopan Pakistan ve Bangladeş'te de benzer bir durum var.

    Türkiye'den biraz büyük bir yüzölçümü olan Pakistan'da şu anda 210 milyondan fazla insan yaşıyor. Çin'den neredeyse 5 kat daha hızlı bir şekilde nüfusları artıyor. 2050'ye kadar nüfuslarının 400 milyona ulaşacağı düşünülüyor.

    Bangladeş denen ülke bizim İç Anadolu Bölgesi'nden daha küçük bir yüzölçümüne sahip ve 161 milyonluk bir nüfusa sahipler.

    Nijerya'nın yüzölçümü de Türkiye ile kıyaslanabilir. Sadece biraz büyük bir alanda 200 milyon insan yaşıyor. 13 senede adamların nüfusu 60 milyon artmış! Çin'den neredeyse 7 kat daha hızlı nüfus artışına sahipler. Türkiye'yi bile 2'ye katlıyorlar. 2050'de 400 milyonu bulacakları tahmin ediliyor.
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    Barış Manço 4 sa.
    Çinlileri tanımasam insanoğlunun ne kadar aciz olduğunu ve hayvanlara aynı şekilde mazlum insanlara yaptıkları haksızlıklardan dönerler diyeceğim ama biliyorum ki devam edecekler. Olan orada bir avuç masum insana oluyor. Kaç milyar insan. Bana kalsa istersen git dışkı ye umrumda değil ama hayvanları canlı canlı yemek insanın doğasına aykırı.
    Yanıtla +2
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    12 Angry Men 4 sa.
    Uygur türklerine yapılan zulüm ile bu hastalıgın ne alakası var şimdi ? Ölenler masum sıradan insanlar, uygurlulara zulüm yapanlar degıl.
    Yanıtla +4
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    monacomen 4 sa. yeni yorumcu
    Dilerim tez zamanda çaresi bulunur ve bu iletten hem kendileri hem dünya kurtulur. Burada Çin'e kendinizce mazeretler bulup nispet kötülük dilemek ise kendinizi küçük düşürür, çağırdığınız kötü enerjinin kurbanı olursunuz. Dilinize kalbinize hakim olun. Hele ki bizler bir deprem acısı yaşarken bir başka ülkenin felaketine sevinmek sadece vicdanı yoksunların işidir. İnsan olun.
    Yanıtla +7
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    Blackrz 5 sa.
    Takipteyiz bakalım neler olacak
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    java 5 sa.
    Uygurlara yaptıklarından sonra...
    2 Yanıt Yanıtla +10
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    nick bırakmamışsınız lan 5 sa. yeni yorumcu java
    ne alaka?
    Yanıtla +3
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    Elektrikliarabasever 4 sa. java
    Boş boş konuşmayın kötülük cezasını bulmaz hiçbir zaman bulsaydı petrol için yıllardır savaş çıkaranlar milyar dolarlar içinde yüzmezdi. Bu virüsten tüm dünya etkilenecek Türkiye'ye uğrayıp hastalığı kaparsanız görürüm ben sizi hala uygur uygur diyecek misiniz o zaman...
    Yanıtla +18
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