Çin'de 3 şehir daha karantina altına alındı

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Çin’in Wuhan şehrinden orjin alan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan coronavirüs salgınları neticesinde Çinli yetkililer Çin’deki 4 farklı şehri karantinaya altı.

Resmi açıklamalara göre Wuhan şehri Çarşamba günü karantina altına alınmıştı. The Guardian kurumunun açıklamalarına göre karantina alınan şehirlere Huanggang, Ezhou ve Chiba şehirleri de eklendi. Wuhan şehrindeki 11 milyon insanla beraber toplamda 20 milyon insanın dünya ile fiziksel bağlantısı kesildi.

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Karantina altındaki şehirlerde festivaller iptal edildi

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Beijing yetkililerinin açıklamalarına göre yeni ay yılı etkinlikleri ile festivaller de iptal edildi. Uzmanların aldığı aşırı sıkı önlemlerin gerçekten işe yarayıp yaramayacağı kesin olmamakla birlikte karantinalar sebebiyle yerel halkın korktuğu da belirtiliyor. The Japan Times kurumunun açıklamalarına göre Wuhan şehrindeki yerel halk şaşkın ve çaresiz hissediyor.

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Ayrıca havaalanlarındaki hastaların maskeli yetkililer tarafından uzun plastik borular içerisinde karantina altına alınmasının da yerel halkı endişelendirdiği belirtiliyor.

Karantina uygulamalarının fayda sağlayıp sağlamayacağı henüz kesin değil.

https://futurism.com/neoscope/china-quarantines-three-cities-pandemic

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