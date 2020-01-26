Çin'de 3 şehir daha karantina altına alındı

Çin’in Wuhan şehrinden orjin alan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan coronavirüs salgınları neticesinde Çinli yetkililer Çin’deki 4 farklı şehri karantinaya altı.
Resmi açıklamalara göre Wuhan şehri Çarşamba günü karantina altına alınmıştı. The Guardian kurumunun açıklamalarına göre karantina alınan şehirlere Huanggang, Ezhou ve Chiba şehirleri de eklendi. Wuhan şehrindeki 11 milyon insanla beraber toplamda 20 milyon insanın dünya ile fiziksel bağlantısı kesildi.İlginizi Çekebilir Dünya coronavirüs salgın haritası oluşturuldu
Karantina altındaki şehirlerde festivaller iptal edildi
Beijing yetkililerinin açıklamalarına göre yeni ay yılı etkinlikleri ile festivaller de iptal edildi. Uzmanların aldığı aşırı sıkı önlemlerin gerçekten işe yarayıp yaramayacağı kesin olmamakla birlikte karantinalar sebebiyle yerel halkın korktuğu da belirtiliyor. The Japan Times kurumunun açıklamalarına göre Wuhan şehrindeki yerel halk şaşkın ve çaresiz hissediyor.
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Ayrıca havaalanlarındaki hastaların maskeli yetkililer tarafından uzun plastik borular içerisinde karantina altına alınmasının da yerel halkı endişelendirdiği belirtiliyor.
Karantina uygulamalarının fayda sağlayıp sağlamayacağı henüz kesin değil.
https://futurism.com/neoscope/china-quarantines-three-cities-pandemic Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hindistan aşağı yukarı aynı nüfusa yaklaştı ve Çin'e göre neredeyse 3 kat daha hızlı nüfus artışı gösteriyorlar. Çok yakında Çin'in nüfusunu geçecekler.
Hindistan'dan kopan Pakistan ve Bangladeş'te de benzer bir durum var.
Türkiye'den biraz büyük bir yüzölçümü olan Pakistan'da şu anda 210 milyondan fazla insan yaşıyor. Çin'den neredeyse 5 kat daha hızlı bir şekilde nüfusları artıyor. 2050'ye kadar nüfuslarının 400 milyona ulaşacağı düşünülüyor.
Bangladeş denen ülke bizim İç Anadolu Bölgesi'nden daha küçük bir yüzölçümüne sahip ve 161 milyonluk bir nüfusa sahipler.
Nijerya'nın yüzölçümü de Türkiye ile kıyaslanabilir. Sadece biraz büyük bir alanda 200 milyon insan yaşıyor. 13 senede adamların nüfusu 60 milyon artmış! Çin'den neredeyse 7 kat daha hızlı nüfus artışına sahipler. Türkiye'yi bile 2'ye katlıyorlar. 2050'de 400 milyonu bulacakları tahmin ediliyor.