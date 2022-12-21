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    Çin'de bir elektrikli SUV daha yollara çıkıyor: IM LS7

    SAIC, Zhangjiang Hi-Tech ve Alibaba Group'un iştiraki IM Motors tarafından geliştirilen elektrikli SUV, ön satışa sunulduğu ilk bir saat içerisinde 3 bin adedin üzerinde sipariş aldı. İşte detaylar:
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    Çin'de bir elektrikli SUV daha yollara çıkıyor: IM LS7 Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç pazarına yönelik Çinli markalardan yeni modeller gelmeye devam ediyor. IM Motors, elektrikli SUV modeli IM LS7'yi kısa süre önce ön satışa sundu. Başlangıç fiyatı 350 bin Yuan (936 bin TL) olarak açıklanan model, bir saat içerisinde 3 binden fazla sipariş aldı.

    Çinli otomotiv üreticisi SAIC Motors ve teknoloji şirketleri Zhangjiang Hi-Tech ve Alibaba Group'un iştiraki olan IM Motors, söz konusu SUV modelini ilk olarak 2021 yılında konsept formunda göstermişti. 5049 mm uzunluğa, 2002 mm genişliğe, 1731 mm yüksekliğe ve 3060 mm aks mesafesine sahip olan IM LS7'nin tavanında, gelişmiş sürüş asistan sistemlerine yön veren yüksek çözünürlüklü kamera ve lidar üniteleri dikkat çekiyor.

    Çin'de bir elektrikli SUV daha yollara çıkıyor: IM LS7 Tam Boyutta Gör
    IM LS7'nin iç mekânında ise ilk göze çarpan detay direksiyon oluyor. Zira bu kısımda normal bir direksiyon simidi yerine daha önce Tesla'da da gördüğümüz, uçaklardaki lövyeye benzer bir tasarım kullanılmış. Bunun dışında normal bir direksiyon simidi de opsiyon olarak sunuluyor. Elektrikli SUV'un konsolunda boylu boyunda uzanan geniş bir ekranın yanı sıra orta konsola gömülü dikey yerleşimli bir ekran daha bulunuyor.

    Büyük bir cam tavan ve 360 derece park kameralarına da sahip olan araçta IM OS 2.0 işletim sisteminden güç alan yeni akıllı kokpit 2.0 özelliği de sunuluyor. Teknik tarafta ise 90 kWsa ve 100 kWsa olmak üzere iki farklı seçenek söz konusu. İlk seçenek SAIC ve CATL arasındaki iş birliğinin ürünü. 100 kWsa'lik batarya, arka tekerleklere güç veren tek motorla birlikte Çin'deki CLTC ölçümlerine göre 660 km menzil sunuyor. Çift motorlu versiyonun ise 615 km menzil sunduğu belirtilmiş.

    IM LS7'nin çift motorlu versiyonu 425 kW (650 hp) güç ve 725 Nm tork sunuyor. Bu model, 0-100 km/s hızlanmasını 4,5 saniyede tamamlıyor.

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