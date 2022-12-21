Çin'de bir elektrikli SUV daha yollara çıkıyor: IM LS7

Çinli otomotiv üreticisi SAIC Motors ve teknoloji şirketleri Zhangjiang Hi-Tech ve Alibaba Group'un iştiraki olan IM Motors, söz konusu SUV modelini ilk olarak 2021 yılında konsept formunda göstermişti. 5049 mm uzunluğa, 2002 mm genişliğe, 1731 mm yüksekliğe ve 3060 mm aks mesafesine sahip olan IM LS7'nin tavanında, gelişmiş sürüş asistan sistemlerine yön veren yüksek çözünürlüklü kamera ve lidar üniteleri dikkat çekiyor.
Büyük bir cam tavan ve 360 derece park kameralarına da sahip olan araçta IM OS 2.0 işletim sisteminden güç alan yeni akıllı kokpit 2.0 özelliği de sunuluyor. Teknik tarafta ise 90 kWsa ve 100 kWsa olmak üzere iki farklı seçenek söz konusu. İlk seçenek SAIC ve CATL arasındaki iş birliğinin ürünü. 100 kWsa'lik batarya, arka tekerleklere güç veren tek motorla birlikte Çin'deki CLTC ölçümlerine göre 660 km menzil sunuyor. Çift motorlu versiyonun ise 615 km menzil sunduğu belirtilmiş.
IM LS7'nin çift motorlu versiyonu 425 kW (650 hp) güç ve 725 Nm tork sunuyor. Bu model, 0-100 km/s hızlanmasını 4,5 saniyede tamamlıyor.
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