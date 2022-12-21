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    Alfa Romeo Giulia SWB Zagato tanıtıldı: Özel tasarım, V6 motor ve daha fazlası

    Alfa Romeo Giulia'yı temel alan iki kapılı bir coupe model olarak karşımıza çıkan yeni Giulia SWB Zagato, geçmişten izler taşıyan tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
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    Alfa Romeo Giulia SWB Zagato tanıtıldı: İşte özellikleri ve tasar Tam Boyutta Gör
    Zagato, Alfa Romeo ile olan iş birliğinin 100'üncü yıl dönümünü özel bir konsept araçla kutluyor. Alfa Romeo Giulia SWB adı verilen model, keşke seri üretime girse dedirten tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

    Alfa Romeo Giulia SWB, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Daha önceleri sınırlı sayıda üretileceği söylense de resmi olarak tek seferlik özel yapım bir otomobil olduğu açıklanan Alfa Romeo Giulia SWB, donör olarak manuel şanzımanlı Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio'yu kullanıyor. Yapılan değişiklikler ile aks mesafesi kısaltılan ve ön-arka çıkıntıları yeniden ayarlanan modelin kalbinde ise GTAm düzeyinde ayarlamalar bulunuyor.

    Bu da otomobil tutkunlarının ilgisini uyandıran kabuğun altında biturbo 2.9 litre V6 benzinli motorun bulunduğunu bizlere gösteriyor. Söz konusu motorun ürettiği 533 hp güç ve 600 Nm tork orijinal GTAm'de 8 ileri otomatik şanzımanla tekerleklere iletilse de Giulia SWB'de gücün Quadrifoglio'nun 6 ileri manuel şanzımanıyla arka tekerleklere aktarıldığını görmekteyiz.

    Alfa Romeo Giulia SWB Zagato tanıtıldı: İşte özellikleri ve tasar Tam Boyutta Gör
    Yeni Alfa Romeo Giulia SWB'nin tasarımı ise eski ile yeninin buluşması gibi.. 90'lı yılların başındaki Alfa Romeo SZ modelinden esinlenen ön bölümde Tonale'in üç noktalı LED farları dikkat çekiyor. Genel olarak yuvarlak hatlara sahip olan bu alanda, ügçen panjur üzerindeki hava girişi ve tampondaki kanatlar ile sportif bir görünüm yakalanmış.

    Profilden bakıldığında ölçüler biraz orantısız görünse de sıfırdan tasarlanan ve karbon fiberden yapılan gövde panelleri otomobili bu açıdan da sportif göstermeyi başarmış. Merkezden tek bijonlu beş kollu büyük jantlar, sarı fren kaliperleri, geniş arka omuz çizgisi, siyah yan aynalar ve tavanın yanı sıra Quadrifoglio ve Zagato logoları, bu alanda dikkat çeken detaylar. Kapılar ise geleneksel kapı kolları yerine B sütununa yerleştirilen düğmelerle açılıyor.

    Alfa Romeo Giulia SWB'nin arka bölümü, yine Zagato tasarımı olan TZ serisine benzer şekilde "Kamm-tail" tasarımıyla karakterize edilmiş. Aston Martin modellerini akıllara getiren bu hareketli uç kısım, boydan boya uzanan ince LED stoplarla süslenmiş. Tampon kısmında ise büyük bir difüzör ve çift egzoz çıkışı göze çarpıyor. İç mekânda ise Giulia'daki kokpit yerleşimi sürerken bolca karbon fiber trim ve GTAm'deki Montreal Yeşili detaylar karşımıza çıkıyor.

    Zagato, bu özel modelin fiyatını henüz açıklamadı ancak sadece bir tane yapıldığını düşünürsek fiyatı oldukça yüksek olacaktır.

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    AssetGroup 2 gün önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 1 hafta önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 1 hafta önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

    Profil resmi
    PERİSKOP 1 hafta önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 hafta önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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