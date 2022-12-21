Alfa Romeo Giulia SWB Zagato tanıtıldı: Özel tasarım, V6 motor ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör Zagato, Alfa Romeo ile olan iş birliğinin 100'üncü yıl dönümünü özel bir konsept araçla kutluyor. Alfa Romeo Giulia SWB adı verilen model, keşke seri üretime girse dedirten tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Alfa Romeo Giulia SWB, özellikleriyle neler sunuyor❓

Daha önceleri sınırlı sayıda üretileceği söylense de resmi olarak tek seferlik özel yapım bir otomobil olduğu açıklanan Alfa Romeo Giulia SWB, donör olarak manuel şanzımanlı Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio'yu kullanıyor. Yapılan değişiklikler ile aks mesafesi kısaltılan ve ön-arka çıkıntıları yeniden ayarlanan modelin kalbinde ise GTAm düzeyinde ayarlamalar bulunuyor.

Bu da otomobil tutkunlarının ilgisini uyandıran kabuğun altında biturbo 2.9 litre V6 benzinli motorun bulunduğunu bizlere gösteriyor. Söz konusu motorun ürettiği 533 hp güç ve 600 Nm tork orijinal GTAm'de 8 ileri otomatik şanzımanla tekerleklere iletilse de Giulia SWB'de gücün Quadrifoglio'nun 6 ileri manuel şanzımanıyla arka tekerleklere aktarıldığını görmekteyiz.

Tam Boyutta Gör Yeni Alfa Romeo Giulia SWB'nin tasarımı ise eski ile yeninin buluşması gibi.. 90'lı yılların başındaki Alfa Romeo SZ modelinden esinlenen ön bölümde Tonale'in üç noktalı LED farları dikkat çekiyor. Genel olarak yuvarlak hatlara sahip olan bu alanda, ügçen panjur üzerindeki hava girişi ve tampondaki kanatlar ile sportif bir görünüm yakalanmış.

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Profilden bakıldığında ölçüler biraz orantısız görünse de sıfırdan tasarlanan ve karbon fiberden yapılan gövde panelleri otomobili bu açıdan da sportif göstermeyi başarmış. Merkezden tek bijonlu beş kollu büyük jantlar, sarı fren kaliperleri, geniş arka omuz çizgisi, siyah yan aynalar ve tavanın yanı sıra Quadrifoglio ve Zagato logoları, bu alanda dikkat çeken detaylar. Kapılar ise geleneksel kapı kolları yerine B sütununa yerleştirilen düğmelerle açılıyor.

Alfa Romeo Giulia SWB'nin arka bölümü, yine Zagato tasarımı olan TZ serisine benzer şekilde "Kamm-tail" tasarımıyla karakterize edilmiş. Aston Martin modellerini akıllara getiren bu hareketli uç kısım, boydan boya uzanan ince LED stoplarla süslenmiş. Tampon kısmında ise büyük bir difüzör ve çift egzoz çıkışı göze çarpıyor. İç mekânda ise Giulia'daki kokpit yerleşimi sürerken bolca karbon fiber trim ve GTAm'deki Montreal Yeşili detaylar karşımıza çıkıyor.

Zagato, bu özel modelin fiyatını henüz açıklamadı ancak sadece bir tane yapıldığını düşünürsek fiyatı oldukça yüksek olacaktır.

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