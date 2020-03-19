Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çin'de geliştirilen hızlı tanı kiti yarın Türkiye'de kullanılacak

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'de geliştirilen hızlı tanı kitinin önümüzdeki günlerde kullanıma sunulacağını açıkladı. Günlük en az 10-15 bin test yapılabilir hale gelmesi hedefleniyor.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
    6,7b
    1
    19
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Çin'de geliştirilen hızlı tanı kiti yarın Türkiye'de kullanılacak
    Tam Boyutta Gör

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de koronavirüse ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, hızlı tanı kiti müjdesi verdi.

    Hızlı tanı kitinin yarın Türkiye’ye gelmesi ve önümüzdeki 1-2 gün içinde kullanılmaya başlanacağını açıkladı. Günlük en az 10-15 bin test yapılabilir hale gelmesi hedefleniyor. Hızlı tanı kiti Çin’den ithal edilecek. Ayrıca Bakan'ın açıklamalarına göre şu ana kadar 10 bini aşkın test yapıldı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Koronavirüs nedeniyle ölen sayısı 9'a çıktı

    Ayrıca Bkz. "Bakan açıkladı: Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak?"

    Sağlık Bakanı Koca,"Kovid-19 olası vaka tanımına uyan hastalarda solunum yolu numuneleri referans laboratuvarda çalışılmakta ve 16 ilde hizmet veren laboratuvarlarda değerlendirilmektedir. Laboratuvar sayımız kısa zaman içinde 25 ilde toplam 36'ya çıkacaktır. Bugün itibarıyla iki vakıf üniversitesinin devreye girmesiyle 18 merkez de çalışmaya başladı." dedi.

    Türkiye'de koronavirüsten dolayı ölen kişi sayısı 3

    NTV.com.tr’de yer alan habere göre eski koronavirüs kanaatiyle bir ölüm daha gerçekleşti. Kara Kuvvetleri Komutanı 79 yaşındaki Aytaç Yalman hayatını kaybetti. Başhekimlik’ten yapılan açılamada Aytaç Yalman'ın corona virüs nedeniyle öldüğü kanaati oluşmuştur" açıklamasında bulundu. Sağlık Bakanı'nın dün akşamki açıklamasına göre koronavirüs nedeniyle 2 kişi hayatını kabetti, hasta sayısı 191'e ulaştı.

    Güncelleme:

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 16.45'te yaptığı açıklamada Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini resmen açıkladı. Yalman'ın ilk testi negatif sonuçlanmış 3 gün sonra yapılan testte pozitif olduğu anlaşılmış. Aytaç Yalman'ın eşinin koronavirüs testi de pozitif çıktı.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    rapperatom (atilla pehlivan) 1 gün en beğenilen
    Bizim geliştirdiğimiz kit Çin'den gelecek olan kadar hızlı olmadığı için alıyoruz, Çin'den aldığımız ile ön test yapıp pozitif çıkanları kendi testimiz ile doğrulama yapacağız dedi.

    Sen nerenle dinledin kardeş?
    Bizim geliştirdiğimiz kit Çin'den gelecek olan kadar hızlı olmadığı için alıyoruz, Çin'den aldığımız ile ön test yapıp pozitif çıkanları kendi testimiz ile doğ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +25
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    xAdli 1 gün
    Bakan kendi tanı kitimizi geliştirdik amerikadan 500 bin sipariş aldık diyor. Editör kardeş nerenle dinliledin sen bakanı ?
    1 Yanıt Yanıtla +17
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    isakoc (isa koç) 9 sa. Why Shy
    10 bin kit değil. Bakan diyorki çinin kiti çok daha kısa sürede sonuç veriyor. Böylece günde 2, 3 Bin değil 10 Bin kişiye test yapabileceğiz diyor. Milyondan fazla gelmiştir.



    Ayrıca bir diğer arkadaşa, her kit belli fiyatlara satılıyor. Amerika da bizden 500 Bin kiti ucuz diye sipariş verdi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    efe1pek 1 gün yeni yorumcu
    Şu korona da tam kötü zamana denk geldi ya
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Why Shy 1 gün
    10 bin kit 80 milyon insanın neyine yetecek. Hastaneye gelen insanları virüs yok diye geri gönderiyorlar, bir kaç gün sonra daha kötü olup geliyorlar. Bazılarında da test nefatif çıkıyor, bir kaç gün sonra pozitif çıkıyor. Yani testlerde de sıkıntı var.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    ProsesMuhendisi (A B) 1 gün
    Ortada bir yalan var. İTÜ destekli olarak tanı kiti geliştirildiğini biliyoruz. Sağlık Bakanlığı tarafından tüm illere bu yerli kit dağıtılacaktı. Çin mi İTÜ mü?
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    tobepeople 1 gün
    Nasılsa halktan çıkacak hepsinin parası..
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 1 gün
    Bir an önce tüm illere yaygınlaştırılması şart zaten
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    ademjenni (adem ayık) 1 gün
    Alp Yalman degil aytac yalman. Klavye hatasi olmus sanirim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    RascH (Buğra Rasch) 1 gün
    Yoksa Çin bu illeti üretti de antivirüsünü üretemeyince çuvalladı ve madem aşı yok tanı kiti bari satalım mı dedi? Neler oluyogshmasjshsjshsha?!!?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Askaparta 1 gün
    Ankara'da da teyit edilecek.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 BLasTeaR ilk kez +247 2 snomask 2. kez +170 3 kuasudba ilk kez +165
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    alito +141 Beybaba62 +130 neftili +129 WB +121 Mutlak.Sıfır +107 taktaktakirdama +97 Frost05 +91 xAdli +80 nty35 +76 monacomen +71
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    6673 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    koronavirüs, hızlı tanı kiti ve
    6 etiket daha koronavirüs tanı kiti koronavirüs testi fahrettin koca sağlık bakanı Türkiye Haberleri Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası255,7b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı277b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Uygun fiyatlı Nokia 5.3 ve Nokia 1.3 tanıtıldı 1 gün Seagate IronWolf 510 NVMe SSD’lerini duyurdu 1 gün Nokia 5310 XpressMusic geri döndü 1 gün Lenovo Ryzen 7 4800U’lu Freesync destekli ince dizüstüsünü duyurdu 1 gün AB'den Netflix'e ilginç teklif: Yayın kalitesini düşürün 1 gün Yeni iPad Pro ne kadar güçlü? İşte AnTuTu skoru ve bir önceki iPad Pro ile kıyaslama 1 gün Samsung, One UI 2.5 arayüzü için kolları sıvadı 1 gün İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: 9 bin 800 kişi karantina altında 1 gün Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı öğrenin 1 gün Makyajlı Seat Ateca kış testlerinde görüntülendi 1 gün Yeni iPad Pro'nun yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları internete düştü [İndir] 1 gün Galaxy Tab A 8.4 (2020) görselleri sızdırıldı 1 gün Huawei’den koronavirüs nedeniyle herkese 3 ay ek garanti 1 gün Honda'dan Türkiye'deki üretime yönelik yeni açıklama 1 gün Vodafone şebeke adını ''Evde Kal TR'' olarak değiştirdi 1 gün Süper Lig ve diğer spor müsabakaları ertelendi 1 gün Netflix Party üçüncü taraf eklentisi ile içerikleri birlikte izleyin 1 gün iPhone 9 modelinden müjde var: Hacimli üretime başlıyor 1 gün Galaxy M31 ülkemizde satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün Sağlık Bakanı Koca TBMM’de konuştu: “Virüsün bulaştırıcılık süresini bilmiyoruz” 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Çin'de geliştirilen hızlı tanı kiti yarın Türkiye'de kullanılacak Sonraki Honor 30S'in tanıtılacağı tarih belli oldu 1 gün Macbook Pro'ya RX 5700 ekran kartı taktık. ASUS XG Station Pro inceleme 1 gün Google Chrome ve Chrome OS'e koronavirüs darbesi: Bir süre yenilik yok! 1 gün Bakan açıkladı: Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak? 1 gün Redmi K30 Pro'nun ön kamera koruma sistemini gösteren bir video yayınlandı 1 gün Tüm uyarılara rağmen yaşlılar toplu taşıma kullanmaya devam ediyor 1 gün Ford ve Toyota, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki üretime ara verdi 1 gün Yeni iPad Pro'nun merak edilen donanım özelliği açığa çıktı 1 gün Tesla’nın Fremont fabrikasına üretim yasağı 1 gün Yeni biyouyumlu materyal geliştirildi 1 gün WhatsApp özel bir koronavirüs sayfası hazırladı 1 gün DxOMark incelemelerine koronavirüs engeli 2 gün WD Black SN750 NVMe SSD incelemesi ve hız testi 2 gün 10 gün önce vizyona giren yeni Vin Diesel filmi Bloodshot internete geliyor 2 gün PlayStation 5'in geriye uyumluluk özelliğiyle ilgili ilginç açıklamalar 2 gün Samsung yeni bir amiral gemisi tablet hazırlıyor 2 gün Koronavirüs salgınında ikinci ölüm vakası: Sağlık Bakanı duyurdu 2 gün Nokia 1.3'ün sızan görseli, çentikli ekran ve tek arka kamerayı gösteriyor 2 gün 5.4 inçik iPhone 12'nin OLED ekranı, Çinli BOE tarafından tedarik edilebilir 2 gün E-mürekkep teknolojisi sunan tablet modeli reMarkable 2 tanıtıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    onno usta'nın dizel ve benzinli araç km öngörüsü
    DH Forum
    2020 Volkswagen Polo Highline - kampana fren
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim