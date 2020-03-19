Çin'de geliştirilen hızlı tanı kiti yarın Türkiye'de kullanılacak

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de koronavirüse ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, hızlı tanı kiti müjdesi verdi.

Hızlı tanı kitinin yarın Türkiye’ye gelmesi ve önümüzdeki 1-2 gün içinde kullanılmaya başlanacağını açıkladı. Günlük en az 10-15 bin test yapılabilir hale gelmesi hedefleniyor. Hızlı tanı kiti Çin’den ithal edilecek. Ayrıca Bakan'ın açıklamalarına göre şu ana kadar 10 bini aşkın test yapıldı.

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Sağlık Bakanı Koca,"Kovid-19 olası vaka tanımına uyan hastalarda solunum yolu numuneleri referans laboratuvarda çalışılmakta ve 16 ilde hizmet veren laboratuvarlarda değerlendirilmektedir. Laboratuvar sayımız kısa zaman içinde 25 ilde toplam 36'ya çıkacaktır. Bugün itibarıyla iki vakıf üniversitesinin devreye girmesiyle 18 merkez de çalışmaya başladı." dedi.

Türkiye'de koronavirüsten dolayı ölen kişi sayısı 3

NTV.com.tr’de yer alan habere göre eski koronavirüs kanaatiyle bir ölüm daha gerçekleşti. Kara Kuvvetleri Komutanı 79 yaşındaki Aytaç Yalman hayatını kaybetti. Başhekimlik’ten yapılan açılamada Aytaç Yalman'ın corona virüs nedeniyle öldüğü kanaati oluşmuştur" açıklamasında bulundu. Sağlık Bakanı'nın dün akşamki açıklamasına göre koronavirüs nedeniyle 2 kişi hayatını kabetti, hasta sayısı 191'e ulaştı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 16.45'te yaptığı açıklamada Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini resmen açıkladı. Yalman'ın ilk testi negatif sonuçlanmış 3 gün sonra yapılan testte pozitif olduğu anlaşılmış. Aytaç Yalman'ın eşinin koronavirüs testi de pozitif çıktı.

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