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    iOS 26 developer beta nasıl indirilir ve yüklenir?

    Apple, iPhone'a gelecek yenilikleri önceden deneyimlemek isteyenler için iOS 26 geliştirici betasını yayınladı. Peki, iOS 26 developer beta nasıl yüklenir? İşte iOS 26 beta yükleme adımları:

    iOS 26 developer beta çıktı nasıl yüklenir Tam Boyutta Gör
    Apple, WWDC25 etkinliğinde iPhone’ların merakla beklenen yeni yazılımı iOS 26’yı tanıttı. Her yıl olduğu gibi, etkinlik sona erdikten sonra iOS 26 beta geliştiriciler için indirilmeye açıldı. iOS 26 yeniliklerini şimdiden deneyimlemek isteyen kullanıcılar için, iOS 26 developer beta nasıl yüklenir adım adım anlattık.

    iOS 26 beta indirme ve yükleme adımlarına geçmeden önce iPhone’unuzu iCloud veya bilgisayara yedeklemenizi öneririz. iOS 26’nın ilk betası olduğundan kullandığınız bir uygulamanın açılmaması, yavaşlık, kasma, donma, ısınma veya başka bir sorunla karşılaşabilir ya da yeni Liquid Glass tasarımı hoşunuza gitmediğinden iOS 18’e geri dönmek isteyebilirsiniz. iPhone 11 ve daha yeni modele sahipseniz, Apple geliştirici hesabına gerek olmadan, ücretsiz olarak iOS 26 dev beta sürümü indirebilirsiniz.

    iOS 26 Developer Beta indirme ve yükleme adımları

    ios 26 dev beta indir & yükle Tam Boyutta Gör

    1. Ayarlar uygulamasını açın
    2. Genel - Yazılım Güncelleme bölümüne gidin.
    3. Beta Güncellemeleri’ine dokunun.
    4. iOS 26 Developer Beta’yı seçin.
    5. iOS 26 güncellemesi görünecektir.
    6. iOS 26’yı indirmek ve yüklemek için “Şimdi Güncelle”ye dokunun.

    Not: iPhone’unuzun beta yazılımına erişebilmesi için Apple Beta Software Programı’na kaydolurken kullandığınız Apple Hesabı’nın aynısıyla giriş yapmanız gerekir.

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    turkelvis 3 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 4 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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