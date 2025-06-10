iOS 26 developer beta nasıl indirilir ve yüklenir?

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Tam Boyutta Gör Apple, WWDC25 etkinliğinde iPhone’ların merakla beklenen yeni yazılımı iOS 26’yı tanıttı. Her yıl olduğu gibi, etkinlik sona erdikten sonra iOS 26 beta geliştiriciler için indirilmeye açıldı. iOS 26 yeniliklerini şimdiden deneyimlemek isteyen kullanıcılar için, iOS 26 developer beta nasıl yüklenir adım adım anlattık.

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iOS 26 beta indirme ve yükleme adımlarına geçmeden önce iPhone’unuzu iCloud veya bilgisayara yedeklemenizi öneririz. iOS 26’nın ilk betası olduğundan kullandığınız bir uygulamanın açılmaması, yavaşlık, kasma, donma, ısınma veya başka bir sorunla karşılaşabilir ya da yeni Liquid Glass tasarımı hoşunuza gitmediğinden iOS 18’e geri dönmek isteyebilirsiniz. iPhone 11 ve daha yeni modele sahipseniz, Apple geliştirici hesabına gerek olmadan, ücretsiz olarak iOS 26 dev beta sürümü indirebilirsiniz.

iOS 26 Developer Beta indirme ve yükleme adımları

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Ayarlar uygulamasını açın Genel - Yazılım Güncelleme bölümüne gidin. Beta Güncellemeleri’ine dokunun. iOS 26 Developer Beta’yı seçin. iOS 26 güncellemesi görünecektir. iOS 26’yı indirmek ve yüklemek için “Şimdi Güncelle”ye dokunun.

Not: iPhone’unuzun beta yazılımına erişebilmesi için Apple Beta Software Programı’na kaydolurken kullandığınız Apple Hesabı’nın aynısıyla giriş yapmanız gerekir.

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iOS 26 developer beta çıktı: iOS 26 dev beta nasıl yüklenir?

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