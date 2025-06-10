iOS 26 developer beta nasıl indirilir ve yüklenir?

iOS 26 beta indirme ve yükleme adımlarına geçmeden önce iPhone’unuzu iCloud veya bilgisayara yedeklemenizi öneririz. iOS 26’nın ilk betası olduğundan kullandığınız bir uygulamanın açılmaması, yavaşlık, kasma, donma, ısınma veya başka bir sorunla karşılaşabilir ya da yeni Liquid Glass tasarımı hoşunuza gitmediğinden iOS 18’e geri dönmek isteyebilirsiniz. iPhone 11 ve daha yeni modele sahipseniz, Apple geliştirici hesabına gerek olmadan, ücretsiz olarak iOS 26 dev beta sürümü indirebilirsiniz.
iOS 26 Developer Beta indirme ve yükleme adımları
- Ayarlar uygulamasını açın
- Genel - Yazılım Güncelleme bölümüne gidin.
- Beta Güncellemeleri’ine dokunun.
- iOS 26 Developer Beta’yı seçin.
- iOS 26 güncellemesi görünecektir.
- iOS 26’yı indirmek ve yüklemek için “Şimdi Güncelle”ye dokunun.
Not: iPhone’unuzun beta yazılımına erişebilmesi için Apple Beta Software Programı’na kaydolurken kullandığınız Apple Hesabı’nın aynısıyla giriş yapmanız gerekir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.