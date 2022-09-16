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    Çin'de Maglev teknolojisiyle 'uçan arabalar' test ediliyor

    Çin'in Jiangsu bölgesindeki bir otoyola kurulan test parkurunda otomobillerin Maglev treni gibi hava süzülerek düşük sürtünme ile ilerlemesi ve yüksek hızlara çıkması hedefleniyor.
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    Çin'de uçan arabalar test ediliyor! Peki bu nasıl mümkün?

    Manyetik levitasyon teknolojisiyle çalışan ve adını bu teknolojiden alan Maglev trenlerini duymuşsunuzdur. Çin'de bu teknoloji şimdi de otomobiller üzerinde test ediliyor. Söz konusu otomobiller, oluşturulan test parkurunda yola temas etmeden ilerliyor.

    Levitasyonu kabaca ağırlığı olan bir cismin mekanik destek olmadan havada asılı kalması veya belirli bir alanda hareket etmesi şeklinde tanımlayabiliriz. Burada nesnenin havada kalmasını sağlamak için yer çekimine zıt yönde bir kuvvet uygulanır. Bunların en popüleri de manyetik levitasyondur. Bu teknolojinin en büyük örneklerinden biri de yukarıda sözünü ettiğimiz Maglev trenleridir ki bu sayede düşük sürtünme ile saatte 600 kilometre hıza çıkan trenler görmek mümkün.

    İşte Çin'de otomobiller üzerinde test edilen teknoloji de bununla alakalı. Test için Jiangsu bölgesindeki bir otoyolun 7.9 kilometrelik kısmına elektromıknatıslara sahip iletken ray sistemi entegre edilmiş. Ayrıca testlerde kullanılan sekiz otomobilin altına da güçlü mıknatıslar yerleştirilmiş. Beş tanesinin yeni enerjili* olduğu belirtilen bu otomobiller, yapılan son testlerde yerden 35 mm yüksekte süzülerek 230 km/s maksimum hıza çıkmayı başarmış.

    Aşağıdaki videoda testler esnasında çekilen kısa görüntüleri izleyebilirsiniz. Görüldüğü gibi ilk testlerde bazı stabilite problemleri ortaya çıkmış ancak bu teknolojinin başarılı olması halinde yakıt/enerji tüketimini büyük oranda azaltacağı ve gelecekteki araçların sürüş menzilini artıracağı öngörülüyor. Söz konusu testlerin il ulaştırma yetkilileri tarafından yüksek hızlı sürüş için gerekli yol tasarımı ve güvenlik önlemlerinin incelenebilmesi için organize edildiği belirtiliyor.

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