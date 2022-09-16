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    Dacia'dan ilgi çekici arazi aracı konsepti: İşte yeni Dacia Manifesto

    Buggy tarzı elektrikli ve dört tekerlekten çekişli bir arazi aracı olarak tasarlanan Dacia Manifesto; su geçirmez iç mekan ve uyku tulumuna dönüşebilen koltuk kılıfları gibi çözümlerle dikkat çekiyor.
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    Dacia'dan ilgi çekici arazi aracı konsepti: Dacia Manifesto
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    Renault Grubu, elektrifikasyon süreci de dahil olmak üzere tüm markalarıyla büyük bir dönüşüm geçiriyor. Elbette Dacia da bu dönüşümün bir parçası. Geçtiğimiz aylarda yeni logosunu tanıtan şirket bu kez Dacia Manifesto adını verdiği yeni bir konseptle karşımızda.

    Yeni Dacia Manifesto, şirketin ürün gamındaki diğer modellerden çok daha farklı bir çalışma. 'Buggy' olarak adlandırılan tasarımıyla dikkat çeken konsept, tahmin edebileceğiniz üzere arazi odaklı geliştirilmiş. Ön bölümde yeni logonun da dahil olduğu aydınlatmalar boydan boya uzanırken, altta ise sürücünün arazide önünü daha iyi görebilmesi için oldukça güçlü bir LED ışık kümesi bulunuyor.

    Ön bölümünde kanca ve vinç gibi detayları da unutulmayan Dacia Manifesto konseptinin cam ve kapıları bulunmuyor. Ayrıca aracın havasız arazi lastikleri üzerine oturtulmuş olması da bir diğer dikkat çekici detay. Çıkarılabilir çubuklara sahip modüler tavanın da bulunduğu aracın arka bölümünde ise aydınlatılmış Dacia yazısıyla birlikte stoplar dikkat çekiyor. Alt kısımda ise çeşitli elektronik cihazları kullanabilmek için güç çıkışlarının yer aldığı panel bulunuyor.

    Dacia'dan ilgi çekici arazi aracı konsepti: Dacia Manifesto
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    Dacia Manifesto konseptinde macera tutkunlarının işini kolaylaştırmak için pratik çözümlere yer verilmiş. Örneğin aracın iç mekanında yıkanabilir materyaller kullanılmış. Ayrıca koltuk kaplamaları çıkarılıp uyku tulumu olarak kullanılabiliyor. Bunun yanı sıra öndeki LED aydınlatma da çıkarılıp el feneri olarak kullanılabilecek şekilde tasarlanmış. Manifesto'nun bazı gövde panelleri geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış ve iç mekanda yer yer mantar kullanımına yer verilmiş.

    Teknik açıdan sadece Dacia Manifesto'nun elektrikli ve dört tekerlekten çekişli bir araç olduğunu biliyoruz. Çünkü kendisi bir gösteri aracı ve üretim versiyonuna dönüşmeyecek. Dacia Tasarım Müdürü David Durand, Manifesto'nun markanın vizyonunu ortaya koyan bir çalışma olduğunu belirterek, bu araçtaki bazı özellikleri gelecekteki Dacia modellerinde göreceğimizi söyledi.

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