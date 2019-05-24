Çin’de 600km/sa hız yapan prototip maglev treni tanıtıldı

Teknoloji Editörü
Çin’in lider tren üreticisi prototip maglev (manyetik levitasyon) trenini tanıttı. Tren, saatte 600 kilometre hızla yolcuları taşıyacak. CNN raporuna göre devlet firması CRRC tarafından geliştirilen tren, test aşamasına girdi. Seri üretim ise rapora göre 2021 yılında başlayacak.
CRRC şef mühendislerinden Ding Sansan’a göre Pekin ve Şangay arasında yolcuları üç buçuk saatte taşıyacak tren, uçaktan bir saat daha çabuk gidecek. Bu açıklama aslına bakarsanız gerçeklerle biraz çakışıyor çünkü Boeing 737 gibi uçakların tipik yolculuk hızları saatte 880 ile 938 kilometre arasında.
Tren bu iddia edilen hızlara adından da çıkarılacağı üzere manyetik levitasyon sayesinde ulaşıyor. Standart trenler gibi raylarla temas eden parçası olmayan bu trenler, mıknatıslar sayesinde aslında bir nevi havada asılı kalıp, hiçbir zemine temas etmeden hareket ediyor. Dünya üzerinde kullanımda olan en hızlı maglev hattına sahip olan Çin, bu 30km uzunluğundaki hat üzerinde 431km/sa hızla Şangay’ın havalimanını şehir merkezine bağlıyor.
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Yapacaksın hızlı treni bizdeki 300'le gitsin. Anadoludaki boş kasabalardan geçerken daha da hızlı gider.
İstanbuldan vana gidecek 5 saatte hadi 6 olsun.
Tren istasyonları şehir merkezlerinde zaten.
Uçak dediğin 1 saatte gidiyorsa 1 saat öncesinden havaalanına gitmek var, uçakta beklemek var, şehirdışındaki havaalanına ulaşmak var, indikten sonra bavulu beklemek var. 1 saat oluyor 3-3,5 saat.
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