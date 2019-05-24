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Çin’de 600km/sa hız yapan prototip maglev treni tanıtıldı

Çin'de devlet kontrolündeki lider tren üreticisi CRRC, yeni maglev treni prototipinin testlerine başlıyor. İlk olarak 2015 yılında tanıtılan bu tren, saatte 600km hızla yolcu taşıyacak.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Zamazingo
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Çin’in lider tren üreticisi prototip maglev (manyetik levitasyon) trenini tanıttı. Tren, saatte 600 kilometre hızla yolcuları taşıyacak. CNN raporuna göre devlet firması CRRC tarafından geliştirilen tren, test aşamasına girdi. Seri üretim ise rapora göre 2021 yılında başlayacak.
CRRC şef mühendislerinden Ding Sansan’a göre Pekin ve Şangay arasında yolcuları üç buçuk saatte taşıyacak tren, uçaktan bir saat daha çabuk gidecek. Bu açıklama aslına bakarsanız gerçeklerle biraz çakışıyor çünkü Boeing 737 gibi uçakların tipik yolculuk hızları saatte 880 ile 938 kilometre arasında.
Tren bu iddia edilen hızlara adından da çıkarılacağı üzere manyetik levitasyon sayesinde ulaşıyor. Standart trenler gibi raylarla temas eden parçası olmayan bu trenler, mıknatıslar sayesinde aslında bir nevi havada asılı kalıp, hiçbir zemine temas etmeden hareket ediyor. Dünya üzerinde kullanımda olan en hızlı maglev hattına sahip olan Çin, bu 30km uzunluğundaki hat üzerinde 431km/sa hızla Şangay’ın havalimanını şehir merkezine bağlıyor.
CRRC’nin ilk olarak 2015 yılında üzerinde çalıştığını duyurduğu treni, böyle hızlara ulaşabilen ilk tren değil. Yine 2015 yılında Japonya’da kırılan hız rekoru, 603km/sa ile yine bir maglev trene ait. Bu teknolojiye sahip bir hattın daha inşaatını yapan ülke, maglev ile Tokyo ve Nagoya kentlerini birbirine bağlayacak. Bu hat 505km/sa hızında hareket edecek ve 2027 yılında açılması bekleniyor.

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murettep 2 hf.
uçak 900 ile gidiyor da, cetvelle çizilmiş gibi dümdüz gitmiyor ki. Havalanma süresi var, alçalma süresi var. Bunun haricinde, pistte sıra beklemeler, hava koşullarına daha duyarlı olma, uçağa biniş ve iniş gibi konuları daha katmamışlardır bile.
uçak 900 ile gidiyor da, cetvelle çizilmiş gibi dümdüz gitmiyor ki. Havalanma süresi var, alçalma süresi var. Bunun haricinde, pistte sıra beklemeler, hava koşu...
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Dj_Gençkan 2 hf. en beğenilen
Dünyada şu maglev tren işi tutsun, seçim yatırımı için pankartları görür gibiyim, "yerli ve milli maglev treni göklerde"
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Hendrik Johannes Cruijff 2 hf. JacobHughes
Bizde yüksek hızlı denen ama hızlanamayan tren var ülkenin interneti gibi.
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DH Misafiri 1 hf.
Bizde de hızlı tren var (sözde) ama binmeye yürek lazım. Sirat köprüsü gibi valla her an kayabilir.
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sefa1451 2 hf.
Adamlar neler üretiyor bizim akp de her seçim öncesi yerli araba çıkarıyor 10 yıldan beri çıkarıyor helal akp fenasın başa belasın bu halkın sırtına sert bir kırbaçsın.
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aspirin_00 2 hf.
hızlı yaşa hızlı öl dedikleri bu olsa gerek 600 len kazadan kurtulmayı düşünemiyorum...
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Bay Robot 2 hf.
Biz daha karadaki trenin hattını yapamıyoruz onlarca insan ölüyor. Bu bize 2200’den önce gelmez...
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SEO-Uzmanı 2 hf.
bizimkilerde okuyup üflenmiş ; manyetik levye var ! :)
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Vanished Man 2 hf.
Türkiyede yapılacak iş buydu işte. Salak gibi tüm parayı havayoluna gömdüler.
Yapacaksın hızlı treni bizdeki 300'le gitsin. Anadoludaki boş kasabalardan geçerken daha da hızlı gider.
İstanbuldan vana gidecek 5 saatte hadi 6 olsun.
Tren istasyonları şehir merkezlerinde zaten.
Uçak dediğin 1 saatte gidiyorsa 1 saat öncesinden havaalanına gitmek var, uçakta beklemek var, şehirdışındaki havaalanına ulaşmak var, indikten sonra bavulu beklemek var. 1 saat oluyor 3-3,5 saat.
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kalzakath 2 hf. Vanished Man
İstanbul dan Ankara ve Konya'ya saatte 250 kmh ile giden hızlı tren var zaten, ben kullanıyorum Kocaeli Konya arasında ve çok büyük kolaylık...
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cocainbar 2 hf.
biz kendi trenimizi oncelikle raylarda tutabilmeyi hedefliyoruz.
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ry4n 2 hf.
istabul da trenlerimiz m2 de 100 ile falan gidiyor içinde dilenciler geziyor :D
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HIGHER 2 hf.
Almanya'dan aldılar diye hatırlıyorum.
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FreeRun 2 hf.
çine yakında komple yaptırım gelebilir amerika tarafından, çinli telefon almayın, adamlar yeni bir çağ açıyor resmen
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maglev, manyetik levitasyon ve
6 etiket daha manyetik tren hızlı tren çin Zamazingo Bilim ve Teknoloji Çağrı Babuçcuoğlu
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