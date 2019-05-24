Çin’de 600km/sa hız yapan prototip maglev treni tanıtıldı

saatte 600 kilometre hızla yolcuları taşıyacak. CRRC tarafından geliştirilen tren, test aşamasına girdi. Seri üretim ise rapora göre 2021 yılında başlayacak. Çin’in lider tren üreticisi prototip maglev (manyetik levitasyon) trenini tanıttı. Tren,hızla yolcuları taşıyacak. CNN raporuna göre devlet firmasıtarafından geliştirilen tren, test aşamasına girdi. Seri üretim ise rapora göre 2021 yılında başlayacak.

CRRC şef mühendislerinden Ding Sansan’a göre Pekin ve Şangay arasında yolcuları üç buçuk saatte taşıyacak tren, uçaktan bir saat daha çabuk gidecek. Bu açıklama aslına bakarsanız gerçeklerle biraz çakışıyor çünkü Boeing 737 gibi uçakların tipik yolculuk hızları saatte 880 ile 938 kilometre arasında.

Tren bu iddia edilen hızlara adından da çıkarılacağı üzere manyetik levitasyon sayesinde ulaşıyor. Standart trenler gibi raylarla temas eden parçası olmayan bu trenler, mıknatıslar sayesinde aslında bir nevi havada asılı kalıp, hiçbir zemine temas etmeden hareket ediyor. Dünya üzerinde kullanımda olan en hızlı maglev hattına sahip olan Çin, bu 30km uzunluğundaki hat üzerinde 431km/sa hızla Şangay’ın havalimanını şehir merkezine bağlıyor.

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CRRC’nin ilk olarak 2015 yılında üzerinde çalıştığını duyurduğu treni, böyle hızlara ulaşabilen ilk tren değil. Yine 2015 yılında Japonya’da kırılan hız rekoru,ile yine bir maglev trene ait. Bu teknolojiye sahip bir hattın daha inşaatını yapan ülke, maglev ilekentlerini birbirine bağlayacak. Bu hathızında hareket edecek veaçılması bekleniyor.