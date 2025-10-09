Çinliler esnek ve yüksek enerji yoğunluğuna sahip katı hal pil geliştirdi

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Çin Bilimler Akademisi (CAS), katı hal pil teknolojilerinde önemli bir atılım gerçekleştirdiğini duyurdu. Araştırma ekibi, polimer moleküller sayesinde yüksek enerji yoğunluğuna sahip esnek bir pil geliştirdi.

Katı hal piller, elektrikli mobilitenin geleceği olarak görülüyor. Bu pil türü, daha yüksek kapasite sunarken aynı zamanda elektrolit sızıntısı riskini ortadan kaldırıyor. Ancak pil üreticileri, bu tür pillerin geliştirilmesi sürecinde hâlâ çeşitli güvenlik zorluklarıyla karşılaşıyor.

Metal Araştırma Enstitüsü’ne göre, geleneksel katı hal pillerde elektrot ile elektrolit arasındaki zayıf katı-katı arayüz, yüksek iyon taşınım direncine ve düşük verimliliğe yol açıyor. Araştırma ekibi, bu sorunu aşmak için esnek bir katı hal pili geliştirdi. Bu pilde polimer moleküller, etoksi grupları ve elektrokimyasal olarak aktif kısa kükürt zincirleri bulunuyor.

Geliştirilen bu yeni malzeme, yüksek iyon iletim kapasitesi sunarken aynı zamanda iyon taşınımı ile enerji depolama arasında geçiş yapabilme özelliğine sahip. Entegre polimer elektrolit içeren kompozit katot yapısı sayesinde, enerji yoğunluğu da yüzde 86 oranında artırılmış.

Polimer içeren bu yeni pilin bir diğer avantajı da yüksek bükülme (esneklik) direnci. Araştırmacılar, pilin 20.000 kez tekrarlanan bükülme testine dayandığını raporladı. Bu yapı, arayüz direncini düşürürken enerji yoğunluğunu da artırıyor. Ancak CAS yetkilileri, bu esnek pilin henüz temel araştırma aşamasında olduğunu ve seri üretime geçilmediğini vurguladı.

