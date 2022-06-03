2022 Honda Civic fiyatları haziranda zamlandı: İşte yeni fiyatlar

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Honda, 2022 haziran ayına ilişkin zamlı fiyat listesini yayınladı. Buna göre, artık Türkiye'de üretilmeyip yurt dışından ithal edilen Civic Sedan'ın fiyatına yüzde 8 zam geldi. Söz konusu zam, giriş seviyesine 50 bin TL artış olarak yansıdı. İşte 2022 Haziran Honda Civic fiyatları:

Türkiye'de 1.5 litre VTEC turbo benzinli ünite ve onun LPG dönüşümlü versiyonuyla satılan 2022 Honda Civic Sedan'ın başlangıç fiyatı haziranda 679.800 TL'ye yükseldi. Geçtiğimiz ay aynı versiyonun fiyatı 629.400 TL olarak karşımıza çıkıyordu. LPG'li Civic'in geçen ay 747.300 TL olan en pahalı Executive+ versiyonu da artık 807.100 TL fiyat etiketine sahip.

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Diğer modellerde de durum pek farklı değil. e:HEV isimli yenilikçi hibrit sistemle gelen 2022 Honda HR-V'nin başlangıç fiyatı 810.300 TL'den 867.100 TL'ye yükseldi. Yakında yeni neslinin tanıtılmasını beklediğimiz CR-V'nin fiyatları da 1 milyon TL seviyelerinde dolaşıyor. Hibrit motorlu CR-V ise 2 milyon TL'ye doğru koşuyor.

Daha önce de belirttiğimiz gibi marka fark etmeksizin bayilerde araç bulmak oldukça zor. Olanlar da çoğunlukla yatırım aracı olarak satın alınıyor. Aşağıdaki listede Honda'nın 2022 Haziran ayına ilişkin güncel fiyat listesini bulabilirsiniz:

2022 Haziran Honda Civic Sedan fiyat listesi Versiyon Fiyat-Mayıs Fiyat-Haziran 1.5L VTEC Turbo ECO Premium Otomatik 629.400 TL 679.800 TL 1.5L VTEC Turbo ECO Elegance Otomatik 689.800 TL 745.000 TL 1.5L VTEC Turbo ECO Executive+ Otomatik 747.300 TL 807.100 TL 1.5L VTEC Turbo Benzin Elegance Otomatik 689.800 TL 745.000 TL 1.5L VTEC Turbo Benzin Executive+ Otomatik 753.500 TL 813.800 TL

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2022 Haziran Honda Jazz fiyat listesi Versiyon Fiyat-Mayıs Fiyat-Haziran 1.5L i-MMD Hybrid Executive Otomatik 644.600 TL 689.800 TL 1.5L i-MMD Hybrid Crosstar Executive Otomatik 663.000 TL 709.500 TL

2022 Haziran Honda HR-V fiyat listesi Versiyon Fiyat-Mayıs Fiyat-Haziran 1.5L e:HEV Hibrit Advance Otomatik 810.300 TL 867.100 TL 1.5L e:HEV Hibrit Style Otomatik 864.900 TL 925.500 TL

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2022 Haziran Honda CR-V fiyat listesi Versiyon Fiyat-Mayıs Fiyat-Haziran 1.5L VTEC Turbo Benzin Elegance Otomatik 904.200 TL 958.500 TL 1.5L VTEC Turbo Benzin Executive Otomatik 991.700 TL 1.051.300 TL 1.5L VTEC Turbo Benzin Executive+ Otomatik 1.068.000 TL 1.132.100 TL 2.0L i-MMD Hybrid 2.0L i-MMD Hybrid Otomatik 1.686.100 TL 1.804.200 TL

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2022 Haziran Honda City fiyat listesi Versiyon Fiyat-Mayıs Fiyat-Haziran 1.5L VTEC Benzin Elegance Otomatik 462.000 TL 499.000 TL 1.5L VTEC Benzin Executive Otomatik 476.300 TL 514.500 TL

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2022 Haziran Honda Accord fiyat listesi Versiyon Fiyat-Mayıs Fiyat-Haziran 1.5L VTEC Turbo Benzin Executive Otomatik 935.500 TL 991.700 TL 1.5L VTEC Turbo Benzin Executive+ Otomatik 972.100 TL 1.030.500 TL

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2022 Honda Civic zamlandı: İşte Honda 2022 Haziran fiyat listesi