2022 Honda Civic fiyatları haziranda zamlandı: İşte yeni fiyatlar

- 2022 Haziran Honda Civic Sedan fiyat listesi
- 2022 Haziran Honda Jazz fiyat listesi
- 2022 Haziran Honda HR-V fiyat listesi
- 2022 Haziran Honda CR-V fiyat listesi
- 2022 Haziran Honda City fiyat listesi
- 2022 Haziran Honda Accord fiyat listesi
- Yorumlar
Honda, 2022 haziran ayına ilişkin zamlı fiyat listesini yayınladı. Buna göre, artık Türkiye'de üretilmeyip yurt dışından ithal edilen Civic Sedan'ın fiyatına yüzde 8 zam geldi. Söz konusu zam, giriş seviyesine 50 bin TL artış olarak yansıdı. İşte 2022 Haziran Honda Civic fiyatları:
Türkiye'de 1.5 litre VTEC turbo benzinli ünite ve onun LPG dönüşümlü versiyonuyla satılan 2022 Honda Civic Sedan'ın başlangıç fiyatı haziranda 679.800 TL'ye yükseldi. Geçtiğimiz ay aynı versiyonun fiyatı 629.400 TL olarak karşımıza çıkıyordu. LPG'li Civic'in geçen ay 747.300 TL olan en pahalı Executive+ versiyonu da artık 807.100 TL fiyat etiketine sahip.
Diğer modellerde de durum pek farklı değil. e:HEV isimli yenilikçi hibrit sistemle gelen 2022 Honda HR-V'nin başlangıç fiyatı 810.300 TL'den 867.100 TL'ye yükseldi. Yakında yeni neslinin tanıtılmasını beklediğimiz CR-V'nin fiyatları da 1 milyon TL seviyelerinde dolaşıyor. Hibrit motorlu CR-V ise 2 milyon TL'ye doğru koşuyor.
Daha önce de belirttiğimiz gibi marka fark etmeksizin bayilerde araç bulmak oldukça zor. Olanlar da çoğunlukla yatırım aracı olarak satın alınıyor. Aşağıdaki listede Honda'nın 2022 Haziran ayına ilişkin güncel fiyat listesini bulabilirsiniz:
|Versiyon
|Fiyat-Mayıs
|Fiyat-Haziran
|1.5L VTEC Turbo ECO Premium Otomatik
|629.400 TL
|679.800 TL
|1.5L VTEC Turbo ECO Elegance Otomatik
|689.800 TL
|745.000 TL
|1.5L VTEC Turbo ECO Executive+ Otomatik
|747.300 TL
|807.100 TL
|1.5L VTEC Turbo Benzin Elegance Otomatik
|689.800 TL
|745.000 TL
|1.5L VTEC Turbo Benzin Executive+ Otomatik
|753.500 TL
|813.800 TL
|Versiyon
|Fiyat-Mayıs
|Fiyat-Haziran
|1.5L i-MMD Hybrid Executive Otomatik
|644.600 TL
|689.800 TL
|1.5L i-MMD Hybrid Crosstar Executive Otomatik
|663.000 TL
|709.500 TL
|Versiyon
|Fiyat-Mayıs
|Fiyat-Haziran
|1.5L e:HEV Hibrit Advance Otomatik
|810.300 TL
|867.100 TL
|1.5L e:HEV Hibrit Style Otomatik
|864.900 TL
|925.500 TL
|Versiyon
|Fiyat-Mayıs
|Fiyat-Haziran
|1.5L VTEC Turbo Benzin Elegance Otomatik
|904.200 TL
|958.500 TL
|1.5L VTEC Turbo Benzin Executive Otomatik
|991.700 TL
|1.051.300 TL
|1.5L VTEC Turbo Benzin Executive+ Otomatik
|1.068.000 TL
|1.132.100 TL
|2.0L i-MMD Hybrid 2.0L i-MMD Hybrid Otomatik
|1.686.100 TL
|1.804.200 TL
|Versiyon
|Fiyat-Mayıs
|Fiyat-Haziran
|1.5L VTEC Benzin Elegance Otomatik
|462.000 TL
|499.000 TL
|1.5L VTEC Benzin Executive Otomatik
|476.300 TL
|514.500 TL
|Versiyon
|Fiyat-Mayıs
|Fiyat-Haziran
|1.5L VTEC Turbo Benzin Executive Otomatik
|935.500 TL
|991.700 TL
|1.5L VTEC Turbo Benzin Executive+ Otomatik
|972.100 TL
|1.030.500 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.