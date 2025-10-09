Giriş
    Yeni Audi A4 tamamen elektrikli olacak

    Audi, 2028’de satışa sunulacak A4 E-Tron ile elektrikli BMW 3 Serisi ve Mercedes C-Serisi’ne meydan okuyor. Yeni A4; SSP platformu, Rivian yazılımı ve 800 km civarında menzille gelecek.

    Yeni Audi A4 tamamen elektrikli olacak Tam Boyutta Gör
    Audi, tamamen yeni platformu, gelişmiş yazılım altyapısı ve Concept C'den ilham alan çarpıcı tasarımıyla yeni nesil A4 E-Tron modelini yola çıkarmaya hazırlanıyor. Marka, bu modelle birlikte BMW 3 Serisi ve Mercedes-Benz C-Serisi’nin elektrikli versiyonlarına güçlü bir rakip çıkarmayı hedefliyor. Yeni A4’ün, Audi’nin “Radical Next” adını verdiği yeni tasarım felsefesine göre geliştirilen ilk seri üretim modellerden biri olması bekleniyor.

    Audi CEO’su Gernot Döllner, Autocar’a yaptığı açıklamada elektrikli A4’ün geliştirme sürecini doğruladı ve bu aracın lansmanının şirket tarihinin “en büyük dönüşümünün bir parçası” olacağını söyledi. Audi, ürün gamını, tasarım dilini ve kurumsal yapısını baştan inşa ederek tamamen yazılım odaklı elektrikli araç üreticisine dönüşmeyi planlıyor.

    Marka son dönemde, tartışmalı model isimlendirme stratejisini geri çekti, kâr getirmeyen modelleri üretimden kaldırdı ve maliyetleri düşürmek amacıyla binlerce çalışanıyla yollarını ayırdı. Tüm bu hamleler, azalan satışlar ve yükselen maliyetlere karşı hazırlık niteliğinde.

    Yeni Platform: SSP

    Yeni A4 E-Tron, Volkswagen Grubu’nun geliştirdiği SSP (Scalable Systems Platform) üzerine inşa edilecek. Bu platform, 2028’den itibaren grup markalarının (Volkswagen Golf, Skoda Octavia ve Cupra Tindaya SUV dahil) yeni modellerine temel oluşturacak.

    Bu, A4 E-Tron’un mevcut A6 E-Tron ile teknik olarak büyük ölçüde farklı olacağı anlamına geliyor. A6 E-Tron, Audi ile Porsche’nin birlikte geliştirdiği PPE platformunu kullanıyor. SSP ise daha gelişmiş teknoloji, daha uzun menzil ve daha yüksek verimlilik sunacak.

    Rivian destekli yazılım çağı

    Yeni SSP platformu yalnızca donanım açısından değil, yazılım altyapısında da devrim niteliğinde bir adım olacak. Audi, bu platformu Rivian ile birlikte geliştirilen yeni yazılım mimarisinin temeli olarak kullanacak.

    Volkswagen Grubu’nun Rivian ortaklığıyla geliştirilen bu sistem, ilk olarak 2027’de çıkacak Volkswagen ID.1 modelinde yer alacak. Ancak Audi, Rivian’ın yazılımını tam anlamıyla entegre eden ilk marka olacak. Döllner, “Audi’nin işlevsellik açısından en yüksek gereksinimlere sahip marka” olduğunu belirtti.

    Bu yeni sistem sayesinde üretim süreçlerinin sadeleşmesi, geliştirme süresinin kısalması ve over-the-air (uzaktan güncelleme) desteğiyle araçların sürekli gelişmesi hedefleniyor.

    Dijital ve analog dengesi

    Audi, yeni yazılım tanımlı araçlar geliştirirken aynı zamanda fiziksel kontrol elemanlarını yeniden ön plana çıkarıyor. Bu yaklaşım, Concept C adlı yeni gösterim aracında açıkça görülüyor.

    Döllner, “Müşterilerimiz doğrudan erişim istiyor. Bu nedenle daha az sanal buton, daha fazla dokunsal kontrol elemanı kullanıyoruz. Gerçek metal hissi, o klasik ‘Audi tıklaması’ gibi unsurlar iç mekânda duygusal bir bağ kurmamızı sağlıyor.” dedi.

