Çin'de elektrikli otomobillerin ortalama menzili 2025'te 528 km'ye ulaştı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Çin Binek Otomobil Birliği (CPCA) Genel Sekreteri Cui Dongshu’ya göre, 2025’in üçüncü çeyreği sonu itibarıyla Çin’deki binek araçlardaki ortalama saf elektrik menzili tam elektriklilerde 528 km, PHEV'lerde (şarj edilebilir hibrit) 137 km ve EREV’lerde (menzil uzatıcı elektrikli) 205 km’ye ulaştı.

Son beş yılda, batarya kapasitelerinin hızla artması sayesinde elektrikli araçların ortalama menzili 103 km, PHEV’lerin 44 km, EREV’lerin ise 80 km arttı. Bu değerler, CLTC test koşullarına göre hesaplandı.

Yıllara göre menzil değişimi⚡ Araç tipi 2020 2025 Tam elektrikli 425 528 PHEV 93 137 EREV 125 205

2025’in ilk üç çeyreğinde piyasaya çıkan elektrikli araç modellerinin menzil dağılımına bakıldığında, 500-599 km aralığı en yaygın segment oldu. Bunu 600-699 km ve 400-499 km aralıkları takip ediyor. 300 km’nin altındaki modellerin sayısı ise hızla azalıyor.

Menzil aralığına göre elektrikli araç oranı🚗 Menzil % 100-149 0 150-199 0 200-249 3 250-299 2 300-399 17 400-499 19 500-599 26 600-699 20 700'den fazla 13

Şarj edilebilir hibrit modellerde menzil yoğunluğu genellikle 100-149 km aralığında toplanıyor. Bunu 150-199 km ve 80-99 km segmentleri izliyor. EREV (menzil uzatıcı elektrikli) araçlarda en yoğun menzil aralığı 150-199 km olurken, 200-249 km ve 250-299 km aralıkları bunu takip ediyor.

Yeni Audi A4 tamamen elektrikli olacak 14 sa. önce eklendi

Söz konusu veriler, Çinli üreticilerin son yıllarda menzil performansında ciddi bir sıçrama yakaladığını gösteriyor. Tam elektrikli araçlarda 500 km üzeri menzil artık standart hale gelirken, hibrit ve menzil uzatıcı modeller de daha uzun saf elektrikli sürüş kapasitesi sunmaya başladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Çin'de elektrikli otomobillerin ortalama menzili 528 km'ye ulaştı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: