Çin'de elektrikli otomobillerin ortalama menzili 2025'te 528 km'ye ulaştı

Son beş yılda, batarya kapasitelerinin hızla artması sayesinde elektrikli araçların ortalama menzili 103 km, PHEV’lerin 44 km, EREV’lerin ise 80 km arttı. Bu değerler, CLTC test koşullarına göre hesaplandı.
|Araç tipi
|2020
|2025
|Tam elektrikli
|425
|528
|PHEV
|93
|137
|EREV
|125
|205
2025’in ilk üç çeyreğinde piyasaya çıkan elektrikli araç modellerinin menzil dağılımına bakıldığında, 500-599 km aralığı en yaygın segment oldu. Bunu 600-699 km ve 400-499 km aralıkları takip ediyor. 300 km’nin altındaki modellerin sayısı ise hızla azalıyor.
|Menzil
|%
|100-149
|0
|150-199
|0
|200-249
|3
|250-299
|2
|300-399
|17
|400-499
|19
|500-599
|26
|600-699
|20
|700'den fazla
|13
Şarj edilebilir hibrit modellerde menzil yoğunluğu genellikle 100-149 km aralığında toplanıyor. Bunu 150-199 km ve 80-99 km segmentleri izliyor. EREV (menzil uzatıcı elektrikli) araçlarda en yoğun menzil aralığı 150-199 km olurken, 200-249 km ve 250-299 km aralıkları bunu takip ediyor.
Söz konusu veriler, Çinli üreticilerin son yıllarda menzil performansında ciddi bir sıçrama yakaladığını gösteriyor. Tam elektrikli araçlarda 500 km üzeri menzil artık standart hale gelirken, hibrit ve menzil uzatıcı modeller de daha uzun saf elektrikli sürüş kapasitesi sunmaya başladı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster