    Çin'de elektrikli otomobillerin ortalama menzili 2025'te 528 km'ye ulaştı

    Çin’de 2025’in üçüncü çeyreği itibarıyla tamamen elektrikli otomobillerin ortalama menzili 528 km’ye yükseldi. PHEV ve EREV modellerinde de menzil artışı dikkat çekiyor.

    Çin'de elektrikli otomobillerin ortalama menzili 528 km'ye ulaştı Tam Boyutta Gör
    Çin Binek Otomobil Birliği (CPCA) Genel Sekreteri Cui Dongshu’ya göre, 2025’in üçüncü çeyreği sonu itibarıyla Çin’deki binek araçlardaki ortalama saf elektrik menzili tam elektriklilerde 528 km, PHEV'lerde (şarj edilebilir hibrit) 137 km ve EREV’lerde (menzil uzatıcı elektrikli) 205 km’ye ulaştı.

    Son beş yılda, batarya kapasitelerinin hızla artması sayesinde elektrikli araçların ortalama menzili 103 km, PHEV’lerin 44 km, EREV’lerin ise 80 km arttı. Bu değerler, CLTC test koşullarına göre hesaplandı.

    Yıllara göre menzil değişimi⚡
    Araç tipi 2020 2025
    Tam elektrikli 425 528
    PHEV 93 137
    EREV 125 205

    2025’in ilk üç çeyreğinde piyasaya çıkan elektrikli araç modellerinin menzil dağılımına bakıldığında, 500-599 km aralığı en yaygın segment oldu. Bunu 600-699 km ve 400-499 km aralıkları takip ediyor. 300 km’nin altındaki modellerin sayısı ise hızla azalıyor.

    Menzil aralığına göre elektrikli araç oranı🚗
    Menzil %
    100-149 0
    150-199 0
    200-249 3
    250-299 2
    300-399 17
    400-499 19
    500-599 26
    600-699 20
    700'den fazla 13

    Şarj edilebilir hibrit modellerde menzil yoğunluğu genellikle 100-149 km aralığında toplanıyor. Bunu 150-199 km ve 80-99 km segmentleri izliyor. EREV (menzil uzatıcı elektrikli) araçlarda en yoğun menzil aralığı 150-199 km olurken, 200-249 km ve 250-299 km aralıkları bunu takip ediyor.

    Söz konusu veriler, Çinli üreticilerin son yıllarda menzil performansında ciddi bir sıçrama yakaladığını gösteriyor. Tam elektrikli araçlarda 500 km üzeri menzil artık standart hale gelirken, hibrit ve menzil uzatıcı modeller de daha uzun saf elektrikli sürüş kapasitesi sunmaya başladı.

