Elektrikli Renault Twingo'nun yeni ipucu görselleri paylaşıldı
Renault, retro tasarımı ve elektrikli gücü yeniden birleştiriyor. Yeni Twingo E-Tech, kasımda tanıtılacak ve uygun fiyatıyla şehirli kullanıcıları hedefliyor.
Yeni model, tıpkı elektrikli Renault 5 gibi geçmişten ilham alıyor. Bu kez kaynak, 1990’ların ilk nesil Twingo’su. Orijinalini hatırlayanlar için nostalji yaratırken, ilk modeli hiç görmemiş yeni nesil için de sempatik bir alternatif olacak.
İç mekan hâlâ gizemini koruyor ancak konseptteki gibi 10.1 inç bilgi eğlence ekranı ve 7 inç dijital gösterge paneli bulunması bekleniyor.