Elektrikli Renault Twingo'nun yeni ipucu görselleri paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Renault, retro tasarım ve elektrik gücünü birleştiren yeni bir modelle karşımızda. Tamamen yeni, dördüncü nesil Twingo E-Tech, 6 Kasım'da tanıtılacak ve 20 bin euro civarındaki başlangıç fiyatıyla şehir kullanımına yönelik elektrikli otomobillere yeni bir alternatif olacak.

Yeni model, tıpkı elektrikli Renault 5 gibi geçmişten ilham alıyor. Bu kez kaynak, 1990’ların ilk nesil Twingo’su. Orijinalini hatırlayanlar için nostalji yaratırken, ilk modeli hiç görmemiş yeni nesil için de sempatik bir alternatif olacak.

Tam Boyutta Gör Yeni ipucu görüntüleri ve geçen yılki konsept tasarımına bakılırsa, 2026 Twingo kendi başına da oldukça başarılı bir tasarım sergiliyor. Modern LED farlar, dostça bir “karikatür yüzü” oluşturuyor. Geniş cam yüzeyli ön tasarım yine kısa bir motor kaputuyla birleşiyor. Ancak bu kez iki kapılı değil, tamamen dört kapılı bir yapı söz konusu.

İç mekan hâlâ gizemini koruyor ancak konseptteki gibi 10.1 inç bilgi eğlence ekranı ve 7 inç dijital gösterge paneli bulunması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Renault 5 E-Tech, 94 beygir güç ve 40 kWsa bataryadan 312 km menzil sunuyor. Ancak Twingo’nun fiyatını 20 bin euronun altında tutmak için bu değerlerin azaltılması muhtemel. Örneğin grubun diğer uygun fiyatlı modeli Dacia Spring, 24.3 kWsa LFP batarya ile 225 km menzil sağlıyor. Twingo’nun teknik detayları ise 6 Kasım’da tamamen açıklanacak.

