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    Çin'den gelen kargoyla koronavirüsü bulaşır mı? Profesörden açıklama:

    Aliexpress vb. Çinli sitelerden alışveriş yapmak isteyen kullanıcılar koronavirüs riskinden dolayı tedirginlik yaşıyor. Kargo yoluyla veya cansız nesne aracılığıyla korona virüsü bulaşır mı?
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Çin'den gelen kargoyla koronavirüsü bulaşır mı? Profesörden açıklama:
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    Çin’i etkisi altına alan ve dünya için büyük bir sağlık tehdidi olan 2019-nCoV koronavirüsü, Çin’den alışveriş yapmayı düşünen müşterilerin kafasında bazı soru işaretleri oluştu. Çin’den Türkiye’ye sipariş vermek isteyen veya yeni üretilen Çin malı bir ürünü kullananlar virüsün Çin’den Türkiye’ye bu şekilde gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

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    NTV’ye açıklamalarda bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy, bu konuya açıklık getirdi.

    Ayrıca Bkz. "Coronavirüs nedir ?"

    Virüsler kargoyla bulaşmaz

    Prof. Dr. Haluk Eraksoy, “Yeni tip corona virüs kargoyla da taşınabilir mi, Çin'den gelen paketlerden de virüs bulaşır mı?” sorusuna; “Koronavirüsler, diğer virüsler gibi, aktivitelerini ancak insan ya da hayvanların canlı hücreleri içinde sürdürebilirler. Virüsler kuru ortamlarda çok kısa bir sürede aktivitelerini yitirirler. Bu nedenle virüslerin nemli olmayan cansız nesnelerin yüzeyinde varlıklarını sürdürmeleri mümkün değildir. Bazı bakteriler kuruluğa uzun süre dayanabilir ve canlılıklarını sürdürebilir. Virüsler ise hücre dışı kuru ortamlarda aktivitelerini çok çabuk yitirir. Bir virüs, infekte bir insanın çıkartılarıyla cansız bir eşyaya bulaştığı takdirde, aradan geçecek birkaç saat bile aktivitesini yitirmesi için yeterlidir. Böylece o virüs artık başka bir insana geçemez.” yanıtını verdi.

    Prof. Dr. Haluk Eraksoy, koronavirüsün kargoyla veya cansız nesnelerle bulaşmayacağını ifade ediyor. Yine de Çin’de ortaya çıkan bu virüs hakkında tedbirli olmakta fayda var.



    https://www.ntv.com.tr/saglik/corona-virus-cinden-gelen-kargolarla-bulasir-mi-yeni-tip-corona-virusu,iLIRbzCKaEa64Z2SVCguag Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Galatas4ray 24 dk. formgonder2055
    Ben Vergi almasınlar hemen siparişlere başlarım
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    BilirKişi00 29 dk.
    Virüsü virüs yapan zaten yaşayamadığı ortamda kristalleşip kendini korumaya alması değilmiydi? Ya haber yanlış yada lisede bize öğretilen virüs tanımı.
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    asi_mawi 36 dk.
    İşsizlik 0 olacak ülke şaha kalkacak az kaldı
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    bace3434 46 dk.
    gumruk kalksa ne olcak,alısverıs yaptıgım sırket kapalı,msj attım cevap yok tatıl edılmısler
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    programmer_onur 49 dk.
    İster misiniz ülkeyi trolleyen hükümet Aliexpress ve Çin vergi uygulamasını tamamen kaldırsın ve gümrüksüz sevkiyat izni falan versin? Sosyal deneyin kralını yaparlar.
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    Lovemachine 49 dk.
    benim bildiğim virüsler konak bulamayınca yarı ölü moduna geçiyor, konak bulduklarında canlanıyorlardı, biyoloji ders kitabından öyle hatırlıyorum. sonra da canlı dnasına kendi dnasını ekleyip tüm kaynakları kendini çoğaltmak için kullanıyordu. bele değil miydi?
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    .V. 30 dk. Lovemachine
    Yarı ölü değil, canlılık özellikleri göstermiyorlar. Data taşıyan biyolojik pakatler gibi düşünürsek virüsleri anlamak çok kolay olur. Bilgisayar zararlı yazılımlarına virüs denmesi bu yüzden benzetilebilecek en iyi örnek olmuş. Cansız olmaları onların dış koşullarda bozulmayacağı anlamına gelmiyor, eğer düşündüğün gibi yayılma şansı varsa bugün bu virüsü tatmayan kalmayacak demektir.
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    Turkforce 56 dk.
    The Simpsons bulaşıyor diyorsa, bulaşıyordur.
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    formgonder2055 59 dk.
    Bu riski alabilecek babayiğit var mı acaba?
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