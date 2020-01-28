Çin'den gelen kargoyla koronavirüsü bulaşır mı? Profesörden açıklama:

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Çin’i etkisi altına alan ve dünya için büyük bir sağlık tehdidi olan 2019-nCoV koronavirüsü, Çin’den alışveriş yapmayı düşünen müşterilerin kafasında bazı soru işaretleri oluştu. Çin’den Türkiye’ye sipariş vermek isteyen veya yeni üretilen Çin malı bir ürünü kullananlar virüsün Çin’den Türkiye’ye bu şekilde gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

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Sağlık Bakanı’ndan koronavirüsü açıklaması

NTV’ye açıklamalarda bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy, bu konuya açıklık getirdi.

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Virüsler kargoyla bulaşmaz

Prof. Dr. Haluk Eraksoy, “Yeni tip corona virüs kargoyla da taşınabilir mi, Çin'den gelen paketlerden de virüs bulaşır mı?” sorusuna; “Koronavirüsler, diğer virüsler gibi, aktivitelerini ancak insan ya da hayvanların canlı hücreleri içinde sürdürebilirler. Virüsler kuru ortamlarda çok kısa bir sürede aktivitelerini yitirirler. Bu nedenle virüslerin nemli olmayan cansız nesnelerin yüzeyinde varlıklarını sürdürmeleri mümkün değildir. Bazı bakteriler kuruluğa uzun süre dayanabilir ve canlılıklarını sürdürebilir. Virüsler ise hücre dışı kuru ortamlarda aktivitelerini çok çabuk yitirir. Bir virüs, infekte bir insanın çıkartılarıyla cansız bir eşyaya bulaştığı takdirde, aradan geçecek birkaç saat bile aktivitesini yitirmesi için yeterlidir. Böylece o virüs artık başka bir insana geçemez.” yanıtını verdi.

Prof. Dr. Haluk Eraksoy, koronavirüsün kargoyla veya cansız nesnelerle bulaşmayacağını ifade ediyor. Yine de Çin’de ortaya çıkan bu virüs hakkında tedbirli olmakta fayda var.

https://www.ntv.com.tr/saglik/corona-virus-cinden-gelen-kargolarla-bulasir-mi-yeni-tip-corona-virusu,iLIRbzCKaEa64Z2SVCguag

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