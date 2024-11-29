Çin’den nükleer enerji yarışında fark yaratacak başarı: Neredeyse %100 saf grafit

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Tam Boyutta Gör Çin, yüksek teknoloji malzemeleri alanında küresel liderliğini pekiştirecek bir başka önemli atılıma imza attı. Devlete ait China Electronics Technology Group Corporation (CETC) neredeyse teorik saflık seviyesine ulaşan grafit üretiminde büyük bir başarı elde ettiğini duyurdu.

CETC, geliştirdiği yatay saflaştırma ekipmanı sayesinde grafitin saflık oranını yüzde 99,93'ten yüzde 99,99995'e çıkararak endüstriyel ölçekte düşük maliyetli ve yüksek saflıkta üretim yapmayı başardı. Bu yeni seviye, grafit saflığında pratik olarak ulaşılan en yüksek değer olarak dikkat çekiyor.

Nükleer enerjiden elektrikli araçlara kadar kullanılıyor

Yüksek saflıktaki grafit, nükleer enerji, yarı iletkenler ve havacılık gibi stratejik sektörlerde yaygın olarak kullanılıyor. Elektriksel iletkenlik, korozyon direnci, yüksek sıcaklık stabilitesi ve kimyasal dayanıklılığıyla bilinen bu malzeme, aynı zamanda elektrikli araç bataryaları için vazgeçilmez bir bileşen olarak öne çıkıyor.

Tam Boyutta Gör CETC genel müdürü Xie Yongqiang yaptığı açıklamada “Yeni geliştirilen ekipmanımız grafit tozunu yüzde 99.93 saflıktan yüzde 99.99995'in üzerine başarıyla rafine etti. Bu saflık teorik sınıra yakındır ve safsızlıklar neredeyse ihmal edilebilir seviyelere indirilmiştir.” dedi.

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CETC’nin yeni süreci, sadece saflığı artırmakla kalmıyor, aynı zamanda geleneksel yöntemlere göre üretim maliyetlerini yüzde 60 oranında azaltıyor. Bu, Çin'in grafit sektöründeki küresel rekabet avantajını daha da güçlendiriyor.

Jeopolitik koz

Çin dünyanın en büyük grafit üreticisi ve ihracatçısı konumunda ve bu malzemeyi jeopolitik bir koz olarak kullanıyor. Yüksek saflıkta grafit malzemesi, Pekin'in geçen yıl Ekim ayında yaptığı bir açıklama uyarınca 1 Aralık'tan bu yana Çin'in ihracat kontrol listesinde yer alıyor.

Bu karar, özellikle ABD ve Avrupa Birliği'nin Çin’e yönelik uyguladığı ticaret kısıtlamalarına bir karşılık olarak değerlendiriliyor. Batı, Çin'in elektrikli araç ve yarı iletken sektörlerindeki ticari uygulamalarını "adil olmayan" olarak nitelendirerek, ticari yaptırımlar uygulamıştı.

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