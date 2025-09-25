Çin, otomobil kapı kolları için zorunlu güvenlik standartları getiriyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT), yeni nesil gizli kapı kolu tasarımlarına ilişkin güvenlik endişelerini ele almak amacıyla, otomobil kapı kolları için zorunlu ulusal standart taslağını yayımladı. “Otomobil Kapı Kolu Güvenlik Teknik Gereklilikleri” başlıklı taslak, 24 Eylül’de kamuoyuna sunuldu ve 22 Kasım 2025’e kadar görüşe açık olacak.

Bakanlığın açıklama belgesine göre, standartların amacı yeni tip elektrikli gizli kapı kollarını düzenlemek ve ortaya çıkan güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak. Bu girişim, güvenlik tabanını oluşturmayı ve üreticileri kapı kolu tasarımını ve araç güvenliğini geliştirmeye yönlendirmeyi hedefliyor.

Taslakta öne çıkan bazı gereklilikler şunlar:

Bagaj kapakları hariç her kapıda mekanik açma işlevine sahip dış kol bulunmalı.

Batarya kaynaklı termal olaylarda, çarpışmaya maruz kalmayan yan kapılar, alet kullanılmadan dışarıdan açılabilmeli.

Kapı kolu pozisyonundan bağımsız olarak, dış kollar en az 60mmx20mmx25mm el kullanım alanı sağlamalı.

Tüm kapılarda, harici alet gerektirmeden açılabilen mekanik iç kollar bulunmalı.

Elektrikli iç kollar kullanılıyorsa, yedek mekanik kol zorunlu olacak.

İç kollar kolayca tanınabilir, net şekilde görülebilir, kapı kenarından en fazla 300 mm mesafede ve belirlenen oturma pozisyonlarına uygun bölgelerde yer almalı.

Çin Otomotiv Standardizasyon Araştırma Enstitüsü Başkan Yardımcısı Rong Hui, standartların 20’den fazla şirket ve 63 araç modeliyle yürütülen kapsamlı araştırmalar sonucu geliştirildiğini söyledi. Hui, gerekliliklerin sektörün sorunlu noktalarını hedeflediğini, teknolojik gelişme ile güvenlik arasındaki dengeyi gözettiğini vurguladı.

Standartlar üç ana alana odaklanıyor: kapı kolu yapısal türlerinin düzenlenmesi, güç kaybı durumunda açma yöntemlerinin işlevselliğini koruması ve kapı kollarının yerleşiminin güvenlik işaretleriyle standartlaştırılması.

MIIT, 230’dan fazla araç modelinin kapı kolu konfigürasyonlarını araştırdı ve 20’den fazla model üzerinde doğrulama testleri gerçekleştirdi. Ayrıca, 100’ün üzerinde yerli ve yabancı üretici, parça tedarikçisi ve test kuruluşundan uzmanlar da sürece katıldı.

