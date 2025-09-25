Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin, otomobil kapı kolları için zorunlu güvenlik standartları getiriyor

    Çin, elektronik ve gizli kapı kollarındaki güvenlik risklerini azaltmak için yeni zorunlu standartlar getiriyor. Taslak düzenleme, mekanik açma sistemlerini tüm araçlarda şart koşuyor.

    Çin'den otomobil kapı kolları için zorunlu güvenlik standartları Tam Boyutta Gör
    Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT), yeni nesil gizli kapı kolu tasarımlarına ilişkin güvenlik endişelerini ele almak amacıyla, otomobil kapı kolları için zorunlu ulusal standart taslağını yayımladı. “Otomobil Kapı Kolu Güvenlik Teknik Gereklilikleri” başlıklı taslak, 24 Eylül’de kamuoyuna sunuldu ve 22 Kasım 2025’e kadar görüşe açık olacak.

    Bakanlığın açıklama belgesine göre, standartların amacı yeni tip elektrikli gizli kapı kollarını düzenlemek ve ortaya çıkan güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak. Bu girişim, güvenlik tabanını oluşturmayı ve üreticileri kapı kolu tasarımını ve araç güvenliğini geliştirmeye yönlendirmeyi hedefliyor.

    Taslakta öne çıkan bazı gereklilikler şunlar:

    • Bagaj kapakları hariç her kapıda mekanik açma işlevine sahip dış kol bulunmalı.
    • Batarya kaynaklı termal olaylarda, çarpışmaya maruz kalmayan yan kapılar, alet kullanılmadan dışarıdan açılabilmeli.
    • Kapı kolu pozisyonundan bağımsız olarak, dış kollar en az 60mmx20mmx25mm el kullanım alanı sağlamalı.
    • Tüm kapılarda, harici alet gerektirmeden açılabilen mekanik iç kollar bulunmalı.
    • Elektrikli iç kollar kullanılıyorsa, yedek mekanik kol zorunlu olacak.
    • İç kollar kolayca tanınabilir, net şekilde görülebilir, kapı kenarından en fazla 300 mm mesafede ve belirlenen oturma pozisyonlarına uygun bölgelerde yer almalı.

    Çin Otomotiv Standardizasyon Araştırma Enstitüsü Başkan Yardımcısı Rong Hui, standartların 20’den fazla şirket ve 63 araç modeliyle yürütülen kapsamlı araştırmalar sonucu geliştirildiğini söyledi. Hui, gerekliliklerin sektörün sorunlu noktalarını hedeflediğini, teknolojik gelişme ile güvenlik arasındaki dengeyi gözettiğini vurguladı.

    Standartlar üç ana alana odaklanıyor: kapı kolu yapısal türlerinin düzenlenmesi, güç kaybı durumunda açma yöntemlerinin işlevselliğini koruması ve kapı kollarının yerleşiminin güvenlik işaretleriyle standartlaştırılması.

    MIIT, 230’dan fazla araç modelinin kapı kolu konfigürasyonlarını araştırdı ve 20’den fazla model üzerinde doğrulama testleri gerçekleştirdi. Ayrıca, 100’ün üzerinde yerli ve yabancı üretici, parça tedarikçisi ve test kuruluşundan uzmanlar da sürece katıldı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli otomobilden hız rekoru: 496 km/s

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    nissan qashqai 1.5 dci kronik sorunlar megane joy comfort donanım sözel mühendislik bölümleri martini bianco nasıl içilir peugeot 508 1.6 puretech kronik sorunları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X6
    HUAWEI Mate X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer4
    Game Garaj Slayer4
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum