Çin’in dev insansız kargo uçağı YH-1000S ilk uçuşunu tamamladı

Kısa pistlerde de kullanılabiliyor
YH-1000S, Mayıs 2025’te ilk uçuşunu yapan YH-1000 modelinin geliştirilmiş bir türevi konumunda. Her iki platform da çok kısa mesafede kalkış ve iniş yapabilme yeteneği sayesinde klasik pist altyapısına ihtiyaç duymadan zorlu ve erişimi sınırlı bölgelerde kargo görevleri üstlenebiliyor.
YH-1000S’in en dikkat çekici özelliklerinden biri, yüksek güçlü hibrit itki sistemi. Bu sistem, kalkış ve iniş için gereken pist uzunluğunu ciddi ölçüde azaltıyor. Uçak, ikincil yollar, sıkıştırılmış toprak pistler ve hatta çimenlik alanlardan kalkış ve iniş yapabilecek şekilde tasarlandı.
Ayrıca uçağın alt bölümüne takılabilen şamandıra ve kayak kitleri, YH-1000S’in su yüzeylerine ve karlı arazilere iniş yapabilmesini mümkün kılıyor. Bu da platformu yalnızca kara lojistiğiyle sınırlı olmayan, çok yönlü bir hava aracı haline getiriyor.
1.500 kilometre menzil
Kargo operasyonları açısından da esnek bir yapıya sahip olan uçak, yüklerini ön bölümden yükleyip boşaltabiliyor ve gerektiğinde alt gövdesinden bırakma yöntemiyle teslimat yapabiliyor.
YH-1000S’in kullanım alanları yalnızca kargo taşımacılığıyla sınırlı değil. Çinli yetkililere göre platform, uluslararası lojistik teslimatlar, afet ve acil durum müdahaleleri, okyanus gözlemi, denizcilik denetimi ve hatta hava durumu modifikasyonu gibi görevlerde de kullanılabilecek şekilde geliştirildi.
