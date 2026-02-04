Giriş
    Çin’in dev insansız kargo uçağı YH-1000S ilk uçuşunu tamamladı

    Çin’in hibrit otonom insansız kargo uçağı YH-1000S, ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Yeni nesil platform, 1.500 km menzil ve 1.200 kg taşıma kapasitesi sunuyor.

    Çin’in dev insansız kargo uçağı YH-1000S ilk uçuşunu tamamladı Tam Boyutta Gör
    Çin’in hibrit otonom kargo uçağı YH-1000S, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirerek resmen gökyüzüyle buluştu. China Academy of Aerospace Aerodynamics (CAAA) tarafından geliştirilen uçak, yalnızca Çin iç pazarı için değil, küresel lojistik ihtiyaçlar gözetilerek tasarlanmış yeni bir versiyon olarak öne çıkıyor.

    Kısa pistlerde de kullanılabiliyor

    YH-1000S, Mayıs 2025’te ilk uçuşunu yapan YH-1000 modelinin geliştirilmiş bir türevi konumunda. Her iki platform da çok kısa mesafede kalkış ve iniş yapabilme yeteneği sayesinde klasik pist altyapısına ihtiyaç duymadan zorlu ve erişimi sınırlı bölgelerde kargo görevleri üstlenebiliyor.

    YH-1000S’in en dikkat çekici özelliklerinden biri, yüksek güçlü hibrit itki sistemi. Bu sistem, kalkış ve iniş için gereken pist uzunluğunu ciddi ölçüde azaltıyor. Uçak, ikincil yollar, sıkıştırılmış toprak pistler ve hatta çimenlik alanlardan kalkış ve iniş yapabilecek şekilde tasarlandı.

    Ayrıca uçağın alt bölümüne takılabilen şamandıra ve kayak kitleri, YH-1000S’in su yüzeylerine ve karlı arazilere iniş yapabilmesini mümkün kılıyor. Bu da platformu yalnızca kara lojistiğiyle sınırlı olmayan, çok yönlü bir hava aracı haline getiriyor.

    1.500 kilometre menzil

    Çin’in dev insansız kargo uçağı YH-1000S ilk uçuşunu tamamladı Tam Boyutta Gör
    CGTN tarafından paylaşılan bilgilere göre, hibrit tahrik sistemi yalnızca kısa pist avantajı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda uçuş menzilini ve taşıma kapasitesini de artırıyor. YH-1000S, 1.500 kilometre menzile ve 1.200 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip.

    Kargo operasyonları açısından da esnek bir yapıya sahip olan uçak, yüklerini ön bölümden yükleyip boşaltabiliyor ve gerektiğinde alt gövdesinden bırakma yöntemiyle teslimat yapabiliyor.

    YH-1000S’in kullanım alanları yalnızca kargo taşımacılığıyla sınırlı değil. Çinli yetkililere göre platform, uluslararası lojistik teslimatlar, afet ve acil durum müdahaleleri, okyanus gözlemi, denizcilik denetimi ve hatta hava durumu modifikasyonu gibi görevlerde de kullanılabilecek şekilde geliştirildi.

    İki motorlu tasarıma sahip YH-1000 ailesi, Çin’in daha önce sahada kendini kanıtlamış CH serisi insansız hava araçlarında kullanılan aviyonik sistemlerden yararlanıyor.

    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

