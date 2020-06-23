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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çin, GPS alternatifi BeiDou küresel konumlama sisteminin son uydusunu uzaya fırlattı

    Çin, ülkeye küresel konumlama teknolojisi kapsamında bağımsızlık getiren BeiDou sisteminin son uydusunu uzaya fırlattı.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Uzay
    Gökhan G.
    Editör
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    Çin, GPS alternatifi BeiDou küresel konumlama sisteminin son uydusunu uzaya fırlattı

    Çin, Uydu tabanlı küresel konumlama sistemi kapsamında dışa bağımlılıktan kurtulmak maksadıyla 2000 yılından beri BeiDou isimli sistem üzerinde çalışıyor. Söz konusu tarihten itibaren yerli navigasyon sistemi için 34 uyduyu uzaya gönderen ülke, bu aşamaya kadar üç fazdan oluşan navigasyon sisteminin ilk iki fazını hayata geçirmişti.  23 Haziran itibariyle BeiDou’nun son uydusunu fırlatan Çin, böylelikle kendi küresel konumlama sistemine sahip olan ülkeler arasına girdi.

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    10 milyar dolar değerindeki projenin son uydusu, Çin’in son dönemdeki parlayan yıldızı Long March 3B roketi ile uzaya gönderildi. Geçtiğimiz hafta fırlatılması planlanan rokette tespit edilen sorunlar, son uydunun yörüngedeki yerini alması işlemini bugüne bıraktı.

    Askeri alanda da bağımsızlık getirecek

    ABD'nin GPS, Rusya'nın GLONASS ve Avrupa'nın Galileo sistemlerine alternatif olarak geliştirilen BeiDou, toplam 35 uydudan oluşan ve küresel çapta navigasyon hizmeti sunma kapasitesine sahip bir sistem. Geçtiğimiz yıl itibariyle Çin’de kullanılan cep telefonlarının %70’inin desteklediği BeiDou, 100’den fazla iş ortağının da sunduğu hizmetleri kullanmak için sırada olduğu bir teknoloji.

    Çin, GPS alternatifi BeiDou küresel konumlama sisteminin son uydusunu uzaya fırlattı

    Son uydunun fırlatılmasıyla tamamlanan üçüncü faz sonrası ise Çin’in 2035 yılına kadar BeiDou üzerinde bir güncelleme yapması beklenmiyor. Ülkeyi askeri anlamda da potansiyel düşmanlarından bağımsız kılacak sistem, olası bir savaş durumunda Çin Silahlı Kuvvetlerine küresel konumlama desteği sunmaya devam edecek.

    Çin’in vatandaşları üzerindeki kontrolünü daha da artıracağı düşünülen BeiDou sistemi, 2013 yılında ülkenin Ulaştırma Bakanlığı tarafından tehlikeli madde taşıyan ve ağır yük kamyonları ile yolcu otobüsleri için mecbur kılınmıştı.  



    Kaynakça https://www.engadget.com/china-beidou-navigation-satellite-complete-151255870.html https://www.trthaber.com/haber/dunya/cin-beidou-navigasyon-sisteminin-son-uydusunu-firlatti-495192.html https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-53147186 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Normandia_06 (Yalçın ) 1 sa. (düzenlendi) en beğenilen
    Yazıyı yayımlamadan önce hiç mi okumuyor sunuz.. ! Önce bi başlığı oku ! Anlam bütünlüğü var mı ?
    ''Çin, GPS alternatifi BeiDou küresel konumla sisteminin son uydusunu uzaya fırlattı''

    Küresel konumlama sistemi olacak doğrusu.

    Hadi hata yaptın başlıkta yahuu yazı içeriğide aynı.İlkokul çocukları bile böyle hatalar yapmıyor
    Yazıyı yayımlamadan önce hiç mi okumuyor sunuz.. ! Önce bi başlığı oku ! Anlam bütünlüğü var mı ? ''Çin, GPS alternatifi BeiDou küresel konumla sisteminin s...
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    SelcukMST (Selcuk Masat) 32 dk. yeni yorumcu
    Dünyanın içine ettiniz çağlar boyunca, uzay boşluğuda yine biz insanların marifetiyle metal çöplüğüne döndü iyice, önümüzdeki yıllarda çok daha fazlasını elbette göreceğiz.
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    Normandia_06 (Yalçın ) 1 sa. (düzenlendi) en beğenilen
    Yazıyı yayımlamadan önce hiç mi okumuyor sunuz.. ! Önce bi başlığı oku ! Anlam bütünlüğü var mı ?
    ''Çin, GPS alternatifi BeiDou küresel konumla sisteminin son uydusunu uzaya fırlattı''

    Küresel konumlama sistemi olacak doğrusu.

    Hadi hata yaptın başlıkta yahuu yazı içeriğide aynı.İlkokul çocukları bile böyle hatalar yapmıyor
    Yanıtla +4
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    Jon_Kar 1 sa.
    Uygur Türklerini öldürüp organlarını satan Çin.
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