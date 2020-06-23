Çin, GPS alternatifi BeiDou küresel konumlama sisteminin son uydusunu uzaya fırlattı

Çin, Uydu tabanlı küresel konumlama sistemi kapsamında dışa bağımlılıktan kurtulmak maksadıyla 2000 yılından beri BeiDou isimli sistem üzerinde çalışıyor. Söz konusu tarihten itibaren yerli navigasyon sistemi için 34 uyduyu uzaya gönderen ülke, bu aşamaya kadar üç fazdan oluşan navigasyon sisteminin ilk iki fazını hayata geçirmişti. 23 Haziran itibariyle BeiDou’nun son uydusunu fırlatan Çin, böylelikle kendi küresel konumlama sistemine sahip olan ülkeler arasına girdi.

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Ülkeler, küresel konumlandırma sistemleri için yarışıyor

10 milyar dolar değerindeki projenin son uydusu, Çin’in son dönemdeki parlayan yıldızı Long March 3B roketi ile uzaya gönderildi. Geçtiğimiz hafta fırlatılması planlanan rokette tespit edilen sorunlar, son uydunun yörüngedeki yerini alması işlemini bugüne bıraktı.

Askeri alanda da bağımsızlık getirecek

ABD'nin GPS, Rusya'nın GLONASS ve Avrupa'nın Galileo sistemlerine alternatif olarak geliştirilen BeiDou, toplam 35 uydudan oluşan ve küresel çapta navigasyon hizmeti sunma kapasitesine sahip bir sistem. Geçtiğimiz yıl itibariyle Çin’de kullanılan cep telefonlarının %70’inin desteklediği BeiDou, 100’den fazla iş ortağının da sunduğu hizmetleri kullanmak için sırada olduğu bir teknoloji.

Son uydunun fırlatılmasıyla tamamlanan üçüncü faz sonrası ise Çin’in 2035 yılına kadar BeiDou üzerinde bir güncelleme yapması beklenmiyor. Ülkeyi askeri anlamda da potansiyel düşmanlarından bağımsız kılacak sistem, olası bir savaş durumunda Çin Silahlı Kuvvetlerine küresel konumlama desteği sunmaya devam edecek.

Çin’in vatandaşları üzerindeki kontrolünü daha da artıracağı düşünülen BeiDou sistemi, 2013 yılında ülkenin Ulaştırma Bakanlığı tarafından tehlikeli madde taşıyan ve ağır yük kamyonları ile yolcu otobüsleri için mecbur kılınmıştı.

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