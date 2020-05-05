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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çin'in en büyük elektrikli araç üreticisi Avrupa pazarına giriş yapıyor

    BYD Auto, Avrupa pazarındaki ilk adımı için elektrikli araçlara yönelik ilginin en yoğun olduğu ülkelerden biri olan Norveç'i seçmiş. Şirketin BYD Tang EV600 isimli modeli bu yıl satışa çıkacak.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Çin'in en büyük elektrikli araç üreticisi Avrupa pazarına giriş yapıyor
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    Çin’in en büyük elektrikli araç üreticisi BYD Auto, ürün gamındaki binek ve ticari araç modelleriyle artık Avrupa pazarında da var olmak istiyor. Şirket bunun için ilk etapta Norveç’i gözüne kestirmiş durumda.

    Norveç, elektrikli araçlara yönelik ilginin en yoğun olduğu Avrupa ülkelerinden biri. Çinli otomotiv devi de bu pazarda ilk etapta elektrikli SUV modeli BYD Tang EV600 ile şansını denemek istiyor. Bu yıl satışa sunulması planlanan model yeterince ilgi çekmeyi başarırsa, uzun vadede BYD’nin elektrikli hafif ticari, kamyon ve otobüs modelleri de Avrupa pazarına giriş yapacak.

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    BYD Tang EV600 isimli elektrikli SUV modelinde dört tekerlekten çekiş imkanı sağlayan iki elektrik motoru bulunuyor. Toplamda 241 beygir güç ve 330 Nm tork üreten motorlar, prizmatik hücrelere sahip 82.8 kWh’lık bataryadan besleniyor. Maksimum hızı 160 km/s olan araç, 0-100 km/s hızlanmasını 8.5 saniyede tamamlıyor ve NEDC ölçümlerine göre tek şarjla 520 kilometre menzil sunuyor.

    BYD Tang EV600’ün Avrupa fiyatı henüz belli değil. Fakat şirketin bu pazarda Tesla gibi güçlü rakipleriyle mücadele edebilmesi için oldukça rekabetçi bir fiyatla pazara giriş yapması gerekiyor. Konuyla ilgili yeni detaylar geldikçe siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Dark Territory (E. K.) 1 hf. en beğenilen
    Boykot etsinler şu çini
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    ozansirinn ( ozan1989) 1 hf.
    Yapsın tabiki aklimizdaki 4 marka dışına çıkalım artık tekel oldu bazıları
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    DH Misafiri 1 hf.
    Aracın çizgileri ve hatları yeni Highlander'a benziyor. Türkiye yollarında da görme şansımız olur bu güzelliği
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    Murat.Ak (Murat Ak) 1 hf.
    Avrupanın değil bizim ihtiyacımız var
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    GwynBleidd48 1 hf.
    Acaba buraya gelir mi
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    Dark Territory (E. K.) 1 hf. en beğenilen
    Boykot etsinler şu çini
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    cand. 1 hf.
    Geçmiş olsun norveç
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    edgar1899 (Mühendis Bey) 1 hf.
    Avrupa pazarına girmeleri güzel ancak Baltık ülkeleri doğru hedef mi Çinli üreticiler için tartışılır. Alım gücünün yüksek olduğu bu ülkelerde fiyat her zaman geniş kitleler için birinci öncelik olmuyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Elektrikliarabasever 1 hf. edgar1899
    Fakat Avrupa'da EV pazarının en büyük olduğu yer hem Çin'lileri fiyat konusunda küçümsememek gerekir Xpeng P7'nin baz versiyonu Model 3'ün baz versiyonuaynı fiyat Nio'nun arabaları da keza Tesla ile aynı fiyatlandırmaya sahip. BYD bakalım nasıl fiyattan çıkacak madem 90'lara geri döndük ucuz elektrikli arabalarını buraya getirseler bari Aiways U5 mesela avrupada 30 bin euro ve 2008 den daha büyük bir araba veya Xpeng G3 baz fiyatı 20 bin dolar elektrikli araba vergiside fazla değil Avrupa'ya gidecek paraları varsa burayada gelebilirler...
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    Mathias Sandorf 1 hf.
    Bizim TOGG un yandan yemişi la bu
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