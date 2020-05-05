Çin'in en büyük elektrikli araç üreticisi Avrupa pazarına giriş yapıyor

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Çin’in en büyük elektrikli araç üreticisi BYD Auto, ürün gamındaki binek ve ticari araç modelleriyle artık Avrupa pazarında da var olmak istiyor. Şirket bunun için ilk etapta Norveç’i gözüne kestirmiş durumda.

Norveç, elektrikli araçlara yönelik ilginin en yoğun olduğu Avrupa ülkelerinden biri. Çinli otomotiv devi de bu pazarda ilk etapta elektrikli SUV modeli BYD Tang EV600 ile şansını denemek istiyor. Bu yıl satışa sunulması planlanan model yeterince ilgi çekmeyi başarırsa, uzun vadede BYD’nin elektrikli hafif ticari, kamyon ve otobüs modelleri de Avrupa pazarına giriş yapacak.

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BYD Tang EV600 isimli elektrikli SUV modelinde dört tekerlekten çekiş imkanı sağlayan iki elektrik motoru bulunuyor. Toplamda 241 beygir güç ve 330 Nm tork üreten motorlar, prizmatik hücrelere sahip 82.8 kWh’lık bataryadan besleniyor. Maksimum hızı 160 km/s olan araç, 0-100 km/s hızlanmasını 8.5 saniyede tamamlıyor ve NEDC ölçümlerine göre tek şarjla 520 kilometre menzil sunuyor.

BYD Tang EV600’ün Avrupa fiyatı henüz belli değil. Fakat şirketin bu pazarda Tesla gibi güçlü rakipleriyle mücadele edebilmesi için oldukça rekabetçi bir fiyatla pazara giriş yapması gerekiyor. Konuyla ilgili yeni detaylar geldikçe siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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