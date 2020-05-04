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    Türkiye'de motosiklet satışlarındaki düşüş sürüyor

    TÜİK verilerine göre trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısındaki düşüş 2020 yılı Ocak-Mart döneminde de devam etti. Yeni gümrük vergisinin de fıyatlara yansımasıyla bu düşüşün artması bekleniyor.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Türkiye'de motosiklet satışlarındaki düşüş sürüyor
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    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı ilk çeyreğine ilişkin pazar verilerini paylaştı. Buna göre, Türkiye’de motosiklet satışlarındaki düşüş devam ediyor.

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    TUİK verilerine göre 2020 yılı mart ayında trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,7 oranında azaldı. 2020 yılı mart ayında 12.032 adet tescil yapıldı. 2019 yılı mart ayında 13.943 adet tescil yapılmıştı. Ocak-Mart dönemine ilişki verilere baktığımızda ise, bu dönemde trafiğe katılan motosiklet sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 oranında azaldığını görüyoruz.

    Ayrıca Bkz. "Toyota dünya çapında 15 milyon hibrit araç sattı"

    MOTED (Motosiklet Endüstrisi Derneği) verilerine göre, 2020 yılının ilk çeyreğinde cc bazında motosiklet tescil adetlerine göre 101-125 cc aralığı yüzde 24 oran ile (3.497 adet) en yüksek payı aldı. İkinci sırayı 2.947 adet ve yüzde 21 pay ile 0-50 cc aralığı alırken, üçüncü sırayı ise 2.448 adet ve yüzde 17 pay ile 126 – 250 cc aralığı aldı. Verilere göre 2020 yılı ilk üç ayında tescil edilen motosikletlerin yüzde 61’ini yerli modeller oluşturdu.

    Geçtiğimiz günlerde motosikletlere yüzde 10 ek gümrük vergisi getirilmişti. Yeni vergi ile küçük cc motosiklet vergileri yüzde 56’yı, 250 cc üzeri motosiklet fiyatlarındaki vergiler ise yüzde 100’ü aşmıştı. Artışın mayıs ayındaki fiyatlara yansıyacağını düşündüğümüzde, satışlardaki düşüşün artarak devam etmesini bekleyebiliriz.



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    Guest-CA021941B 1 hf. en beğenilen
    makarna dışında satışı yükselen bir şey var mı ki :D
    Yanıtla +26
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    Tall Man 1 hf.
    -Motosiklet hırsızlığı çok yaygın evinizde bile kafanız motorunuzda oluyor ki götürmeleri 5 dakika sürmüyor.

    -Motosiklet hırsızları yakalanmıyor yakalansa da neredeyse ceza almıyorlar(araba hırsızlığı gibi cam vs kırmadıkları için o klasmanda değerlendirilmiyorlar)

    -Sigortalar çok yüksek bir iki sene önce motor fiyatının 4 de 1 ine zorunlu teafik sigortası yapıyordu acentalar şimdiki durum ne bilmiyorum

    -Kasko aşırı yüksek yaptıramıyorsunuz.

    -Tehlikeli özellikle Türkiye de. İnsanlar hala motorculara alışamadı. En ufak kazada sakat kalma ihtimaliniz var.

    -Yollar dar , çukur dolu özellikel taksiciler dolmuşçular sizi yok sayıyor.

    -Keko motorcu vlogerlar yüzünden antipati var.

    -Artık ucuz değil. Yolda olmak , özgürlük filan hikaye insanlar motora ekonomik olduğu için biniyordu kur, sigorta yedek parça derken bir de vergi getirirseniz kimse binemez. Motor kardeşim bu a noktasından b noktasına götüren ucuz bir alet olmalı ki son corona muhabbeti ile toplu taşıma kullanmak istemeyen insanlar motora yönelecekti açığı görüp hemen vergiyi yapıştırdılar. Hayatımı riske atacağım alete o kadar vergi vermem. Benden vergi filan yok size toplu taşıma da corona kaparım yine vermem ölme riskim de daha az. O piyasa daha da küçülecek bekleyin.
    -Motosiklet hırsızlığı çok yaygın evinizde bile kafanız motorunuzda oluyor ki götürmeleri 5 dakika sürmüyor. -Motosiklet hırsızları yakalanmıyor yakal...
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    vedkum 1 hf.
    Bu vergilerle yine iyi satılmış
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    2 Avatar Avatar
    mehmetfeyaz33 4 gün
    makarnadan başka bir şey satılıyor muydu
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    ahmetbozkurt85 5 gün
    bu vergiye göre bu dolar artışına göre yine de iyi satılmış bence
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    Cumadangeldim 5 gün
    Vay be, bundan 2-3 ay kadar önce para biriktirip + elimdeki motoru satıp R25 alma planım vardı, 33 bin tl civarındaydı sıfır, şimdi 40 bin liraya merdiven dayamış. Biriktirmekle hiçbir şey olmaz bunu anladım
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    mertvaran 1 hf. yeni yorumcu
    vergilerden dolayıdır düşüş
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    cabriyo (Emin Tuncer) 1 hf.
    köleliğe doğru gidiyoruz. sadece çalış ye iç ... yat uyu geber. xbox motor derken balık oltası koşu bandı hepsini yasaklayacaklar.
    .
    limon soğan patates bunların ihracatını yasakla, soğan tarlada kalsın 10 lira maliyeti olan ürünü halk 1 liraya yesin. eken biçen o da zarar etsin gebersin.
    .
    kuzey kore/sovyet olmaya bi saç traşına karışmaları kaldı.
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    fuckulteli 1 hf.
    Hayatı zorlaştıran,
    hayalini kurup da alamadığımız araçların vergi oranlarını yükselten,
    beceriksiz devlet yöneticilerine, holdingleri büyütenlere vatandaşı küçültenlere hakkım haram olsun.

    İnsan ölüme, hayatın sonuna doğru yol alırken sadece ölmemek için yaşamıyor.

    Ülke vergi toplamayı beceremiyor diye dolaylı vergilere abanıyorlar.
    Yıllık 100bin lira kazanan kişinin bir motora ulaşabilir olmasıyla yıllık 70bin lira kazanan kişinin o motora erişmesi aynı değil.

    Kazancının vergisini ödemeyenler yüzünden onların ödemediği vergiyi harcarken bizler daha yüksek KDV, ÖTV oranlarıyla bizlerden tahsil ediyorlar. Şirketlerin silinen vergi borçlarını sana bana ek vergilerle yıkıyorlar. Nerede adalet? Nerede hak, hukuk, kul hakkı, günah?

    5 sene önce motosiklet alıp 3 sene önce sattım, şimdi alamıyorum. Param olsa da çok uçuk paralar oldu, hem vergiler hem kurlar yüzünden.. İkinci eller uçuk, muhtemelen otomobillerde de aynıdır. Ülkenin ekonomisinin üzerinden geçtiler.
    3 yıl önce dolar 3,5 liraydı, bugün 7.. TL %50 değer kaybetti.
    Bugün 1 TL = $ 0,14 üç yıl önce iki katı dolara eşitti paramı. ($0,28)
    Dolar aynı dolar, çok az değeri değişti, bizim para değerini yitirdi.

    Doların diğer para birimleri karşısındaki değerine bakın değişim nasıl. (çok büyük değil)
    Bir de bizim TL'nin diğer çoğu para birimi karşısında değerine bakın, hemen her para biri karşısında değerini yitirdi.

    Şu dünyaya zengin gelen, bir şekilde parayı bulan daha sonra başkasının parasını da alarak yolunu buluyor. Dünya böyle, devlet ülkesinde sıradan vatandaşı yönetiyor, zengin, sermaye sahibi devletin kapısını çalışıyor vatandaşın cebine birlikte ellerini uzatıyorlar.

    Para biriktirerek bir şeyi almak da mümkün değil, parayı biriktirirken para öyle değer kaybediyor ki.. Yetişemiyorsun, kazancından hızla eriyor.. O gün ekmek, ayakkabı, şekerini alacaksın, kazanınca harcayacaksın. (böyle olmamalı)
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    interwap (Volkan ) 1 hf.
    Vergiyi yerli üreticiyi kollamak için yükseltirsin ve bunun yerli üreticide de karşılığı olur anlarım. Ama çokta bir karşılığı yok.
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    GwynBleidd48 1 hf.
    Yerli model derken?
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    DH Misafiri 1 hf.
    Kaç yıldır takipteyim, tam almaya niyetleniyorum ama bir şey oluyor illa ki! İlk düşündüğüm zamanlar 250'lik yamaha 13.500? civarıydı, şimdi 40.000?'e merdiven dayamış maşallah :))
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    me.ke (mehmet koç) 1 hf.
    2010 civarı 48 aylığımla alabildiğim bir motoru 2020 de 62 aylığımla alabiliyorum. Alabiliyorum derken yanlış anlaşılmasın mesela yani...
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    2703 kez okundu.
    23 kişi, toplam 25 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    motosiklet satışları 2020, tüik ve
    4 etiket daha motosiklet Türkiye Haberleri motosiklet ek vergi Bilim ve Teknoloji
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