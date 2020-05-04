Türkiye'de motosiklet satışlarındaki düşüş sürüyor

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı ilk çeyreğine ilişkin pazar verilerini paylaştı. Buna göre, Türkiye’de motosiklet satışlarındaki düşüş devam ediyor.

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TUİK verilerine göre 2020 yılı mart ayında trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,7 oranında azaldı. 2020 yılı mart ayında 12.032 adet tescil yapıldı. 2019 yılı mart ayında 13.943 adet tescil yapılmıştı. Ocak-Mart dönemine ilişki verilere baktığımızda ise, bu dönemde trafiğe katılan motosiklet sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 oranında azaldığını görüyoruz.

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MOTED (Motosiklet Endüstrisi Derneği) verilerine göre, 2020 yılının ilk çeyreğinde cc bazında motosiklet tescil adetlerine göre 101-125 cc aralığı yüzde 24 oran ile (3.497 adet) en yüksek payı aldı. İkinci sırayı 2.947 adet ve yüzde 21 pay ile 0-50 cc aralığı alırken, üçüncü sırayı ise 2.448 adet ve yüzde 17 pay ile 126 – 250 cc aralığı aldı. Verilere göre 2020 yılı ilk üç ayında tescil edilen motosikletlerin yüzde 61’ini yerli modeller oluşturdu.

Geçtiğimiz günlerde motosikletlere yüzde 10 ek gümrük vergisi getirilmişti. Yeni vergi ile küçük cc motosiklet vergileri yüzde 56’yı, 250 cc üzeri motosiklet fiyatlarındaki vergiler ise yüzde 100’ü aşmıştı. Artışın mayıs ayındaki fiyatlara yansıyacağını düşündüğümüzde, satışlardaki düşüşün artarak devam etmesini bekleyebiliriz.

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