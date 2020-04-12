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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çin'in fırlattığı dev roket gökyüzünde patladı: İşte o anlar

    Çin, sadece bir ay içerisinde ikinci roket başarısızlığını yaşadı. Uzun-Yürüyüş 3B isimli roket, Endonezya'ya ait bir uyduyu uzaya taşırken patladı. Endonezyalı uydunun paramparça olduğu bildirildi.
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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    3
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Çin'in fırlattığı dev roket gökyüzünde patladı: İşte o anlar
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    Çin-Endonezya ortaklığında geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen önemli bir uzay görevi başarısızlıkla sonuçlandı. Yerel haber ajansı Xinhua tarafından verilen bilgilere göre; Siçuan bölgesinden kalkışa geçen Uzun-Yürüyüş 3B (Long-March 3B) isimli roket, uzaya ulaşamadan önce havada patladı ve paramparça oldu.

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    Endonezya'ya ait uydu paramparça oldu

    Uzun-Yürüyüş 3B roketinin misyonu, Endonezya ait bir uydu olan Palapa-N1'i yer eş zamanlı yörüngeye taşımaktı. Kalkışın başarısızlıkla sonuçlanmasıyla birlikte elbette uydu da harap oldu. Xinhua'nın verdiği bilgilerde roket ve uydu parçalarının Yeryüzü'ne düştüğü belirtiliyor. Herhangi bir can kaybının olmadığı ve Çinli yetkililerin olayı soruşturmaya başladığı ifade edilmiş.

    Yeni nesil bir iletişim uydusu olan Palapa-N1, Endonezya'da geniş bant iletişim amacıyla kullanılacaktı. Uydunun; Indosat Ooredoo ve Pasifik Satelit Nusantara isimli telekomünikasyon şirketlerine ait olduğu belirtiliyor. 5,5 ton ağırlığındaki Palapa-N1, normalde yaklaşık 15 yıllık bir görev için uzaya fırlatılacaktı. Endonezyalı şirketlerin emeklerinin bu şekilde paramparça olması maalesef üzücü.

    Bir ay içerisinde ikinci başarısızlık

    Çin, henüz geçtiğimiz ay yine bir roket kalkışında benzer bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Görece yeni bir roket olan Uzun-Yürüyüş 7A, kalkıştan kısa bir süre sonra patlamış ve dev roketin parçaları gökyüzünden yüzeye düşmüştü. Uzak Doğu ülkesinin ayrıca 2019 yılında, Uzun-Yürüyüş 4B roketi de yine benzer bir başarısızlık yaşamıştı. 

    Çin özellikle de son 10 yılda uzay araştırmalarında büyük bir atılım gerçekleştirdi. Ancak Çin'in roketleri, Amerikalı ve Avrupalı rakiplerine oranla güvenilirlik konusunda biraz sınıfta kalıyor gibi. Özellikle de farklı ülkelerin uydularını uzaya taşırken bu tarz başarısızlıkların yaşanması biraz düşündürücü olabilir. Diğer tarafta Falcon 9 gibi neredeyse kusursuz rekora sahip, görece ucuz kalkış fiyatları sunan bir roket var; uydu şirketlerinin bu durumda Çinli roketleri tercih etmesi zor olacak.



    https://www.space.com/china-long-march-3b-rocket-launch-failure.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    NaciAydinlar 41 dk. yeni yorumcu
    Virüsü bize bırakıp bütün çini aya taşıyorlarmış 😂
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 sa.
    "Çin malı" dedikleri bu olsa gerek. Güzelim uydunun parçalanmasına içim acıyor
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    aspirin_00 (fatih sahinoglu) 3 sa.
    Fırlatmak mesele birde yükü parçaladı onun zararı ödemek ayrı bir mesele, iyi ki insan taşımıyordu ????
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