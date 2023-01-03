Çin'deki Guangzhou Otomobil Fuarı'nda sergilenen ilgi çekici araçlar

Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobil denince ilk akla gelen ülkelerden biri haline gelen Çin'de düzenlenen Guangzhou Otomobil Fuarı, yeni elektrikli hiper otomobillerin, SUV'ların ve MPV'lerin doğuşuna sahne oldu. Biz de siz değerli okurlarımız için fuarda dikkat çeken otomobilleri listeledik.

GAC Aion Hyper GT🚗

2022'nin son günlerinde düzenlenen fuarda sergilenen en dikkat çekici otomobillerden biri Hyper GT oldu. GAC Aion tarafından geliştirilen model aynı zamanda ön siparişe de açıldı. Aion'un AEP 3.0 platformu üzerine geliştirilen elektrikli spor coupe, yukarı doğru açılan ön kapılarıyla dikkat çekiyor.

Ayrıca şirketin iddiasına göre Hyper GT, 0.19 Cd hava sürtünme katsayısıyla dünyanın en aerodinamik üretim modeli olma özelliğine sahip. Tasarım tarafında aerodinamiye büyük özen gösteren şirket, ön tarafı neredeyse tamamen kapalı olacak şekilde tasarlamış. Sadece alt tarafta, 80 km/s hızın üzerinde otomatik açılan ve hava girişine izin veren aktif kapaklar bulunuyor.

Hyper GT'de kamera, radar ve LiDAR dahil pek çok sensör bulunuyor. Teknik özellikler henüz tam olarak açıklanmadı ancak arkadan itişli tek motorlu versiyonun 250 kW (335 hp) güç ve 434 Nm tork ürettiğini biliyoruz. Bu da otomobilin 0-100 km/s hızlanmasını 4,9 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Batarya kapasitesi ve menzil belli değil fakat 480 kW'a kadar ultra hızlı şarj desteği ve batarya değişimine uyumluluk, şarj konusunda oldukça dikkat çekici detaylar.

Hycan V09

Tam Boyutta Gör Hycan isimli marka, ilk elektrikli MPV modeli V09'u Guangzhou'da görücüye çıkardı. Şirketin Concept-M isimli konsept aracını temel alan model, H-GEA platformu üzerine inşa edilmiş. Ön bölümdeki farları ve gündüz LED'leriyle fütüristik bir görüntü çizen araçta toplam 24 tane sensör bulunuyor. Bu sensörler, seviye 2+ otonom sürüş sunan 30'dan fazla gelişmiş sürüş asistan sistemine hizmet ediyor. Şirket, bu sensörlerin 100 metre ilerideki yayaları ve 250 metre ilerideki araçları tam olarak tespit edebildiğinin altını çiziyor.

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Hycan V09, önde ve arkada bulunan ekranlarla başa çıkabilecek şekilde Qualcomm Snapdragon 8155 çiplerle donatılmış. Aracın güç ve tork verileri açıklanmadı ancak 800V yüksek voltajlı bataryaya sahip olduğu biliniyor. V09, 380 kW süper hızlı şarjı destekleyen enerji yönetim sistemi sayesinde 5 dakika şarjla 200 km menzile ulaşıyor. Enerji yoğunluğu 257 Wh/kg olarak açıklanan batarya paketinin sunduğu toplam menzil ise 750 kilometre. Elbette bu değer Çin'deki ölçümlere göre açıklanmış durumda.

Great Wall Shanhai Cannon

Tam Boyutta Gör Çinli Great Wall Motors, fuarda yeni pickup modelini görücüye çıkardı. Diğer iki modelin aksine, Shanhai Cannon isimli pickup'ta elektrik motoru bulunmuyor. Benzinli ve dizel motorlarla tercih edilebilen araç, şirketin P71 platformunu temel alıyor. Great Wall'ın en lüks pickup modeli olarak anılan modelin kasa kapağı iki parçadan oluşuyor ve merkezden yanlara doğru açılıyor.

Doğa kaçamakları için geliştirilen Shanhai Cannon'un kasasında kamp yaparken konaklamak için su geçirmez çadır gibi opsiyonlar da bulunuyor. Fotoğraflarda görebileceğiniz üzere oldukça kapsamlı olan bu sistem elektronik olarak açılıp kapandığı için kullanıcıya pek zahmet vermiyor. 3.3 ton çekme kapasitesine sahip olan aracın içinde ve dışında 220V güç çıkışları sunuluyor.

Pickup'ın iç mekânında yumuşak yüzeyler, 12.3 inç dijital gösterge paneli ve 14.6 inç dokunmatik multimedya ekranı öne çıkıyor. Koltuklarda ısıtma, havalandırma ve masaj fonksiyonu sunuluyor. Ayrıca arka koltuklar da daha rahat giriş-çıkış sağlamak adına elektrikli olarak ileri-geri kaydırılabiliyor.

Şirketin Coffee Pilot isimli sürüş asistan sistemi kapsamında pek çok güvenlik teknolojisiyle donatılan araçta 350 beygir güç ve 500 Nm tork üreten 3.0 litre V6 turbo benzinli motor veya 180 beygir güç ve 480 Nm tork üreten 2.4T dizel motor tercih edilebiliyor. Şanzıman tarafında ise 9 ileri otomatik sunuluyor.

Wey Lanshan DHT-PHEV

Tam Boyutta Gör Great Wall Motors'un Wey markası tarafından tanıtılan yeni SUV, PHEV yani şarj edilebilir hibrit sisteme sahip. Söz konusu model, şirketin yapay zeka destekli Coffee Intelligence sürüş platformunu temel alıyor. 5156 mm uzunluğa, 1980 mm genişliğe, 1805 mm yüksekliğe ve 3050 mm aks mesafesine sahip olan modelde ince LED aydınlatmalar, Y şekilli stoplar, gizli kapı kolları ve beş kollu tasarıma sahip çift renkli jantlar dikkat çekiyor.

Ön cam, yan aynalar ve ön çamurluklar gibi pek çok alanda kamera ve sensörlerle donatılan SUV'da 1.5 turbo benzinli motor, elektrik motoru ve 44.5 kWsa bataryadan oluşan bir sistem mevcut. Bu sayede toplam 510 hp güç ve 933 Nm tork sunan modelin 180 km saf elektrikli sürüş menziliyle birlikte 1200 km toplam menzile sahip olduğu ifade ediliyor. Söz konusu modelin 0-100 km/s hızlanması 4,9 saniye sürüyor.

Haval H-Dog PHEV

Tam Boyutta Gör Fuardaki diğer SUV modellerin aksine köşeli ve kaslı gövdesiyle dikkat çeken Haval H-Dog, benzinli veya PHEV yani şarj edilebilir hibrit motorla tercih edilebiliyor. Söz konusu model; 4705 mm uzunluğa, 1908 mm genişliğe, 1780 mm yüksekliğe ve 2810 mm aks mesafesine sahip. 18 veya 19 inç jantlarla tercih edilebilen modelin yaklaşma ve uzaklaşma açıları da sırasıyla 24 ve 30 derece şeklinde açıklanmış.

Haval H-Dog'un şarj edilebilir hibrit versiyonu 1.5T+DHT güç aktarma sistemiyle toplam 326 hp güç ve 530 Nm tork sunuyor. Söz konusu versiyonda Borg-Warner elektronik kontrollü dört tekerlekten çekiş sistemi, 2 diferansiyel kilidi ve arazi sürüşünü de içeren 9 farklı sürüş modu bulunuyor. Benzinli versiyonda ise 238 hp güç üreten 2.0 litre dört silindirli turbo motor ile 8 ileri otomatik şanzıman görev yapıyor. Bu versiyon standart olarak önden çekiş düzenine sahip ancak dört tekerlekten çekiş opsiyonu da var.

FAW Hongqi H6

Tam Boyutta Gör Hongqi markasının lüks sedan modeli, boyut olarak H5 ve H7 modelleri arasında konumlanıyor. Hongqi H6; 4990 mm uzunluğa, 1880 mm genişliğe, 1455 mm yüksekliğe ve 2920 mm aks mesafesine sahip. 18 veya 19 inç jantlarla tercih edilebilen modelin ön bölümünde büyük siyah bir panjur ve bölünmüş far tasarımı dikkat çekiyor. Arkada ise Y formu oluşturan stoplar göze çarpıyor.

Hongqi H6'nın kaputu altında 250 hp güç ve 380 Nm tork üreten 2.0 litre turbo benzinli motor bulunuyor. 8 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen motor, otomobilin 0-100 km/s hızlanmasını 6,8 saniyede tamamlamasını sağlıyor. İç mekânında deri kaplı direksiyon simidi, LCD dijital gösterge paneli, dikey multimedya ekranı, vites kulakçıkları, elektronik park freni ve panoramik sunroof gibi detaylara yer verilen otomobilde aktif fren desteği gibi seviye 2 otonom sürüş sağlayan birçok sürüş asistan sistemi bulunuyor.

Jidu Robo 01 ve Robo 02

Tam Boyutta Gör Baidu ve Geely tarafından kurulan ancak şu an tamamen Baidu'ya ait olan elektrikli araç markası Jidu, söz konusu fuarda basitçe Robo 01 ve Robo 02 olarak adlandırılan iki yeni modelini görücüye çıkardı.

Crossover gövde tipiyle karşımıza çıkan Robo 01, Geely'nin SEA platformu üzerine inşa edilmiş. Fütüristik bir görünüme sahip olan araç, Y formu oluşturan ön-arka aydınlatmaları ve yuvarlak hatlara sahip gövdesiyle dikkat çekiyor. Tasarımında aerodinamiye de özen gösterilen modelin hava sürtünme katsayısı da 0.249 Cd olarak açıklandı. Robo 01, satışa sunulduğunda sadece turuncu, gri veya mor renklerinden biriyle tercih edilebilecek.

Jidu Robo 01, 4853 mm uzunluğa, 1990 mm genişliğe, 1611 mm yüksekliğe ve 3000 mm aks mesafesine sahip. 555 litre bagaj hacmi sunan modelde bu değer arka koltukların katlanmasıyla 1528 litreye kadar çıkıyor. İki elektrik motorundan toplam 400 kW (544 hp) güç alarak 0-100 km/s hızlanmasını 3,9 saniyede tamamlayan elektrikli crossover, 100 kWsa NMC (nikel, manganez, kobalt) batarya ile 600 kilometre sürüş menzili sunuyor.

Qualcomm'un 8295 çipiyle 30 TOPS işlem gücü sunan Robo 01'in bir diğer heyecan verici özelliği de "Point-to-point Autopilot" olarak adlandırılan otonom sürüş sistemi olacak. Baidu tarafından geliştirilen bu sistemin araç satışa sunulduğunda Çin'deki en gelişmiş sürücüsüz araç sistemi olacağı iddia ediliyor.

Robo 02 ise yine Geely'nin SEA platformunu kullanan bir elektrikli sedan olarak karşımızda. Otomobilin henüz kapı kolları yok. Bu nedenle henüz nihai ürün olmadığını düşünüyoruz. Genel tasarım diline baktığımızda ise Robo 01'e büyük oranda benzediğini gözlemlemekteyiz. Robo 02'nin Baidu tarafından geliştirilen ANP 3.0 yüksek seviye akıllı sürüş platformuyla donatılmış olduğundan başka bir bilgi bulunmuyor.

IAT T-Mad

Tam Boyutta Gör Eğer Tesla Cybertruck'ın tasarımını ilginç buluyorsanız bir de Çin'de tanıtılan bu pickup'a göz atın. Henüz bir konsept olarak sergilenen araç, siyah ve beyaz renklerden oluşan gövdesinin şekliyle ve aydınlatmalarıyla fütüristik bir görüntü çiziyor. Offroad iddiası da bulunan elektrikli pickup konseptinin ölçülerine baktığımızda ise 5878 mm uzunluğa, 2198 mm genişliğe, 2029 mm yüksekliğe ve 3622 mm aks mesafesine sahip olduğunu görmekteyiz.

Söz konusu modelin iç mekânına ilişkin sadece bir görsel paylaşılmış. Görünen o ki bu alanda üç sıra koltuk düzenin yer verilecek ve sürücü ön tarafta tek olacak. Söz konusu alan, döndürülebilen tekli koltuklar ile adera oturma odası gibi görünüyor. Elbette araç henüz bir konsept olduğu için fazla cesur detaylara yer verilmiş olması normal. Üretim versiyonunda böyle bir yerleşim görmemiz pek mümkün olmayacaktır.

Teknik detaylar henüz belli değil ancak üretim versiyonunun batarya tercihine göre 800 veya 1000 km sürüş menzili sunacağı ifade ediliyor.

Aşağıdaki galeriden haberimize konu olan tüm araçların fotoğraflarını inceleyebilirsiniz:

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Çin'in Guangzhou Otomobil Fuarı'nda tanıtılan ilgi çekici araçlar