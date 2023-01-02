Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Aracı otomatik pilota alıp uyuyan Tesla sürücüsü otobanda yakalandı

    Tesla sürücüsü, direksiyon başında şekerleme yapmak için otopilotu devreye soktuktan sonra otobanda saatte 110 km/s hızla giderken polise yakalandı.             
    Oy Ver
    Aracı otomatik pilota alıp uyuyan Tesla sürücüsü yakalandı Tam Boyutta Gör
    Bavyera'daki trafik memurları, trafik kontrolü için aracı kenara çekmeye çalıştıklarını ancak polisin defalarca korna çalmasına rağmen Tesla'nın durmadığını söyledi.

    Tesla'nın direksiyonuna ağırlık aparatı takmış

    Polis, sürücünün Tesla'sının otomatik pilot özelliğini açtığını, koltuğunu yatırdığını ve Bavyera'nın Bamberg kasabası yakınlarındaki otoban boyunca seyir halindeyken uyuduğunu iddia ediyor. Trafik memurları, trafik kontrolü için aracı kenara çekmeye çalıştıklarını ancak defalarca korna çalmalarına rağmen 110 km/s hızla ilerleyen aracın durmadığını belirttiler.

    Aracı otomatik pilota alıp uyuyan Tesla sürücüsü yakalandı Tam Boyutta Gör
    Polis memurları ayrıca sürücünün, otopilot sistemini kandırmak için Tesla'nın direksiyonuna özel bir ağırlık taktığını da açıkladılar. 45 yaşındaki adamın, sirenleri ve ışıkları sonuna kadar kullanan araçlardaki polis memurları tarafından yaklaşık 15 dakika boyunca takip edildiği ve yapılan testte şahsın uyuşturucu etkisinde olduğu belirlendi. Öte yandan, bir çok tartışmaya konu olan Tesla otomatik pilot sistemi 1 Ocak Pazar gününden itibaren Kaliforniya'da yasaklandı.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

    Profil resmi
    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    M2 &#231;ipli 2022 Apple MacBook Pro 13 in&#231;
    M2 çipli 2022 Apple MacBook Pro 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız