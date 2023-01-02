Aracı otomatik pilota alıp uyuyan Tesla sürücüsü otobanda yakalandı

Tesla'nın direksiyonuna ağırlık aparatı takmış
Polis, sürücünün Tesla'sının otomatik pilot özelliğini açtığını, koltuğunu yatırdığını ve Bavyera'nın Bamberg kasabası yakınlarındaki otoban boyunca seyir halindeyken uyuduğunu iddia ediyor. Trafik memurları, trafik kontrolü için aracı kenara çekmeye çalıştıklarını ancak defalarca korna çalmalarına rağmen 110 km/s hızla ilerleyen aracın durmadığını belirttiler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d