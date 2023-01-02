Aracı otomatik pilota alıp uyuyan Tesla sürücüsü otobanda yakalandı

Tam Boyutta Gör Bavyera'daki trafik memurları, trafik kontrolü için aracı kenara çekmeye çalıştıklarını ancak polisin defalarca korna çalmasına rağmen Tesla'nın durmadığını söyledi.

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Tesla'nın direksiyonuna ağırlık aparatı takmış

Polis, sürücünün Tesla'sının otomatik pilot özelliğini açtığını, koltuğunu yatırdığını ve Bavyera'nın Bamberg kasabası yakınlarındaki otoban boyunca seyir halindeyken uyuduğunu iddia ediyor. Trafik memurları, trafik kontrolü için aracı kenara çekmeye çalıştıklarını ancak defalarca korna çalmalarına rağmen 110 km/s hızla ilerleyen aracın durmadığını belirttiler.

Tam Boyutta Gör Polis memurları ayrıca sürücünün, otopilot sistemini kandırmak için Tesla'nın direksiyonuna özel bir ağırlık taktığını da açıkladılar. 45 yaşındaki adamın, sirenleri ve ışıkları sonuna kadar kullanan araçlardaki polis memurları tarafından yaklaşık 15 dakika boyunca takip edildiği ve yapılan testte şahsın uyuşturucu etkisinde olduğu belirlendi. Öte yandan, bir çok tartışmaya konu olan Tesla otomatik pilot sistemi 1 Ocak Pazar gününden itibaren Kaliforniya'da yasaklandı.

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Aracı otomatik pilota alıp uyuyan Tesla sürücüsü yakalandı