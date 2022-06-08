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    Çin'in makyajlı 2022 Ford Focus'u tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Ford, Çin pazarında satılan dördüncü nesil Focus'u ikinci kez makyajlayarak rakiplerine karşı güçlü tutmaya çalışıyor. Tasarımını ilk kez şubat ayında gördüğümüz Focus'un özellikleri haberimizde:
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    Çin'in makyajlı 2022 Ford Focus'u tanıtıldı
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    Ford, Avrupa pazarı için makyajladığı Focus ailesini geçtiğimiz ekim ayında tanıtmıştı. Söz konusu model kısa süre önce Türkiye'de de satışa sunuldu. Şimdi yenilenme sırası Çin'de satılan Ford Focus'a geldi. İşte karşınızda Çin'in makyajlı 2022 Ford Focus ailesi:

    Aslına bakılırsa makyajlı Focus'un tasarımı geçtiğimiz şubat ayında Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından paylaşılan fotoğraflarla ortaya çıkmıştı. Ancak bugün Ford tarafından paylaşılan resmi görseller, yenilenen Focus'a daha detaylı bir bakış atmamızı sağlıyor diyebiliriz. Güncel kasaya göre daha sportif görünen makyajlı Focus, tasarım olarak Avrupa'daki kardeşine benzese de LED farlardaki farklı grafikleri, parlak siyah ızgara çerçevesi ve tampon detaylarıyla farkını ortaya koyuyor.

    Profilden bakıldığında yeni tasarımlı jantlar dışında bir değişim yaşamayan makyajlı 2022 Ford Focus'un arka bölümünde ise siyah renkli bagaj üstü spoyler, farklı bir tampon tasarımı ve çift egzoz çıkışı dikkat çekiyor. Boyut olarak hatchback versiyonun 4.401 mm, sedan versiyonun da 4.664 mm uzunluğa sahip olduğunu öğreniyoruz. 2.705 mm aks mesafesi ise iki gövde tipinde de aynı. Çinli Focus'ta Avrupa'da sunulan crossover stili Active versiyon yok. Onun yerine sportif ST-Line ve Focu RS'ten esinlenilen yeni S Edition versiyonları öne çıkıyor.

    Çin'in makyajlı 2022 Ford Focus'u tanıtıldı
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    Makyajlı 2022 Ford Focus'un ST-Line versiyonunda 18 inç kömür grisi alaşımlı jantlar ve kırmızı fren kaliperleri dikkat çekerken S Edition'da parlak siyah jantlar, siyah arka spoyler ve siyah renkli çıkartmalar göze çarpıyor.

    İç mekanda 8 inç dijital gösterge paneli ve 12.3 inç multimedya ekranı bulunuyor. Bu alanda Avrupa'daki SYNC 4 multimedya sisteminden ziyade Ford ve Baidu tarafından ortak geliştirilen SYNC + Zhi Mo sistemi karşımıza çıkıyor. B&O ses sistemi ve seviye 2 otonom sürüş kabiliyeti sunan Ford Co-Pilot360 sürüş yardımcı sistemlerinin de bulunduğu otomobilde versiyona bağlı olarak siyah ve mavi döşemeler, karbon fiber stili ve süet benzeri trim, mavi emniyet kemerleri ve kırmızı dikişlere sahip delikli deri direksiyon simidi bulunuyor.

    Çin'in makyajlı 2022 Ford Focus'unda 180 PS güç ve 270 Nm tork üreten 1.5 litre dört silindirli EcoBoost motor görev yapıyor. Söz konusu motor sadece 6 ileri otomatik şanzımanla tercih edilebiliyor. Standart, Eko ve Sport olmak üzere üç farklı sürüş modu bulunan önden çekişli Focus'un 0-100 km/s hızlanma süresi de 7.9 saniye olarak açıklandı.

    Çin'in makyajlı 2022 Ford Focus'u tanıtıldı
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    Ford, makyaj operasyonuyla birlikte süspansiyon ve direksiyon sisteminin de elden geçirildiğini belirtiyor. ST-Line ve S Edition'da yerden yüksekliği 10 mm azaltan daha sportif bir şasi kurulumu tercih edilmiş. Ayrıca frenler de güncellenerek önde 308 mm ve arkada 302 mm diskler kullanılmış.

    Çin'de satılan dördüncü nesil Ford Focus 2018 yılında tanıtılmış ve 2020'de makyajlanmıştı. Bu da Focus'un rakipleri karşısında elini güçlendirmek için yapılan ikinci makyaj operasyonu oldu. Yenilenen Focus, Changan Ford iştiraki tarafından Çin'de üretilecek.

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