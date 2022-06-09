Çin'de satılan Peugeot 408 sedan makyajlandı: İşte tasarımı ve özellikleri

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Peugeot, Avrupa pazarında satışa sunacağı fastback stili crossover modelini Peugeot 408 olarak adlandıracağını duyurmuştu. Çin pazarında ise halihazırda Peugeot 408 isimli bir sedan model mevcut ve kısa süre önce kapsamlı bir makyaj operasyonundan geçirildi.

Makyajlı 2022 Peugeot 408, selefine kıyasla çok daha modern bir görünüme kavuşmuş. Otomobile önden baktığımızda 308'in sedan versiyonu gibi göründüğünü söyleyebiliriz. Arka tarafta ise 508 havası hakim. Peugeot 408'in ölçülerinde herhangi bir değişim yok. Toplam uzunluk 4750 mm ve aks mesafesi 2730 mm olarak karşımıza çıkıyor.

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2022 Peugeot 408'in iç mekanında da kapsamlı bir değişim söz konusu. Aşina olduğumuz direksiyon simidinin hemen arkasında yükseğe konumlandırılmış 12 inç dijital gösterge ekranı göze çarpıyor. Merkezdeki 10 inçlik dokunmatik multimedya ekranı ise havalandırma menfezleri ve kontrol düğmelerinin arasına konumlandırılmış.

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408 sedanın kaputu altında aynı üniteler görev yapıyor. Giriş seviyesinde 130 beygirlik 1.2 litre benzinli ünite bulunurken daha fazla güç isteyenler de 167 beygir güç ve 250 Nm tork üreten 1.6 litre dört silindirli benzinli üniteyi tercih edilebiliyor. Üretilen güç her iki seçenekte de manuel veya otomatik şanzımanla ön tekerleklere iletiliyor.

Makyajlı 2022 Peugeot 408 Çin'de ön siparişe açılmış durumda ancak fiyat bilgisi henüz açıklanmış değil. Makyajsız kasanın ülkedeki başlangıç fiyatı 119.700 Yuan (~310.000 TL). Dolayısıyla yenilenen modelin fiyatının bundan biraz daha yüksek olmasını bekleyebiliriz.

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Çin'in makyajlı 2022 Peugeot 408 sedanı tanıtıldı