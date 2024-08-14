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    Anlık Bildirim

    MG'nin kompakt sedan modeli MG5 makyajlandı

    MG, beş yıl önce satışa sunduğu MG5 sedan modelini makyajladı. Gövde tasarımında büyük kardeşi MG7'den esintiler taşıyan sedan modelin iç mekanı da elden geçirildi.
    MG'nin kompakt sedan modeli MG5 makyajlandı Tam Boyutta Gör
    MG5, selefinin kaslı görüntüsünü sürdürse de ön ve arka bölümleri yeniden tasarlandı. Eskiden bıyığa benzetilen (solda) ızgara tasarımı hem değişti hem de genişletildi. Farları da eskisine göre daha agresif görünen modelin arka bölümünde ise yeni stop lambaları ve gövde rengi difüzör görev yapıyor. Makyajlı MG5'in aks mesafesi selefiyle aynı fakat tasarım değişiklikleri nedeniyle gövdesi 40 mm daha uzun.

    İç mekanı da elden geçirilen MG5'in kokpitinde 12.3'er inçlik iki ekrandan oluşan yeni dijital kokpit bizleri karşılıyor. Orta konsolda daha az düğmenin yer aldığı göze çarparken krom detaylara sahip havalandırma menfezleri, yeni direksiyon simidi ve yeni vites seçici de buradaki yenilikler arasında yer alıyor. Güvenlik teknolojileri tarafında bir iyileştirme olup olmadığı ise henüz belli değil.

    MG'nin kompakt sedan modeli MG5 makyajlandı Tam Boyutta Gör
    1.5 litre dört silindirli benzinli motordan güç alan MG5'in giriş seviyesindeki atmosferik motor 127 beygir güç üretiyor. Söz konusu motor, 5 ileri manuel veya CVT şanzımanla kombine edilebiliyor. Turbo motor ise 179 beygir güç ve 285 Nm tork üretirken sadece 7 ileri çift kavramalı şanzımanla tercih edilebiliyor.

    Yerel medyaya göre MG5, bu yılın ilk yarısında MG'nin Çin'deki satışlarının yarısını oluşturuyor. Modelin makyajlı versiyonu 30 Ağustos'ta satışa sunulacak ve ardından Avustralya, Meksika, Tayland ve Orta Doğu gibi farklı pazarlarda da yollara çıkacak.

     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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