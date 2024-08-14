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Tam Boyutta Gör MG5, selefinin kaslı görüntüsünü sürdürse de ön ve arka bölümleri yeniden tasarlandı. Eskiden bıyığa benzetilen (solda) ızgara tasarımı hem değişti hem de genişletildi. Farları da eskisine göre daha agresif görünen modelin arka bölümünde ise yeni stop lambaları ve gövde rengi difüzör görev yapıyor. Makyajlı MG5'in aks mesafesi selefiyle aynı fakat tasarım değişiklikleri nedeniyle gövdesi 40 mm daha uzun.

İç mekanı da elden geçirilen MG5'in kokpitinde 12.3'er inçlik iki ekrandan oluşan yeni dijital kokpit bizleri karşılıyor. Orta konsolda daha az düğmenin yer aldığı göze çarparken krom detaylara sahip havalandırma menfezleri, yeni direksiyon simidi ve yeni vites seçici de buradaki yenilikler arasında yer alıyor. Güvenlik teknolojileri tarafında bir iyileştirme olup olmadığı ise henüz belli değil.

Tam Boyutta Gör 1.5 litre dört silindirli benzinli motordan güç alan MG5'in giriş seviyesindeki atmosferik motor 127 beygir güç üretiyor. Söz konusu motor, 5 ileri manuel veya CVT şanzımanla kombine edilebiliyor. Turbo motor ise 179 beygir güç ve 285 Nm tork üretirken sadece 7 ileri çift kavramalı şanzımanla tercih edilebiliyor.

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Yerel medyaya göre MG5, bu yılın ilk yarısında MG'nin Çin'deki satışlarının yarısını oluşturuyor. Modelin makyajlı versiyonu 30 Ağustos'ta satışa sunulacak ve ardından Avustralya, Meksika, Tayland ve Orta Doğu gibi farklı pazarlarda da yollara çıkacak.

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MG'nin kompakt sedan modeli MG5 makyajlandı