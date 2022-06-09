2022 Toyota Corolla'ya bir zam daha geldi: İşte yeni fiyatlar

Haziran ayının başında yükselen sıfır otomobil fiyatları döviz kurundaki yükselişin etkisiyle yeniden artmaya başladı. Daha bir hafta önce yüzde 6 civarında zamlanan 2022 Toyota Corolla fiyatlarında bir yüzde 7 oranında bir zam daha yapıldı. İşte Toyota Corolla 2022 Haziran fiyat listesi:

2022 model Toyota Corolla başlangıç fiyatı bu ayın başındaki zamla birlikte 456.500 TL'ye yükselmişti. Henüz üzerinden bir hafta gibi kısa bir süre geçmesine rağmen aynı versiyonun fiyatı 488.500 TL'ye çıktı. Kısa süre önce 476.600 TL olan 1.5 Vision Multidrive S versiyon ise artık 510.000 TL liste fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

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Corolla'nın en pahalı versiyonu olan 1.5 Passion X-Pack Multidrive S'in fiyatı yeni zamla birlikte 637.800 TL'den 682.450 TL'ye yükselmiş durumda. 2022 model Toyota Corolla Hibrit'in başlangıç fiyatı da son zamla birlikte 609.850 TL'den 652.550 TL'ye çıktı. En pahalı versiyon olan Corolla Hybrid Passion X-Pack e-CVT ise 700 bin TL bandını geride bıraktı.

2022 Haziran Toyota Corolla fiyat listesi Versiyon Fiyat-Mayıs Fiyat-1 Haziran Fiyat-9 Haziran 1.5 Vision 432.600 TL 456.500 TL 488.500 TL 1.5 Vision Multidrive S 451.750 TL 476.600 TL 510.000 TL 1.5 Dream 478.500 TL 504.850 TL 540.150 TL 1.5 Dream Multidrive S 497.600 TL 524.950 TL 561.700 TL 1.5 Flame Multidrive S 529.250 TL 558.350 TL 597.400 TL 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 558.700 TL 589.450 TL 630.650 TL 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 604.550 TL 637.800 TL 682.450 TL

2022 Haziran Toyota Corolla Hibrit fiyat listesi Versiyon Fiyat-Mayıs Fiyat-1 Haziran Fiyat-9 Haziran Hybrid Dream e-CVT 578.050 TL 609.850 TL 652.550 TL Hybrid Flame e-CVT 589.250 TL 621.700 TL 665.200 TL Hybrid Flame X-Pack e-CVT 608.900 TL 642.400 TL 687.400 TL Hybrid Passion X-Pack e-CVT 654.750 TL 690.800 TL 739.150 TL

Güncel versiyon ülkemizde zamlanmaya devam ederken geçtiğimiz haftalarda makyajlı 2023 Toyota Corolla ailesi tanıtılmıştı. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da satışa sunulması planlanan 2023 Corolla'yı buradaki haberimizden inceleyebilirsiniz.

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2022 Toyota Corolla'ya bir zam daha geldi: İşte yeni fiyatlar