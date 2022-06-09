2022 Toyota Corolla'ya bir zam daha geldi: İşte yeni fiyatlar

Haziran ayının başında yükselen sıfır otomobil fiyatları döviz kurundaki yükselişin etkisiyle yeniden artmaya başladı. Daha bir hafta önce yüzde 6 civarında zamlanan 2022 Toyota Corolla fiyatlarında bir yüzde 7 oranında bir zam daha yapıldı. İşte Toyota Corolla 2022 Haziran fiyat listesi:
2022 model Toyota Corolla başlangıç fiyatı bu ayın başındaki zamla birlikte 456.500 TL'ye yükselmişti. Henüz üzerinden bir hafta gibi kısa bir süre geçmesine rağmen aynı versiyonun fiyatı 488.500 TL'ye çıktı. Kısa süre önce 476.600 TL olan 1.5 Vision Multidrive S versiyon ise artık 510.000 TL liste fiyatıyla karşımıza çıkıyor.
Corolla'nın en pahalı versiyonu olan 1.5 Passion X-Pack Multidrive S'in fiyatı yeni zamla birlikte 637.800 TL'den 682.450 TL'ye yükselmiş durumda. 2022 model Toyota Corolla Hibrit'in başlangıç fiyatı da son zamla birlikte 609.850 TL'den 652.550 TL'ye çıktı. En pahalı versiyon olan Corolla Hybrid Passion X-Pack e-CVT ise 700 bin TL bandını geride bıraktı.
|Versiyon
|Fiyat-Mayıs
|Fiyat-1 Haziran
|Fiyat-9 Haziran
|1.5 Vision
|432.600 TL
|456.500 TL
|488.500 TL
|1.5 Vision Multidrive S
|451.750 TL
|476.600 TL
|510.000 TL
|1.5 Dream
|478.500 TL
|504.850 TL
|540.150 TL
|1.5 Dream Multidrive S
|497.600 TL
|524.950 TL
|561.700 TL
|1.5 Flame Multidrive S
|529.250 TL
|558.350 TL
|597.400 TL
|1.5 Flame X-Pack Multidrive S
|558.700 TL
|589.450 TL
|630.650 TL
|1.5 Passion X-Pack Multidrive S
|604.550 TL
|637.800 TL
|682.450 TL
|Versiyon
|Fiyat-Mayıs
|Fiyat-1 Haziran
|Fiyat-9 Haziran
|Hybrid Dream e-CVT
|578.050 TL
|609.850 TL
|652.550 TL
|Hybrid Flame e-CVT
|589.250 TL
|621.700 TL
|665.200 TL
|Hybrid Flame X-Pack e-CVT
|608.900 TL
|642.400 TL
|687.400 TL
|Hybrid Passion X-Pack e-CVT
|654.750 TL
|690.800 TL
|739.150 TL
Güncel versiyon ülkemizde zamlanmaya devam ederken geçtiğimiz haftalarda makyajlı 2023 Toyota Corolla ailesi tanıtılmıştı. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da satışa sunulması planlanan 2023 Corolla'yı buradaki haberimizden inceleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şükürler olsun dolar artık düşecek