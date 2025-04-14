Çin'in Nvidia CUDA rakibi daha fazla platforma geliyor

Çin'in CUDA rakibi genişliyor
Kaçıranlar için Nvidia'nın CUDA platformu, uzun süredir paralel hesaplama ve yapay zeka yazılımlarında sektörün açık ara lideri. Ancak kısa süre önce yayınlanan MUSA SDK 4.0.1, önemli bir dönüm noktası olabilir. Teknoloji, mevcut haliyle yalnızca şirketin kendi ekran kartlarını değil, artık Intel ve ARM tabanlı işlemcileri de destekliyor. Ayrıca Çin'de yaygın olarak kullanılan (Hygon, Kylin ve Loongson) sistemlere de destek sunacak.
MUSA SDK, temelinde NVIDIA CUDA'ya benzer şekilde çalışıyor. Ancak platformu öne çıkaran en dikkat çekici bileşenlerden biri MUSIFY adlı araç. Bu araç sayesinde geliştiriciler, mevcut CUDA tabanlı kodları MUSA ortamına taşıyabiliyor. Bu da yeni başlayanlar için geçiş sürecini önemli ölçüde kolaylaştırıyor.
Keza projenin arkasında sadece teknik değil, yerli bir motivasyon da var. Çin'in teknoloji alanında dışa bağımlılığı azaltma politikaları doğrultusunda MUSA SDK'nın yaygınlaşması, yalnızca bir yazılım projesi olmaktan çıkıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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