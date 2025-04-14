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Tam Boyutta Gör ABD yaptırımlarının ardından yerel çip üretimine odaklanan Çin, bildiğiniz gibi GPU pazarına da adım atmaya başladı. Hatta bu doğrultuda dikkat çeken girişimlerden biri, yerli GPU üreticisi Moore Threads tarafından geliştirilen MUSA SDK olmuştu. Şimdi CUDA rakibi, daha fazla platforma entegre oluyor.

Çin'in CUDA rakibi genişliyor

Kaçıranlar için Nvidia'nın CUDA platformu, uzun süredir paralel hesaplama ve yapay zeka yazılımlarında sektörün açık ara lideri. Ancak kısa süre önce yayınlanan MUSA SDK 4.0.1, önemli bir dönüm noktası olabilir. Teknoloji, mevcut haliyle yalnızca şirketin kendi ekran kartlarını değil, artık Intel ve ARM tabanlı işlemcileri de destekliyor. Ayrıca Çin'de yaygın olarak kullanılan (Hygon, Kylin ve Loongson) sistemlere de destek sunacak.

MUSA SDK, temelinde NVIDIA CUDA'ya benzer şekilde çalışıyor. Ancak platformu öne çıkaran en dikkat çekici bileşenlerden biri MUSIFY adlı araç. Bu araç sayesinde geliştiriciler, mevcut CUDA tabanlı kodları MUSA ortamına taşıyabiliyor. Bu da yeni başlayanlar için geçiş sürecini önemli ölçüde kolaylaştırıyor.

Tam Boyutta Gör Yazılım paketi; muBLAS, muFFT ve muThrust gibi uygulama odaklı kütüphaneleri de içeriyor. Bunlar, matematiksel işlemlerden hızlandırılmış hesaplamalara kadar farklı alanlarda çözüm sunuyor. Elbette, bu sistemin CUDA ile doğrudan rekabet etmesi şu an için zor. Ancak gelecekte işler değişebilir.

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Keza projenin arkasında sadece teknik değil, yerli bir motivasyon da var. Çin'in teknoloji alanında dışa bağımlılığı azaltma politikaları doğrultusunda MUSA SDK'nın yaygınlaşması, yalnızca bir yazılım projesi olmaktan çıkıyor.

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Çin'in Nvidia CUDA rakibi daha fazla platforma geliyor