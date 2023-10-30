Tam Boyutta Gör Intel, geçtiğimiz hafta düzenlenen Intel Innovation 2023 etkinliğinde merakla beklenen Meteor Lake işlemcilerini duyurdu. Kaçıranlar için mobil tarafı yani dizüstü bilgisayarları hedefleyen yeni seri, Foveros 3D teknolojisine geçişle ses getirmeyi başarmıştı. Bu bağlamda 14 Aralık tarihine işaret edilirken, Meteor Lake destekli dizüstü bilgisayarlar perakende sitelerinde görünmeye başladı.

Intel Meteor Lake işlemcilerden ilk fiyat bilgisi paylaşıldı

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Intel, Meteor Lake CPU'ların veya ilgili dizüstü bilgisayarların 14 Aralık'tan itibaren satışa sunulacağını belirtmişti. Dolayısıyla yeni sızdırılan perakende listeleri kesinlikle sürpriz oldu demek doğru olur.

Tam Boyutta Gör Görüntülere bakıldığında, iki yeni Lenovo YOGA Pro 7 modeli ile karşılaşıyoruz. Intel Core Ultra 5 125H ve Ultra 7 155H işlemcilerden destek alan her iki model de 32 GB DDR5 bellek ve 1 TB M2 SSD bulunuyor. Ön yüzünde ise 120Hz yenileme hızı ve 3K çözünürlük sunan 14,5 inç boyutlarında dokunmatik ekrana yer verilmiş.

Bu noktada Core Ultra 7 155H'nin 4,8GHz maksimum saat hızında (3,8GHz temel) çalışan 16 çekirdek (6+8+2) ve 22 iş parçacığı sunduğunu hatırlatalım. 28-35W TDP ile ölçeklendirilen işlemcide 24MB L3 önbellek bulunuyor. Öte yandan Core Ultra 5 125H ise, 3,6GHz temel ve 4,5GHz tepe saat hızı, 14 çekirdek ve 18 iş parçacığına sahip. Ayrıca bu konfigürasyona 20MB L3 önbellek ve benzer TDP aralığı eşlik ediyor. GPU bölümünde ise, her iki işlemci en yeni Arc Alchemist grafik mimarisi ile kullanıcılara sunulacak.

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Fiyatlara gelecek olursak, Intel Meteor Lake Core Ultra 7 155H destekli Lenovo YOGA Pro 7, 2948 bulgar levası yani 1594 dolar fiyatla satışa sunuluyor. Bir alt model Core Ultra 5 125H'li sürümün ise 1.395 dolarlık etikete sahip olduğunu belirtelim. Lansman öncesi ortaya çıkan bu fiyatların kesinlikle başlangıç ​​niteliğinde olduğunu söylemek doğru olur.

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Intel Meteor Lake işlemcilerden ilk fiyat bilgisi paylaşıldı