Intel Meteor Lake işlemcilerden ilk fiyat bilgisi paylaşıldı
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Intel, Meteor Lake CPU'ların veya ilgili dizüstü bilgisayarların 14 Aralık'tan itibaren satışa sunulacağını belirtmişti. Dolayısıyla yeni sızdırılan perakende listeleri kesinlikle sürpriz oldu demek doğru olur.
Bu noktada Core Ultra 7 155H'nin 4,8GHz maksimum saat hızında (3,8GHz temel) çalışan 16 çekirdek (6+8+2) ve 22 iş parçacığı sunduğunu hatırlatalım. 28-35W TDP ile ölçeklendirilen işlemcide 24MB L3 önbellek bulunuyor. Öte yandan Core Ultra 5 125H ise, 3,6GHz temel ve 4,5GHz tepe saat hızı, 14 çekirdek ve 18 iş parçacığına sahip. Ayrıca bu konfigürasyona 20MB L3 önbellek ve benzer TDP aralığı eşlik ediyor. GPU bölümünde ise, her iki işlemci en yeni Arc Alchemist grafik mimarisi ile kullanıcılara sunulacak.
Fiyatlara gelecek olursak, Intel Meteor Lake Core Ultra 7 155H destekli Lenovo YOGA Pro 7, 2948 bulgar levası yani 1594 dolar fiyatla satışa sunuluyor. Bir alt model Core Ultra 5 125H'li sürümün ise 1.395 dolarlık etikete sahip olduğunu belirtelim. Lansman öncesi ortaya çıkan bu fiyatların kesinlikle başlangıç niteliğinde olduğunu söylemek doğru olur.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.