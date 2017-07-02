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Nükleer füzyon sandığımızdan daha mı yakın? İşte MIT'li bilim insanının ilginç tahmini

MIT'nin füzyon çalışmalarına öncülük eden Earl Marmar, füzyonun aslında sandığımız kadar uzak olmadığını söylüyor. Marmar'a göre 2030'lu yıllar itibariyle füzyondan enerji elde etmeye başlayabiliriz.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,5b
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Alternatif Enerji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Tüm insanlığa yetecek kadar sınırsız ve temiz enerji vaadiyle nükleer füzyon, gerçekten de inanılmaz bir potansiyel barındıran çok büyük bir hayal. Ancak bir füzyon reaksiyonunu gerçekleştirmek ve ortaya çıkan plazmadan verimli bir şekilde enerji elde etmek o kadar zor ki günümüzde kullanılan füzyon reaktörleri bırakın sınırsız enerjiyi, çalışmak için harcadıkları enerjiyi bile karşılayamıyor. Peki Güneş'in de enerji kaynağı olan bu füzyon reaksiyonlarından Dünya şartlarında verimli bir şekilde enerji elde etmek gerçekten mümkün mü?

Tabi söz konusu böylesine bilimsel bir konu olunca kesin bir cevap vermek de kolay değil. Zira bazı bilim insanları nükleer füzyonun asla bir hayalden öteye geçemeyeceğini düşünürken bazı bilim insanlarıysa er ya da geç bir gün füzyon enerjisinin dünyadaki tüm enerji sorununa çözüm olacağını düşünüyor. Belki 100 yıl, belki 50 yıl, hatta haberimize konu olan MIT'li bir araştırmacıya göre ise 2030'lu yıllar kadar erken.

Ayrıca Bkz. "Nükleer füzyona doğru adım adım "Sınırsız enerji artık daha yakın""

Nükleer füzyon 2030'lu yıllarda gerçek olabilir mi?


MIT'nin 1993 ve 2016 yılları arasında aktif olarak kullandığı tokamak tipi füzyon reaktörü Alcator C-Mod projesinin en önemli ismi olan Earl Marmar, nükleer füzyondan enerji elde edeceğimiz günlerin çok da uzakta olmadığını belirtiyor. Inverse'e verdiği bir röportajda füzyon hayalinin 2030'lu yıllarda gerçek olabileceğini belirten Marmar, "2030'lu yıllar itibariyle nükleer füzyondan verimli bir şekilde elektrik elde etmemiz aslında öyle ulaşamayacağımız bir şey değil. Evet, biraz agresif bir olasılıktan bahsediyoruz ancak bugün geldiğimiz konum itibariyle bunun çok da uzak bir ihtimal olduğunu düşünmüyorum." sözlerini kullanıyor.

Artık önlerindeki tek engelin yetersiz teknoloji olduğunu da belirten Earl Marmar,"Füzyonun nükleer fiziği anlamında aslında artık herhangi bir sorumuz kalmadı. Şu an için önümüzdeki tek engel işin teknolojik tarafı. Ne yazık ki füzyon reaksiyonlarından verimli bir şekilde enerji elde edebileceğimiz bir füzyon reaktörünü henüz geliştiremedik." şeklinde konuşuyor.

Nükleer füzyonun dünyadaki enerji ihtiyacını zararsız bir şekilde çözebilecek en iyi yöntem olduğunu düşünen Marmar, artık tüm dünyanın füzyon çalışmalarına yatırım yapması gerektiğini söylüyor. 35 ülkenin yatırımıyla geliştirilen bugüne kadarki en vaatkâr füzyon projesi ITER'ın bile yeterince agresif bir şekilde desteklenmediğini söyleyen Marmar, bu şekilde füzyon hayallerinin 2040'lı yıllara ertelenebileceğini düşünüyor. 
Tabi ister 2030'lu yıllar, ister 2040'lı yıllar olsun nükleer füzyonun verimli bir enerji kaynağı haline dönüşmesi hiç şüphe yok ki tüm dünyayı çok büyük bir şekilde etkileyecek. Bakalım 60 yıllık bu büyük hayal, Earl Marmar'ın tahmin ettiği gibi önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde hayatın bir gerçeği haline gelebilecek mi.

https://futurism.com/mit-scientist-asserts-that-we-will-have-fusion-energy-by-2030/ Yorum Yaz
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bahner 2 yıl WB
WB

Bizim universitelerde kadin erkek ayri helalara si*iyor bu sekilde basari cok zor anca MIT'in basarilarini okur dururuz boyle..

Aynı helelerı kullansa ne değişecek? Zincirleme reaksion mu olucak?
WBBizim universitelerde kadin erkek ayri helalara si*iyor bu sekilde basari cok zor anca MIT'in basarilarini okur dururuz boyle..
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1 Yanıt Yanıtla +15
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Serdar3121 2 yıl bahner
Nükleer füzyon üretebilecek beyinin bacak arasında değil kafa tasının içinde olması gerektiğini vurgulamış arkadaş, senin ki nerede acaba?
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Hesher 2 yıl
petrol bitmeden zor gibi geliyor.
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k2fg9 2 yıl
Yol yabtılar.
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Ezio Auditoré 2 yıl
Ek olarak bunu paylaşmayı unuttum.
rasyonalist.org/...
bu konuda inanılmaz hızlı gelişmeler yaşanıyor. Ben Güney Kore'den atak bekliyorum.
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Omisis046 2 yıl
Vizyon sahibi bir insan bence füzyon sahibi de olabilir. Ne dersiniz?
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SariCerkes 2 yıl Omisis046
Omisis046
Vizyon sahibi bir insan bence füzyon sahibi de olabilir. Ne dersiniz?


Lafı ağzımdan aldın Azizim, vizyon sahibi Türk ulusu gelecekte bu sektörde de kendini gösterecektir. Sizin bu konuda ki görüşleriniz nedir?
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fnxcoder 2 yıl
Bizde 2030 da Akkuyu Nükleer Santalini devreye sokarız
Adamlar Fizyon Reaktörünü yapar "Sonrası Kara Mizah:)"
Ve Avrupa , ABD, Ve başka kim varsa bizi kıskanır :)))
Son olarak Ver Mehteri
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Cpt. MacMillan 2 yıl
Gelecek vaad eden temiz bir enerji umarım geliştirilir otomobiller değilse de şu fabrikaların bacalarının sayısı azalır fosil yakıt tüketen enerji santralleri kapanır.
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darkaura 2 yıl
petrolle buyumus, petrolle guclenmis rockefeller ailesi petrol sektorunden cekildigini acikladiginda bir seylerin geldigi belliydi. ondan sonra elektrikli araclarda ivmelenme oldu, pespese ulkeler petrollu araclarin satisinin yasaklancagi tarihleri acikladiler. bu insanlar aptal degiller illaki ellerinde gelecek teknolojilere dair detayli fizibilite arastirmalari mevcuttur. baska planlari varmidir bilemem ama fuzyon kuvvetli bir aday. yakin zamanda gercek olursa sasirmam.
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sniper23 2 yıl
Beyler, Bayanlar; Dramaya gerek yok, bir zahmet konuya dönelim.
Nükleer füzyon işinde en büyük sorun parasızlık gibi gözüküyor.
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Serdar3121 2 yıl sniper23
Para aslında gerçek sorun değildir, fosil yakıt tükenmeden nükleer füzyona adam akıllı yatırım yapan olmaz.
Fosil yakıt tükendikten sonra ise durum değerlendirilir, nükleer füzyon gibi bir güç o zaman büyük devletler için aynı zamanda siyasi bir güç te olacağından devlet ekiyle desteklenir ve para sorunu çözülmüş olur.
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WB 2 yıl
Bizim universitelerde kadin erkek ayri helalara si*iyor bu sekilde basari cok zor anca MIT'in basarilarini okur dururuz boyle..
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bahner 2 yıl WB
WB

Bizim universitelerde kadin erkek ayri helalara si*iyor bu sekilde basari cok zor anca MIT'in basarilarini okur dururuz boyle..

Aynı helelerı kullansa ne değişecek? Zincirleme reaksion mu olucak?
1 Yanıt Yanıtla +15
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Ezio Auditoré 2 yıl WB
Bizim ülkede de kadın erkek aynı tuvalette ihtiyacını gidermeli olayı bile büyük bir olay olduğu için, MIT'nin başarılarını okuyup duruyoruz böyle.
Mesele aynı tuvalette ihtiyaç gidermek midir yoksa aynı tuvalette ihtiyaç giderebilme olanağı sağlandı diye bu mevzunun saçma sapan yerlerde ve alakasız mevzularda tartışılması mıdır?
Aynı zamanda bunun medeniyet ile ilgisi nedir? Genelde medeniyete çekilir, o yüzden soruyorum.
Bu yukarıda dediğiniz aynı tuvalette ihtiyaç giderme mevzusu dünyanın neresine giderseniz gidin çoğu kesimde garip karşılanacaktır. Bunun sebebi de aklın fikrin uçkur altında çalıştığı ile ilgili değildir. Elbet böyle çalışan akıllar da vardır, her toplumda bunlar bulunur fakat ana sebep birbirlerini etkilemeye çalışan cinslerin o durumda birbirlerini görmek, o esnada çıkan sesleri duymak istememelerinden kaynaklanmaktadır ki bunun çekiciliğe etkisi malumdur, isterseniz flörtleştiğiniz birisinin yanında gaz çıkarmayı deneyin.
MIT'nin ya da UCLA'nın ya da farklı bildiğiniz bir üniversitenin içerisinde olan karma tuvaletin bilimsel araştırmalara olan etkisi nedir?
Bu ülke yobazdan çok çekmesine rağmen yobazlara karşı yobaz olanlardan da çok çekti. Hâlâ daha çekmeye devam ediyor.
Madem bunları söyleyebiliyorsunuz, siz üniversitenizde ne yaptınız ya da ne yapıyorsunuz? Hangi araştırmada çalışıyorsunuz? Şu zamana kadar yaptığınız araştırmalar nelerdir ve hangi uzmanlıktasınız? Yoksa sadece amacınız alakasız yerlerde alakasız şeyler söyleyerek başkalarını kışkırtmak mıdır? Söylediğiniz cümleden anladığım kadarıyla karma tuvalet ile ilgili değilsiniz. Böyle olmanız size büyük araştırmalarda bulunma şansı sağlamıştır diye düşünüyorum.
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kımyasal 2 yıl
Dünya enerji kaynaklarını yenilenebilir metotlarla idare edebilir,mesele artan tüketim beraberinde ham madde sıkıntısını nasıl çözecekler.Uzay madenciliğinden bahsediliyor ama o konuda çözüm yok gibi.
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kartal172 2 yıl kımyasal
Çünkü tamamen duygusal (paraya) ve çıkarcılığa dayalı bir sistemin içindeyiz.
Örnekle Edison vs Tesla
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