Nükleer füzyon sandığımızdan daha mı yakın? İşte MIT'li bilim insanının ilginç tahmini





Tabi söz konusu böylesine bilimsel bir konu olunca kesin bir cevap vermek de kolay değil. Zira bazı bilim insanları nükleer füzyonun asla bir hayalden öteye geçemeyeceğini düşünürken bazı bilim insanlarıysa er ya da geç bir gün füzyon enerjisinin dünyadaki tüm enerji sorununa çözüm olacağını düşünüyor. Belki 100 yıl, belki 50 yıl, hatta haberimize konu olan MIT'li bir araştırmacıya göre ise 2030'lu yıllar kadar erken.



Ayrıca Bkz. "Nükleer füzyona doğru adım adım "Sınırsız enerji artık daha yakın""

Nükleer füzyon 2030'lu yıllarda gerçek olabilir mi?

MIT'nin 1993 ve 2016 yılları arasında aktif olarak kullandığı tokamak tipi füzyon reaktörü



Artık önlerindeki tek engelin yetersiz teknoloji olduğunu da belirten Earl Marmar,"Füzyonun nükleer fiziği anlamında aslında artık herhangi bir sorumuz kalmadı. Şu an için önümüzdeki tek engel işin teknolojik tarafı. Ne yazık ki füzyon reaksiyonlarından verimli bir şekilde enerji elde edebileceğimiz bir füzyon reaktörünü henüz geliştiremedik." şeklinde konuşuyor.



Nükleer füzyonun dünyadaki enerji ihtiyacını zararsız bir şekilde çözebilecek en iyi yöntem olduğunu düşünen Marmar, artık tüm dünyanın füzyon çalışmalarına yatırım yapması gerektiğini söylüyor. 35 ülkenin yatırımıyla geliştirilen bugüne kadarki Tüm insanlığa yetecek kadar sınırsız ve temiz enerji vaadiyle nükleer füzyon, gerçekten de inanılmaz bir potansiyel barındıran çok büyük bir hayal. Ancak bir füzyon reaksiyonunu gerçekleştirmek ve ortaya çıkan plazmadan verimli bir şekilde enerji elde etmek o kadar zor ki günümüzde kullanılan füzyon reaktörleri bırakın sınırsız enerjiyi, çalışmak için harcadıkları enerjiyi bile karşılayamıyor. Peki Güneş'in de enerji kaynağı olan bu füzyon reaksiyonlarından Dünya şartlarında verimli bir şekilde enerji elde etmek gerçekten mümkün mü?Tabi söz konusu böylesine bilimsel bir konu olunca kesin bir cevap vermek de kolay değil. Zira bazı bilim insanları nükleer füzyonun asla bir hayalden öteye geçemeyeceğini düşünürken bazı bilim insanlarıysa er ya da geç bir gün füzyon enerjisinin dünyadaki tüm enerji sorununa çözüm olacağını düşünüyor. Belki 100 yıl, belki 50 yıl, hatta haberimize konu olan MIT'li bir araştırmacıya göre ise 2030'lu yıllar kadar erken.MIT'nin 1993 ve 2016 yılları arasında aktif olarak kullandığı tokamak tipi füzyon reaktörü Alcator C-Mod projesinin en önemli ismi olan Earl Marmar, nükleer füzyondan enerji elde edeceğimiz günlerin çok da uzakta olmadığını belirtiyor. Inverse'e verdiği bir röportajda füzyon hayalinin 2030'lu yıllarda gerçek olabileceğini belirten Marmar, "2030'lu yıllar itibariyle nükleer füzyondan verimli bir şekilde elektrik elde etmemiz aslında öyle ulaşamayacağımız bir şey değil. Evet, biraz agresif bir olasılıktan bahsediyoruz ancak bugün geldiğimiz konum itibariyle bunun çok da uzak bir ihtimal olduğunu düşünmüyorum." sözlerini kullanıyor.Artık önlerindeki tek engelin yetersiz teknoloji olduğunu da belirten Earl Marmar,"Füzyonun nükleer fiziği anlamında aslında artık herhangi bir sorumuz kalmadı. Şu an için önümüzdeki tek engel işin teknolojik tarafı. Ne yazık ki füzyon reaksiyonlarından verimli bir şekilde enerji elde edebileceğimiz bir füzyon reaktörünü henüz geliştiremedik." şeklinde konuşuyor.Nükleer füzyonun dünyadaki enerji ihtiyacını zararsız bir şekilde çözebilecek en iyi yöntem olduğunu düşünen Marmar, artık tüm dünyanın füzyon çalışmalarına yatırım yapması gerektiğini söylüyor. 35 ülkenin yatırımıyla geliştirilen bugüne kadarki en vaatkâr füzyon projesi ITER 'ın bile yeterince agresif bir şekilde desteklenmediğini söyleyen Marmar, bu şekilde füzyon hayallerinin 2040'lı yıllara ertelenebileceğini düşünüyor.

Tabi ister 2030'lu yıllar, ister 2040'lı yıllar olsun nükleer füzyonun verimli bir enerji kaynağı haline dönüşmesi hiç şüphe yok ki tüm dünyayı çok büyük bir şekilde etkileyecek. Bakalım 60 yıllık bu büyük hayal, Earl Marmar'ın tahmin ettiği gibi önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde hayatın bir gerçeği haline gelebilecek mi.

https://futurism.com/mit-scientist-asserts-that-we-will-have-fusion-energy-by-2030/