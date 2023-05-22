Çin’den ABD’ye Micron misillemesi!

Çin'den Micron'a yasak
ABD'deki en büyük bellek üreticisi konumunda olan Micron için Çin pazarı firmanın yıllık gelirinin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor. Ancak Micron’un ürünlerini satın alıp Çin’e ithal eden birçok firma da bulunuyor. Bu bağlamda aktarılanlara göre alınan yasak kararı sadece Çinli firmalar için geçerli. Yani, Çin’de üretim gerçekleştirilen yabancı firmaların yasaktan etkilenmesi beklenmiyor.Çinli firmaların gerekli bellek ihtiyaçlarını Güney Koreli SK Hynix üzerinden karşılaması bekleniyor.
Micron'dan yapılan açıklamada, "Sonucu ve sonraki adımlarımızı değerlendiriyoruz. Çinli yetkililerle görüşmelere devam etmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı. Bu arada CAC, yasaktan hangi Micron ürünlerinin etkileneceğini ve şirketin çipleriyle ilgili hangi güvenlik endişelerine sahip olduklarına dair ayrıntıları paylaşmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.