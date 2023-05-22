Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin’den ABD’ye Micron misillemesi!

    ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı sürmeye devam ediyor. ABD’nin katı yaptırımlarının altında kalmak istemeyen Çin, son olarak ABD’li çip üreticisi Micron’u yasaklama kararı aldı.
    Oy Ver
    Çin, Micron’u resmen yasakladı Tam Boyutta Gör
    Çin'in siber güvenlik düzenleyicisi, Çinli firmaların ABD'li bellek üreticisi Micron Technology'den çip satın almasını yasakladı. Reuters'in haberine göre, Çin Siber Uzay İdaresi (CAC) pazar günü yaptığı açıklamada, şirketin ürünlerinin devlete ait bankalar ve telekom operatörleri de dahil olmak üzere kritik Çin bilişim altyapısı için "önemli güvenlik riskleri" oluşturduğu belirtildi.

    Çin'den Micron'a yasak

    Çin, Micron’u resmen yasakladı Tam Boyutta Gör
    Alınan karar esasında bekleniyordu zira Çin, Mart ayının sonunda Micron özelinde bir ithalat kontrolü gerçekleştireceğini duyurmuştu. Sonuç olarak Micron’un yasaklanması ABD’nin yaptırımlarına karşı uygulanmış bir misilleme olarak görüldü.

    ABD'deki en büyük bellek üreticisi konumunda olan Micron için Çin pazarı firmanın yıllık gelirinin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor. Ancak Micron’un ürünlerini satın alıp Çin’e ithal eden birçok firma da bulunuyor. Bu bağlamda aktarılanlara göre alınan yasak kararı sadece Çinli firmalar için geçerli. Yani, Çin’de üretim gerçekleştirilen yabancı firmaların yasaktan etkilenmesi beklenmiyor.Çinli firmaların gerekli bellek ihtiyaçlarını Güney Koreli SK Hynix üzerinden karşılaması bekleniyor.

    Micron'dan yapılan açıklamada, "Sonucu ve sonraki adımlarımızı değerlendiriyoruz. Çinli yetkililerle görüşmelere devam etmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı. Bu arada CAC, yasaktan hangi Micron ürünlerinin etkileneceğini ve şirketin çipleriyle ilgili hangi güvenlik endişelerine sahip olduklarına dair ayrıntıları paylaşmadı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 6 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kedilerin bıyıkları koparsa ne olur ehliyet sınavına piercing ile girilir mi steam shift tab çalışmıyor superonline cayma bedeli clio kasa yılları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    AFK-THREE
    AFK-THREE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız