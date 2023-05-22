Çin’den ABD’ye Micron misillemesi!

Tam Boyutta Gör Çin'in siber güvenlik düzenleyicisi, Çinli firmaların ABD'li bellek üreticisi Micron Technology'den çip satın almasını yasakladı. Reuters'in haberine göre, Çin Siber Uzay İdaresi (CAC) pazar günü yaptığı açıklamada, şirketin ürünlerinin devlete ait bankalar ve telekom operatörleri de dahil olmak üzere kritik Çin bilişim altyapısı için "önemli güvenlik riskleri" oluşturduğu belirtildi.

Çin'den Micron'a yasak

Tam Boyutta Gör Alınan karar esasında bekleniyordu zira Çin, Mart ayının sonunda Micron özelinde bir ithalat kontrolü gerçekleştireceğini duyurmuştu. Sonuç olarak Micron’un yasaklanması ABD’nin yaptırımlarına karşı uygulanmış bir misilleme olarak görüldü.

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ABD'deki en büyük bellek üreticisi konumunda olan Micron için Çin pazarı firmanın yıllık gelirinin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor. Ancak Micron’un ürünlerini satın alıp Çin’e ithal eden birçok firma da bulunuyor. Bu bağlamda aktarılanlara göre alınan yasak kararı sadece Çinli firmalar için geçerli. Yani, Çin’de üretim gerçekleştirilen yabancı firmaların yasaktan etkilenmesi beklenmiyor.Çinli firmaların gerekli bellek ihtiyaçlarını Güney Koreli SK Hynix üzerinden karşılaması bekleniyor.

Micron'dan yapılan açıklamada, "Sonucu ve sonraki adımlarımızı değerlendiriyoruz. Çinli yetkililerle görüşmelere devam etmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı. Bu arada CAC, yasaktan hangi Micron ürünlerinin etkileneceğini ve şirketin çipleriyle ilgili hangi güvenlik endişelerine sahip olduklarına dair ayrıntıları paylaşmadı.

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