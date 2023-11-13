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    Çinli çip üreticisi YMTC, Amerikalı Micron’a patent davası açtı

    ABD ile Çin arasındaki yüksek teknoloji gerilimi sürmeye devam ederken yaptırımlar da genişliyor. Aradaki gerilime gösteren son olay ise YMTC’nin Micron’a patent davası açması oldu.
    Çinli çip üreticisi YMTC, Amerikalı Micron’a patent davası açtı Tam Boyutta Gör
    ABD’nin Çin’e yönelik yüksek teknoloji kısıtlamaları sürerken iki ülke arasındaki ip, gerilmeye devam ediyor. Son gelişmelere göre Çin’in en önemli yonga üreticisi Yangtze Memory Technologies Co (YMTC), ABD'li rakibi Micron Technology aleyhine sekiz patentinin ihlal edildiği iddiasıyla dava açtı.

    YMTC’den Micron’a dava

    YMTC, Micron ve birimi Micron Consumer Products Group aleyhindeki davayı 9 Kasım'da ABD Kaliforniya Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesi'nde açtı. Davaya göre Micron, YMTC'nin rekabetini engellemek, pazar payı kazanmak ve bu payı korumak için YMTC'nin patentli teknolojilerini kullandı. Micron'un patentli buluşları kullanmak için herhangi bir ödemede bulunmadığı belirtildi.

    YMTC yaptığı açıklamada, davaların ayrıntılarını tartışamayacaklarını ancak şirketin 3D NAND teknolojisinin tasarımı, üretimi ve işletilmesiyle ilgili patentlerinin ihlali nedeniyle dava açıldığını doğrulayabileceklerini aktardı. DRAM ve NAND flash bellek çipleri üreten Micron, Samsung, SK Hynix ve Toshiba'nın bir birimi olan Kioxia ile rekabet ediyor. YMTC, geçen yıl ABD tarafından bazı Amerikan bileşenlerini satın alması yasaklanan çok daha küçük bir rakip konumunda.

    Çin ile Micron arasındaki gerilim ilk değil

    ABD özellikle son yıllarda güvenlik gerekçesiyle Çin'e çip üretim teknolojisi ihracatı üzerindeki kısıtlamaları arttırdı. Ancak Çin ve Micron gerilimi aslında yeni değil. Mayıs ayında Çin, Micron ürünlerinin bir ağ güvenliği incelemesinde başarısız olduğunu söylemiş ve kilit altyapı operatörleri tarafından satın alınmasını yasaklamıştı. Micron, 2018 yılında ticari sır hırsızlığıyla suçlanan ve bunu reddeden Çin devlet destekli çip üreticisi Fujian Jinhua ile bir anlaşmazlığa karışmıştı. Aynı yılın ilerleyen dönemlerinde ana ürünleri Çin'de geçici bir satış yasağına tabi tutulmuştu.

    Çin bir zamanlar Micron'un en büyük pazarıydı ve 2017 mali yılında 20 milyar dolarlık gelirinin yarısını bu ülkeden elde etmişti. Bu pay, Micron'un Şangay'daki DRAM operasyonlarını kapattığı 2022 yılında yüzde 16'ya geriledi. Öte yandan Micron, Çin'e olan bağlılığını sürdürdüğünü söylemiş ve geçtiğimiz aylarda Çin’in Xian kentindeki çip paketleme tesisine önümüzdeki yıllarda 590 milyon dolar yatırım yapacağını taahhüt etmişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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