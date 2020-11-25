Elon Musk, Starship testine yönelik bir tahminde bulundu: “Sağlam bir iniş için %30 şansımız var”

Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’in artık merkezinde bulunan ve Musk’ın Mars’a kurmak istediği kolonide yaşayacak insanları taşıması beklenen uzay aracı Starship’in SN8 kodlu prototipi önümüzdeki hafta düzenlenme ihtimali bulunan çok önemli bir göreve hazırlanıyor.

Yakın bir zamanda prototipe güç verecek 3 adet Raptor motorunun ateşleme testini gerçekleştiren şirket, sıradaki faaliyette Starship’i 50 bin fit yüksekliğe çıkarmaya çalışacak. Aktif bir Twitter kullanıcısı olan Elon Musk, Starship’i uzaya bir adım daha yaklaştıracak testin arifesinde ise yine ilginç açıklamalarda bulundu.

Ünlü CEO, “Amacımız 3 motorlu yükselme sürecini, gövde flaplerini, ana tanklardan basınç tanklarına geçişi ve iniş sürecini test etmek” dediği açıklamasında, SN8’in yere sağlam bir şekilde inip inemeyeceğine yönelik bir soruyu da cevapladı. Musk bu soruya ise “Birçok şeyde sorun yaşanmaması gerekiyor, o yüzden ben sağlam bir inişe 3’te 1 şans veriyorum. Zaten bu yüzden SN9 ve 10’umuz var.” cevabını verdi.

SpaceX’in Boca Chica Teksas’ta bulunan merkezinde inşası devam eden SN9 ile 10 prototipleri, şirketin her test sonucu elde ettiği tecrübeler sonrasında yavaş yavaş şekilleniyor. Musk, SN15 prototipi ile birlikte Starship’in ciddi güncellemeler alacağını belirtiyor.

https://www.cnbc.com/2020/11/25/spacex-plans-for-starship-test-flight-next-week-which-elon-musk-says-has-a-1-in-3-chance-of-landing-int.html

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