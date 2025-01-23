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    Çin, 2024'te rekor düzeyde güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesi kurdu

    Ulusal Enerji İdaresi (National Energy Administratio-NEA) tarafından açıklanan verilere göre Çin, 2024 yılında güneş ve rüzgâr enerjisinde muazzam bir büyüme kaydederek diğer ülkeleri ikiye katladı.
    Çin, rekor düzeyde güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesi kurdu Tam Boyutta Gör
    Çin, 2024 yılında güneş ve rüzgar enerjisi alanında tarihi bir büyümeye daha imza attı. Çin Ulusal Enerji İdaresi (NEA) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin kurulu enerji kapasitesi geçen yıl yüzde 14,6 oranında arttı ve toplamda 3.348 gigavat (GW) seviyesini geçti.

    Çin’den güneş ve rüzgarda dev büyüme

    Güneş enerjisi, bu büyümenin en büyük payını alarak yüzde 45,2 oranında rekor bir artış göstererek toplamda 887 GW kapasiteye ulaştı. Bu, Çin’in sadece güneş enerjisinde geçen yıl 277 GW kapasite eklediğini gösteriyor. Rüzgar enerjisi de sağlam bir büyüme sergileyerek yüzde 18 oranında arttı ve neredeyse 521 GW seviyesine yükseldi. Bu da yıllık bazda 80 GW kapasitenin eklendiğine işaret ediyor.

    2020 yılında Başkan Xi Jinping, 2030 yılına kadar en az 1.200 GW güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesi hedefi koymuştu. NEA'nın Ağustos ayı verilerine göre Çin bu hedefe geçen yıl ulaştı, yani planlanandan 6 yıl önce. Verilere göre Çin, diğer tüm ülkelerin toplamından neredeyse iki kat daha fazla güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesi inşa etti.

    Bunun yanı sıra hidroelektrik enerji kapasitesi yüzde 3,2 oranında artarak 436 GW seviyesine çıkarken, nükleer enerji kapasitesi yüzde 6,9 artışla yaklaşık 61 GW'ye ulaştı. Termik kapasite ise yüzde 3,8 oranında büyüyerek 1.444 GW'yi geçti. NEA, termik kapasitenin hangi enerji kaynaklarıyla sağlandığını ayrıntılı olarak açıklamasa da bu söylem, ağırlıklı olarak kömür gibi fosil yakıtlara işaret ediyor.

    9.4 TWh elektrik üretildi

    Kurulu kapasite haricinde Çin, dünyanın en büyük elektrik üreticisi olarak 2024'te 9.418 teravatsaat (TWh) elektrik üretti, bu da bir önceki yıla göre yüzde 4,6'lık bir artışı işaret ediyor. Üretim türlerine bakıldığında, termik enerji üretimi yüzde 1,5 artarken, hidroelektrik ve rüzgar enerjisi üretimi yüzde 11 oranında büyüdü. Güneş enerjisi ise yüzde 28'lik dev bir artışla başı çekti. Elektrik tüketimi de önemli bir artış göstererek 2024'te yüzde 6,8 oranında büyüdü ve 9.852 TWh'ye ulaştı.

    Çin, yenilenebilir enerji kurulumlarında dünyada lider konumda olsa da, kömür hala ülkenin enerji karmasında önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Ancak, kömür kullanımının azalmakta olduğuna dair bazı işaretler de bulunuyor. 2024'ün ilk yarısında, kömürle çalışan enerji üretim izinlerinde yüzde 83'lük bir düşüş yaşanırken, yeni kömürle çalışan çelik üretim projeleri de onaylanmadı. Çin, kömür kullanımı ve üretiminde lider durumda.

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