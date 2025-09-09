Giriş
    Çin’in güneş ve rüzgar hamlesi küresel enerji dengesini değiştiriyor

    Çin’in güneş ve rüzgar yatırımları küresel enerji dengesini değiştiriyor. Ember'e göre rekor yatırımlarla fosil tüketimi azalırken ucuz temiz teknoloji ihracatı dünya genelinde dönüşümü hızlandırıyor.

    Çin, güneş ve rüzgar ile küresel enerji dengesini değiştiriyor Tam Boyutta Gör
    Çin’in temiz enerji yatırımları, sadece ülkenin enerji sistemini değil küresel enerji piyasalarını da kökten dönüştürüyor. Ember tarafından yayımlanan “China Energy Transition Review 2025” raporuna göre Pekin’in güneş, rüzgar, depolama ve elektrifikasyona yönelik dev yatırımları hem fosil yakıt kullanımını azaltıyor hem de dünya çapında temiz teknoloji ihracatını artırıyor.

    Fosilden elektriğe hızlı geçiş

    Rapora göre 2015-2023 döneminde Çin’de binalar, sanayi ve ulaşım sektörlerinde nihai enerji tüketiminde fosil yakıtların payı yüzde 1,7 azalırken elektrik kullanımı yüzde 65 arttı. 2025’in ilk yarısında elektrik üretiminde fosil kaynaklardan elde edilen enerji geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 düşerken, rüzgar ve güneşten gelen üretim sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 43 artış gösterdi. Haziran 2025’e kadar geçen 12 aylık süreçte ise rüzgar ve güneş, ilk kez hidroelektrik, nükleer ve biyokütleyi geride bırakarak en büyük temiz enerji kaynakları oldu.

    Çin, güneş ve rüzgar ile küresel enerji dengesini değiştiriyor Tam Boyutta Gör
    Bu dönüşümün arkasında benzeri görülmemiş yatırımlar bulunuyor. Çin, yalnızca 2024’te temiz enerjiye 625 milyar dolar harcadı. Bu rakam, küresel toplamın yüzde 31’ine denk geliyor. 2021-2024 arasında ülkenin rüzgar ve güneş kurulu gücü iki katına çıkarak 1.400 GW’a ulaştı, batarya depolama kapasitesi ise üç kat artarak 95 GW’a yaklaştı. Şebekye ise geçen yıl 85 dolarlık yatırım yapıldı.

    Atılımın küresel etkileri

    Çin, güneş ve rüzgar ile küresel enerji dengesini değiştiriyor Tam Boyutta Gör
    Elektrik, 2023 itibarıyla Çin’in nihai enerji tüketiminin yüzde 32,4’ünü oluşturdu ve her yıl yaklaşık bir puanlık artış gösteriyor. Aynı yıl, sanayide elektriğin payı yüzde 31’e yükselerek ilk kez kömürü geçti. Temiz enerji üretimi ve yatırımları 2024’te ülke ekonomisine 1,9 trilyon dolar katkı sağladı. Bu tutar, Çin’in GSYH’sinin yaklaşık onda birine denk geliyor ve Avustralya ekonomisinin tamamına eşit.

    Çin, yalnızca kendi enerji sistemini dönüştürmekle kalmıyor, dünyayı da etkiliyor. Güneş panellerinin yüzde 80’ini, rüzgar türbinlerinin yüzde 60’ını Çin üretiyor. Ayrıca elektrikli araç, batarya ve ısı pompası ihracatında da lider durumda. Ülke, dünya genelindeki temiz enerji patentlerinin dörtte üçünü tek başına alıyor. Bu teknoloji akışı, maliyetleri düşürerek gelişmekte olan ülkelerin doğrudan temiz enerjiye geçmesine olanak tanıyor. Nitekim 2024’te yükselen ekonomilerin dörtte biri, ABD’den daha yüksek oranda enerji tüketimini elektrikten karşıladı; bunların üçte ikisi ise güneşten daha fazla pay aldı.

    Çin, uzun yıllar boyunca küresel fosil yakıt talebinin en büyük itici gücü olmuştu. Ancak elektrifikasyonun hızlanması ve ucuz temiz teknoloji ihracatının büyümesiyle ülkenin fosil tüketimi kalıcı bir düşüş trendine girmiş durumda. Bu gelişme, fosil ihracatçısı ülkeler için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Ember uzmanları, Çin’in enerji talebindeki bu kırılmanın, küresel ölçekte fosil yakıtlarda yapısal bir düşüşün başlangıcı olabileceğini belirtiyor.

    donanimhabercom Instagram

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    U
    UrTR 21 saat önce

    zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?

    Profil resmi
    eksiksizajans 23 saat önce

    Tebrikler.

    P
    power-pc 1 gün önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    Profil resmi
    venomboy_85 1 gün önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

