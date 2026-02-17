Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin'den tarihi başarı: Yenilenebilir enerji kapasitesi ilk kez fosil yakıtları geride bıraktı

    Çin, enerji dönüşümünde tarihi bir eşiği geride bıraktı. Şubat 2026 itibarıyla ülkenin kurulu elektrik kapasitesinin %52’si artık fosil yakıt dışı kaynaklardan geliyor.

    Çin'in temiz enerji kapasitesi ilk kez fosil yakıtları geçti Tam Boyutta Gör
    Çin, enerji dönüşümünde tarihi bir eşiği geride bıraktı. Global Energy Monitor verilerine göre Şubat 2026 itibarıyla ülkenin kurulu elektrik kapasitesinin %52’si artık fosil yakıt dışı kaynaklardan geliyor. Kömür, doğalgaz ve diğer fosil yakıtların payı ise %48’e gerilemiş durumda.

    Bu gelişmeyle birlikte Çin, enerji üretiminde temiz kaynakların ağırlıkta olduğu ekonomiler arasına katıldı. Ancak aynı dönemde kömür santrali inşaatlarının rekor seviyelerde sürmesi, ülkenin iklim hedefleri ile enerji güvenliği kaygıları arasındaki çelişkiyi gözler önüne seriyor.

    Yenilenebilir enerjide rekor artış

    2025 yılı itibarıyla Çin’in toplam kurulu gücü 3.890 gigavata (GW) ulaştı. Ulusal Enerji İdaresi’nin verilerine göre güneş enerjisi kapasitesi %35 artarak 1.200 GW’a, rüzgâr enerjisi kapasitesi ise %23 yükselerek 640 GW’a yükseldi.

    Sadece 2025 yılında devreye alınan yeni güneş ve rüzgâr kapasitesi 430 GW'ı aşarak yıllık bazda %22’lik artış gösterdi ve yeni bir rekor kırdı. Böylece şebekeye bağlı toplam rüzgâr ve güneş kapasitesi 1,84 TW'a ulaştı. Bu rakam, ülkenin toplam kurulu gücünün %47,3’ünü oluşturuyor.

    Çin Elektrik Konseyi’ne göre 2026’da yalnızca güneş enerjisinin kapasitesi kömürü aşabilir. Yıl sonuna kadar fosil dışı kaynakların toplam kurulu güç içindeki payının %63’e ulaşabileceği öngörülüyor.

    Kömür yatırımları da hız kesmiyor

    Buna karşın kömür sektörü hala güçlü konumunu koruyor. Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi ile Global Energy Monitor’ün raporuna göre 2025’te yeni veya yeniden aktive edilen kömür santrali projeleri 161 GW ile rekor seviyeye çıktı. Aynı yıl yaklaşık 78 GW yeni kömür kapasitesi devreye alındı; bu da son on yılın en yüksek yıllık artışı oldu.

    Analize göre kömürün elektrik üretimindeki payı tarihsel olarak en düşük seviyelere inse de kapasite artışlarının sürmesi, sistemin yapısal olarak kömüre bağımlı kalmaya devam ettiğini gösteriyor.

    Bu çelişkili tablo, büyük ölçüde enerji arz güvenliği endişelerinden kaynaklanıyor. Çin 2021 ve 2022 yıllarında elektrik kesintileri ve arz sıkıntıları yaşamıştı. Yetkililer, özellikle hidroelektrik üretimin düştüğü veya talebin hızla arttığı dönemlerde kömürü güvence olarak görmeye devam ediyor.

    Ocak 2026 itibarıyla Çin’in faal kömür kapasitesi 1.243 GW seviyesinde. Buna ek olarak 291 GW’lık kapasite planlama veya inşa aşamasında bulunuyor. Yeni kömür santrallerinin birçoğu sürekli üretim yapmak yerine, talebin zirve yaptığı dönemlerde devreye girerek şebeke dengeleme ve destek işlevi üstlenecek şekilde tasarlanıyor.

    Kaynakça https://english.www.gov.cn/archive/statistics/202602/12/content_WS698d93cbc6d00ca5f9a091bb.html https://www.carbonbrief.org/rush-for-new-coal-in-china-hits-record-high-in-2025-as-climate-deadline-looms/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hyundai i20 en dolu paketi hangisi faturalı telefonumun imei kopyalanmış ne yapmalıyım su içemiyorum midem bulanıyor bacasız davlumbaz kullanıcı yorumları whopper jr boyutu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung A16
    Samsung A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo V15 G4
    Lenovo V15 G4
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum