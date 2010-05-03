Çin yapımı yeni bir iPad klonu daha ortaya çıktı

Çin yapımı iPad klonlarının sayısı gün geçtikçe artıyor. Çin merkezli üreticilerden Zenithink firması yeni iPad klonunu tanıttı. 10 inç boyuta sahip olan tablet, tasarım açısından iPad ile bire bir benzerlik taşıyor. 1GHZ ARM Cortex-A8 işlemciye, 512 MB sistem belleğine sahip olan tablette, depolama alanı 16GB olarak belirlenmiş. 1024 x 600 doğal çözünürlüğe sahip olan tablette Android işletim sistemin 2.1 versiyonu kullanılıyor. 1080p video oynatabilme özelliği ile donatılan tabletin kapasitif veya resistif panellerden hangisine sahip olacağı henüz kesinleşmedi. Zenithink firmasının 7 inç boyutunda 800×480 çözünürlük sunan küçük boyutlu bir tablet daha üreteceği belirtiliyor.
Zenithink firması, 10 inç'lik iPad klonu tabletini Haziran ayı içerisinde satışa sunucak. 7 inç'lik klon modelin ise çıkış tarihi henüz kesinlik kazanmadı
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Çinlileden korkulur adamlar İpad den önce çakmasnı çıkartmşlar birde ...
50-100 dolara satıp, parası olmayan da kullansın diye yapıyorlar
bence iyi bir şey parası olmayan da tablet pc kullansın
YANİ KISACASI HERKES ALSIN!!! BU KADAR ÇOK İYİ İŞİNİZE YARAR
AMA KAÇ TL OLDUĞUNUDA SÖYLEYEYİM: 1500 TL (BİRMİLYAR BEŞYÜZ TL)
PARASI ÇOK PAHALI DEİL AMA BENİM AMCAM ALMANYADA OTURDUĞU İÇİN ALMANYADAN ONA HEDİYE VERMİŞLER
EURO İLE 653.302 EURO BU KADAR AMA PARASI 2000 (İKİ MİLYAR OLSA BİLE BİLE BENİM AMCAM KENDİSİ ALIR ÇÜNKÜ BENİM AMCAMIN ALMANYADA 2 TANE 20 ŞER 20 ŞER BİNASI VAR VE Bİ İŞYERİNİN SAHİBİ TRİLYONLARI VAR YANİ BİZ FAKİR FELAN DEİLİZ FAKİRLERİNDE PARAYA İHTİYACI OLDUĞU ZAMAN ZATEN AMCAM BABAMA BURAYA HER GELİŞİNDE 2 TRİLYON VERİYOR BABAMA DİYO KİNE ABİ AL BUNLARI FAKİRLERE DAĞIT BABAM VE BEN ÖNCE SOKAKTA KALANLARA SONRA EVLERİNDE YOKSUL VE FAKİR LERE VERİYORUZ YANİ AMCAM ÖLE SEVAP KAZANIYO Kİ YOKSULLARI FAKİRLERİ SOKAKTA KALANLARIN KARNINI DOĞURUYOR
ŞU TELEFONU KENDİSİNE ARKADAŞI DOĞUM GÜNÜNDE HEDİYE VERDİ YANİ HEDİYE VERMESE BİLE AMCAM ALACAKTI BENİM DÜNLER DOĞUM GÜNÜM OLDU AMCAM SENEYE GELDİĞİNDE BANA ONDAN GETİRECEK HERKESE İİ GÜNLER BB BY ...
Hocam ne sacmaladin anlamadim valla bir daha yazma kafam karisti!!!
Kim la bu?
Bunlar tarih boyunca böyleydi zaten,hem kötülüklerin içinde oldular.
Her fırsatta,her vesileyle yazıyorum,dünyanın ekolojik sonunu da,ekonomik sonunu da bu lanet çinliler getirecek.Yaradanın müdahalesi yakındır.