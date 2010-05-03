Çin yapımı yeni bir iPad klonu daha ortaya çıktı

Çin yapımı iPad klonlarının sayısı gün geçtikçe artıyor. Çin merkezli üreticilerden Zenithink firması yeni iPad klonunu tanıttı. 10 inç boyuta sahip olan tablet, tasarım açısından iPad ile bire bir benzerlik taşıyor. 1GHZ ARM Cortex-A8 işlemciye, 512 MB sistem belleğine sahip olan tablette, depolama alanı 16GB olarak belirlenmiş. 1024 x 600 doğal çözünürlüğe sahip olan tablette Android işletim sistemin 2.1 versiyonu kullanılıyor. 1080p video oynatabilme özelliği ile donatılan tabletin kapasitif veya resistif panellerden hangisine sahip olacağı henüz kesinleşmedi. Zenithink firmasının 7 inç boyutunda 800×480 çözünürlük sunan küçük boyutlu bir tablet daha üreteceği belirtiliyor.

Zenithink firması, 10 inç'lik iPad klonu tabletini Haziran ayı içerisinde satışa sunucak. 7 inç'lik klon modelin ise çıkış tarihi henüz kesinlik kazanmadı