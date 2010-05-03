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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çin yapımı yeni bir iPad klonu daha ortaya çıktı

Çin yapımı yeni bir iPad klonu daha ortaya çıktı
9 yıl
17,4b
1
20
iPad
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Çin yapımı iPad klonlarının sayısı gün geçtikçe artıyor. Çin merkezli üreticilerden Zenithink firması yeni iPad klonunu tanıttı. 10 inç boyuta sahip olan tablet, tasarım açısından iPad ile bire bir benzerlik taşıyor. 1GHZ ARM Cortex-A8 işlemciye, 512 MB sistem belleğine sahip olan tablette, depolama alanı 16GB olarak belirlenmiş. 1024 x 600 doğal çözünürlüğe sahip olan tablette Android işletim sistemin 2.1 versiyonu kullanılıyor. 1080p video oynatabilme özelliği ile donatılan tabletin kapasitif veya resistif panellerden hangisine sahip olacağı henüz kesinleşmedi. Zenithink firmasının 7 inç boyutunda 800×480 çözünürlük sunan küçük boyutlu bir tablet daha üreteceği belirtiliyor.

Zenithink firması, 10 inç'lik iPad klonu tabletini Haziran ayı içerisinde satışa sunucak. 7 inç'lik klon modelin ise çıkış tarihi henüz kesinlik kazanmadı


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gsgökhan1986 7 yıl
Adamlar ipad i klonluyor vay be! Adamlar da ne zeka var gercekden! Parasi olmayanlar yani fazla zengin olmayanlar icin süper birsey güzel bir düsünce!
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DH Misafiri 7 yıl
bu AMCAM ZENGİN BABAM ZENGİN muhabbeti yapanda kim ya ne anlatyo ole :D
Çinlileden korkulur adamlar İpad den önce çakmasnı çıkartmşlar birde ...
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antonidas 7 yıl
bu ürünleri ipad'e rakip olsun diye yapmıyorlar
50-100 dolara satıp, parası olmayan da kullansın diye yapıyorlar
bence iyi bir şey parası olmayan da tablet pc kullansın
1 Yanıt Yanıtla
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DH Misafiri 7 yıl
onlardan benim amcamda var ben hep alıyorum ondan kullanıyorum internete giriyorum yani herkesinde onları alması çok iyi olur bi yere gidiyorsun acilen lazımoldu internete hemen giriyorsun içinde yol yardımı bile var mesela RESTAURANTA , CAFEYE , HOTELE VB. GİBİ YERLERİ YAZIYORSUN O HEMEN ŞÖYLE SÖYLÜYOR 100 KM GİT ORDAN SAĞA DÖN BEKLİYO BEKLİYO SEN ORDAN SAĞA DÖNDÜKTEN SONRA DİYOKİNE BİRAZ GİT TAM KARŞINA ÇIKACAK ARABADAN İN VE BENİ ARABAYA BIRAK BEN ARABAYA SAHİP ÇIKARIM
YANİ KISACASI HERKES ALSIN!!! BU KADAR ÇOK İYİ İŞİNİZE YARAR
AMA KAÇ TL OLDUĞUNUDA SÖYLEYEYİM: 1500 TL (BİRMİLYAR BEŞYÜZ TL)
PARASI ÇOK PAHALI DEİL AMA BENİM AMCAM ALMANYADA OTURDUĞU İÇİN ALMANYADAN ONA HEDİYE VERMİŞLER
EURO İLE 653.302 EURO BU KADAR AMA PARASI 2000 (İKİ MİLYAR OLSA BİLE BİLE BENİM AMCAM KENDİSİ ALIR ÇÜNKÜ BENİM AMCAMIN ALMANYADA 2 TANE 20 ŞER 20 ŞER BİNASI VAR VE Bİ İŞYERİNİN SAHİBİ TRİLYONLARI VAR YANİ BİZ FAKİR FELAN DEİLİZ FAKİRLERİNDE PARAYA İHTİYACI OLDUĞU ZAMAN ZATEN AMCAM BABAMA BURAYA HER GELİŞİNDE 2 TRİLYON VERİYOR BABAMA DİYO KİNE ABİ AL BUNLARI FAKİRLERE DAĞIT BABAM VE BEN ÖNCE SOKAKTA KALANLARA SONRA EVLERİNDE YOKSUL VE FAKİR LERE VERİYORUZ YANİ AMCAM ÖLE SEVAP KAZANIYO Kİ YOKSULLARI FAKİRLERİ SOKAKTA KALANLARIN KARNINI DOĞURUYOR
ŞU TELEFONU KENDİSİNE ARKADAŞI DOĞUM GÜNÜNDE HEDİYE VERDİ YANİ HEDİYE VERMESE BİLE AMCAM ALACAKTI BENİM DÜNLER DOĞUM GÜNÜM OLDU AMCAM SENEYE GELDİĞİNDE BANA ONDAN GETİRECEK HERKESE İİ GÜNLER BB BY ...
2 Yanıt Yanıtla
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Emir 7 yıl
bugün sizlere yeni çakma ipad imizi tanıtıyoruz.bu çakma ipad imiz,diğer çakmalar gibi değil üstün özelliklerle donatılmış son model çakma ipad
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gsgökhan1986 7 yıl

DH Misafiri
onlardan benim amcamda var ben hep alıyorum ondan kullanıyorum internete giriyorum yani herkesinde onları alması çok iyi olur bi yere gidiyorsun acilen lazımoldu internete hemen giriyorsun içinde yol yardımı bile var mesela RESTAURANTA , CAFEYE , HOTELE VB. GİBİ YERLERİ YAZIYORSUN O HEMEN ŞÖYLE SÖYLÜYOR 100 KM GİT ORDAN SAĞA DÖN BEKLİYO BEKLİYO SEN ORDAN SAĞA DÖNDÜKTEN SONRA DİYOKİNE BİRAZ GİT TAM KARŞINA ÇIKACAK ARABADAN İN VE BENİ ARABAYA BIRAK BEN ARABAYA SAHİP ÇIKARIM
YANİ KISACASI HERKES ALSIN!!! BU KADAR ÇOK İYİ İŞİNİZE YARAR
AMA KAÇ TL OLDUĞUNUDA SÖYLEYEYİM: 1500 TL (BİRMİLYAR BEŞYÜZ TL)
PARASI ÇOK PAHALI DEİL AMA BENİM AMCAM ALMANYADA OTURDUĞU İÇİN ALMANYADAN ONA HEDİYE VERMİŞLER
EURO İLE 653.302 EURO BU KADAR AMA PARASI 2000 (İKİ MİLYAR OLSA BİLE BİLE BENİM AMCAM KENDİSİ ALIR ÇÜNKÜ BENİM AMCAMIN ALMANYADA 2 TANE 20 ŞER 20 ŞER BİNASI VAR VE Bİ İŞYERİNİN SAHİBİ TRİLYONLARI VAR YANİ BİZ FAKİR FELAN DEİLİZ FAKİRLERİNDE PARAYA İHTİYACI OLDUĞU ZAMAN ZATEN AMCAM BABAMA BURAYA HER GELİŞİNDE 2 TRİLYON VERİYOR BABAMA DİYO KİNE ABİ AL BUNLARI FAKİRLERE DAĞIT BABAM VE BEN ÖNCE SOKAKTA KALANLARA SONRA EVLERİNDE YOKSUL VE FAKİR LERE VERİYORUZ YANİ AMCAM ÖLE SEVAP KAZANIYO Kİ YOKSULLARI FAKİRLERİ SOKAKTA KALANLARIN KARNINI DOĞURUYOR
ŞU TELEFONU KENDİSİNE ARKADAŞI DOĞUM GÜNÜNDE HEDİYE VERDİ YANİ HEDİYE VERMESE BİLE AMCAM ALACAKTI BENİM DÜNLER DOĞUM GÜNÜM OLDU AMCAM SENEYE GELDİĞİNDE BANA ONDAN GETİRECEK HERKESE İİ GÜNLER BB BY ...




Hocam ne sacmaladin anlamadim valla bir daha yazma kafam karisti!!!

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volkantutuncu 7 yıl

DH Misafiri

onlardan benim amcamda var ben hep alıyorum ondan kullanıyorum internete giriyorum yani herkesinde onları alması çok iyi olur bi yere gidiyorsun acilen lazımoldu internete hemen giriyorsun içinde yol yardımı bile var mesela RESTAURANTA , CAFEYE , HOTELE VB. GİBİ YERLERİ YAZIYORSUN O HEMEN ŞÖYLE SÖYLÜYOR 100 KM GİT ORDAN SAĞA DÖN BEKLİYO BEKLİYO SEN ORDAN SAĞA DÖNDÜKTEN SONRA DİYOKİNE BİRAZ GİT TAM KARŞINA ÇIKACAK ARABADAN İN VE BENİ ARABAYA BIRAK BEN ARABAYA SAHİP ÇIKARIM



YANİ KISACASI HERKES ALSIN!!! BU KADAR ÇOK İYİ İŞİNİZE YARAR



AMA KAÇ TL OLDUĞUNUDA SÖYLEYEYİM: 1500 TL (BİRMİLYAR BEŞYÜZ TL)



PARASI ÇOK PAHALI DEİL AMA BENİM AMCAM ALMANYADA OTURDUĞU İÇİN ALMANYADAN ONA HEDİYE VERMİŞLER





EURO İLE 653.302 EURO BU KADAR AMA PARASI 2000 (İKİ MİLYAR OLSA BİLE BİLE BENİM AMCAM KENDİSİ ALIR ÇÜNKÜ BENİM AMCAMIN ALMANYADA 2 TANE 20 ŞER 20 ŞER BİNASI VAR VE Bİ İŞYERİNİN SAHİBİ TRİLYONLARI VAR YANİ BİZ FAKİR FELAN DEİLİZ FAKİRLERİNDE PARAYA İHTİYACI OLDUĞU ZAMAN ZATEN AMCAM BABAMA BURAYA HER GELİŞİNDE 2 TRİLYON VERİYOR BABAMA DİYO KİNE ABİ AL BUNLARI FAKİRLERE DAĞIT BABAM VE BEN ÖNCE SOKAKTA KALANLARA SONRA EVLERİNDE YOKSUL VE FAKİR LERE VERİYORUZ YANİ AMCAM ÖLE SEVAP KAZANIYO Kİ YOKSULLARI FAKİRLERİ SOKAKTA KALANLARIN KARNINI DOĞURUYOR



ŞU TELEFONU KENDİSİNE ARKADAŞI DOĞUM GÜNÜNDE HEDİYE VERDİ YANİ HEDİYE VERMESE BİLE AMCAM ALACAKTI BENİM DÜNLER DOĞUM GÜNÜM OLDU AMCAM SENEYE GELDİĞİNDE BANA ONDAN GETİRECEK HERKESE İİ GÜNLER BB BY ...


Kim la bu?




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erabrown 9 yıl
ustunde android os olmasi sebebi ile belli bir kitle tarafindan IPad'a tercih edilecegi kesin.
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sahafiec 9 yıl
...
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mobylette 9 yıl
bi de DH çinli mühendisler de demiyor diğer haberlerde..'çinli üreticiler' :-)
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YediyuzYetmisYedi 9 yıl
o kadar cinli birlesip adam gibi bişy yapsalar!hep cakma hep imitasyon
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Fashionality 9 yıl
haberde komedi
yeni ipad klonunu tanıttı ne ya
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bobita 9 yıl

xhellfirex

o kadar cinli birlesip adam gibi bişy yapsalar!hep cakma hep imitasyon

Bunlar tarih boyunca böyleydi zaten,hem kötülüklerin içinde oldular.

Her fırsatta,her vesileyle yazıyorum,dünyanın ekolojik sonunu da,ekonomik sonunu da bu lanet çinliler getirecek.Yaradanın müdahalesi yakındır.
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Batuist 9 yıl
şu aleti appledan önce yapsaydınız ya.. madem öyle bir teknolojiniz var neyi bekliyordunuz?? birilerinin sizi gütmesini mi???
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