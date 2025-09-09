Skoda, geleceğin elektrikli station wagon modeli Vision O'yu tanıttı

Vision O, Modern Solid tasarım dilinin bir sonraki adımını temsil ediyor. Basit formlar ve belirgin çizgilerle şekillenen minimalist tasarım, optimize edilmiş aerodinami sayesinde verimliliği en üst düzeye çıkarıyor ve uzun kullanıcısına menziller sunuyor. Kavisli ön kaputta yer alan aydınlatmalı Skoda logosu ve ön kısmı boydan boya saran Tech-loop ışık imzası, güçlü ve özgün bir görünüm yaratıyor.
4.850 mm uzunluğa, 1.900 mm genişliğe ve 1.500 mm yüksekliğe sahip olan Vision O, geniş ve aerodinamik bir profile sahip. Konsept otomobilin tasarımı, ön bölümde yer alan aktif jaluzi işlevi gören panjurlar, hava tahliyesini kolaylaştıran yan hava kanalları, aerodinamik olarak şekillendirilmiş jantlar ve gizli kapı kolları ile en yüksek seviyede aerodinamizmi bünyesinde barındırıyor.
Skoda Cyber Lights ise Vision O’ya tamamen farklı bir görünüm katıyor. Motor kaputundaki ışıklı logo ve sürgülü farlar, karşılama ve veda animasyonlarının parçası olarak dikkat çekiyor. Farlar, çamurluklar ve yan aynalardaki animasyonlu göstergeler, aynı zamanda araç otonom sürüş moduna geçtiğinde sinyal lambaları görevini üstleniyor. Bu modda aydınlatma sistemi, diğer yol kullanıcılarına özel desen ve renk şemalarıyla bilgi veriyor.
Skoda'nın müşteri odaklı yaklaşımının bir örneği olan Vision O, tamamen yeni bir iç mekan konsepti sunuyor. 650 litreden fazla bagaj kapasitesi (katlanabilir koltuklarla 1.700 litre) ile maksimum pratiklik, sadeliği ve ferahlığı vurgulayan minimalist bir tasarımla karakterize ediliyor.
AI dijital asistan, hem sürücü hem de diğer yolcular için gerçek bir yol arkadaşı gibi çalışıyor. Vision O'nun tüm asistan ve konfor özellikleriyle entegrasyonu sayesinde akıllı ve etkileşimli olan Laura, kullanıcılara seyahat boyunca rehberlik ediyor. Ayrıca bu donanım, mevcut sürüş durumuna ve yolcuların ruh haline göre rota önerileri de sunuyor.
zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?
Tebrikler.
Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.
EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?