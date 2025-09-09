Skoda, geleceğin elektrikli station wagon modeli Vision O'yu tanıttı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör 2016 yılından bu yana Avrupa’nın combi segmentinde liderliğini sürdüren Skoda, Octavia ve Superb Combi modellerinden aldığı güçle, geleceğe yönelik station otomobil vizyonunu Münih’te tanıttı. Vision O, Modern Solid tasarım dilinin yeni neslini yansıtırken, markanın müşteri odaklı bakış açısıyla geliştirilen ilk konsept aracı olma özelliğini taşıyor.

Vision O, Modern Solid tasarım dilinin bir sonraki adımını temsil ediyor. Basit formlar ve belirgin çizgilerle şekillenen minimalist tasarım, optimize edilmiş aerodinami sayesinde verimliliği en üst düzeye çıkarıyor ve uzun kullanıcısına menziller sunuyor. Kavisli ön kaputta yer alan aydınlatmalı Skoda logosu ve ön kısmı boydan boya saran Tech-loop ışık imzası, güçlü ve özgün bir görünüm yaratıyor.

4.850 mm uzunluğa, 1.900 mm genişliğe ve 1.500 mm yüksekliğe sahip olan Vision O, geniş ve aerodinamik bir profile sahip. Konsept otomobilin tasarımı, ön bölümde yer alan aktif jaluzi işlevi gören panjurlar, hava tahliyesini kolaylaştıran yan hava kanalları, aerodinamik olarak şekillendirilmiş jantlar ve gizli kapı kolları ile en yüksek seviyede aerodinamizmi bünyesinde barındırıyor.

Tam Boyutta Gör Vision O’nun arka bölümünde, Modern Solid tasarım diline atıfta bulunan T şeklinde LED ışık imzası bulunuyor. Ön bölümde yer alan aydınlatmalı Skoda logosu ve Tech-loop yüz maskesine bağlanan kesintisiz ışık çizgisi Vision O’nun ilk görüşte fark edilmesini sağlıyor.

Skoda Cyber Lights ise Vision O’ya tamamen farklı bir görünüm katıyor. Motor kaputundaki ışıklı logo ve sürgülü farlar, karşılama ve veda animasyonlarının parçası olarak dikkat çekiyor. Farlar, çamurluklar ve yan aynalardaki animasyonlu göstergeler, aynı zamanda araç otonom sürüş moduna geçtiğinde sinyal lambaları görevini üstleniyor. Bu modda aydınlatma sistemi, diğer yol kullanıcılarına özel desen ve renk şemalarıyla bilgi veriyor.

Skoda'nın müşteri odaklı yaklaşımının bir örneği olan Vision O, tamamen yeni bir iç mekan konsepti sunuyor. 650 litreden fazla bagaj kapasitesi (katlanabilir koltuklarla 1.700 litre) ile maksimum pratiklik, sadeliği ve ferahlığı vurgulayan minimalist bir tasarımla karakterize ediliyor.

Tam Boyutta Gör Sürüş deneyimini yeniden tanımlayan ileri teknolojiler, otomobilin şiddetli yağmur ve azalan görüş gibi zorlu koşullar dışında tüm sürüş görevlerini bağımsız olarak yönetmesine olanak tanıyan otonom sürüş kabiliyeti içeriyor. Çok yönlü ‘Sakin mod’, konfor veya ekstra alan için oturma konfigürasyonunu ayarlarken ortam aydınlatmasını da seçilen moda uyacak şekilde değiştiriyor. Koltuklar, yolcu için ekstra alan ortaya çıkarmak üzere geriye doğru hareket edebiliyor ve dinlenmek için ideal bir ortam yaratıyor.

2026 Renault Clio tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 13 sa. önce eklendi

AI dijital asistan, hem sürücü hem de diğer yolcular için gerçek bir yol arkadaşı gibi çalışıyor. Vision O'nun tüm asistan ve konfor özellikleriyle entegrasyonu sayesinde akıllı ve etkileşimli olan Laura, kullanıcılara seyahat boyunca rehberlik ediyor. Ayrıca bu donanım, mevcut sürüş durumuna ve yolcuların ruh haline göre rota önerileri de sunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Skoda'dan geleceğin elektrikli station wagon modeli: Vision O

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: