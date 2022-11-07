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    Çinli bilim insanlarından ilginç deney: Uzayda maymunları çiftleştirecekler

    Çinli bilim insanları, Tiangong istasyonunda standart dışı bir deney yapmayı planlıyorlar. Büyük hayvanların uzayda çiftleşip çiftleşemeyeceğini test edecekler.
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    Çinli bilim insanları uzayda maymunları çiftleştirecekler Tam Boyutta Gör
    Çinli bilim insanları ve astronotları, maymunları kullanarak bir üreme deneyi gerçekleştirecekler. Çiftleşmek ve hayvanların sıfır yerçekimindeki davranışlarını gözlemlemek için iki makak Tiangong uzay istasyonuna getirilecek.

    Deneyin, Çin'in T şeklindeki uzay istasyonunun en büyük bilim bölmesinde yapılması planlanıyor. Bilim insanları, şu anda modülün iki biyolojik test kabininde yalnızca algler, balıklar veya salyangozlar için yer olduğunu, ancak bunların genişletilebileceğini ve yeniden yapılandırılabileceğini belirtiyor.

    İnsanlar uzayda çoğalabilir mi?

    Fare ve maymunların biyolojik olarak insanlara yakın olduğu göz önüne alındığında, bu durum ağırlıksızlığın ve kozmik radyasyonun insanlar üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesine olanak sağlayacak. Ancak araştırmacılar, hayvanlar büyüdükçe bu tür deneylerin daha zor hale geleceğini kabul ediyor. Zira beslenmeleri ve atıklarının atılması büyük sorun.

    Çinli bilim insanları uzayda maymunları çiftleştirecekler Tam Boyutta Gör
    Tsinghua Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde profesör olan Kehqui Qi konuyla ilgili olarak: "Giderek daha fazla ülke Ay veya Mars yörüngesinde uzun vadeli yerleşimler planladıkça, bu deneyler gerekli olacak ve insanların uzayda çoğalıp çoğalamayacaklarını anlamamızı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

    NASA: Uzayda hiç seks yapılmadı

    Bilim adamları bu soruyu on yıllardır düşünüyorlar. 1992'de ISS'de evli bir çift bile vardı: Astronotlar Jan Davis ve Mark Lee. Ancak NASA, şimdiye kadar hiç kimsenin uzayda seks yapmadığını söylüyor.

    Çinli bilim insanları uzayda maymunları çiftleştirecekler
    Birleşik Krallık'taki Nottingham Üniversitesi'nde Üreme Fizyolojisi ve Gelişimi Doçenti Adam Watkins, sıfır yerçekiminde bu tür "manevraların" ilk bakışta göründüğünden çok daha zor olduğuna dikkat çekiyor:

    "İlk olarak, ağırlıksız ortamda birbirleriyle yakın temas halinde kalmaları zor. İkinci olarak, astronotlar uzayda daha düşük kan basıncına sahip olduklarından, ereksiyon ve uyarılmayı sürdürmek Dünya'dakinden daha sorunlu hale gelir. Bu da yetmezmiş gibi, mekiklerde ve uzay araçlarında mahremiyetin tamamen olmaması, iki astronotun bir süreliğine mahremiyet yaşayabileceği hiçbir odanın bulunmadığı anlamına gelmekte."

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

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    gerbera 20 saat önce

    DH iyice cıvıttı biri yatak almış onun reklamını yapar biri yurtdışından telefon almış vs vs konumuz bu mu konu uçan araba yapılan yorumlara ve onlara izin verenlere bakın.Artık saçma sapan haber yapan kanalların altındaki anonim yorumlar gibi oldu burası.Edit bu sorunu patrona bi ilet istersen,forumun az saygınlığı vardı o da kayboldu maalesef

    S
    sezenhancı 3 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 3 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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