Çinli bilim insanlarından ilginç deney: Uzayda maymunları çiftleştirecekler

Tam Boyutta Gör Çinli bilim insanları ve astronotları, maymunları kullanarak bir üreme deneyi gerçekleştirecekler. Çiftleşmek ve hayvanların sıfır yerçekimindeki davranışlarını gözlemlemek için iki makak Tiangong uzay istasyonuna getirilecek.

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Deneyin, Çin'in T şeklindeki uzay istasyonunun en büyük bilim bölmesinde yapılması planlanıyor. Bilim insanları, şu anda modülün iki biyolojik test kabininde yalnızca algler, balıklar veya salyangozlar için yer olduğunu, ancak bunların genişletilebileceğini ve yeniden yapılandırılabileceğini belirtiyor.

İnsanlar uzayda çoğalabilir mi?

Fare ve maymunların biyolojik olarak insanlara yakın olduğu göz önüne alındığında, bu durum ağırlıksızlığın ve kozmik radyasyonun insanlar üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesine olanak sağlayacak. Ancak araştırmacılar, hayvanlar büyüdükçe bu tür deneylerin daha zor hale geleceğini kabul ediyor. Zira beslenmeleri ve atıklarının atılması büyük sorun.

Tam Boyutta Gör Tsinghua Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde profesör olan Kehqui Qi konuyla ilgili olarak: "Giderek daha fazla ülke Ay veya Mars yörüngesinde uzun vadeli yerleşimler planladıkça, bu deneyler gerekli olacak ve insanların uzayda çoğalıp çoğalamayacaklarını anlamamızı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

NASA: Uzayda hiç seks yapılmadı

Bilim adamları bu soruyu on yıllardır düşünüyorlar. 1992'de ISS'de evli bir çift bile vardı: Astronotlar Jan Davis ve Mark Lee. Ancak NASA, şimdiye kadar hiç kimsenin uzayda seks yapmadığını söylüyor.

Birleşik Krallık'taki Nottingham Üniversitesi'nde Üreme Fizyolojisi ve Gelişimi Doçenti Adam Watkins, sıfır yerçekiminde bu tür "manevraların" ilk bakışta göründüğünden çok daha zor olduğuna dikkat çekiyor:

"İlk olarak, ağırlıksız ortamda birbirleriyle yakın temas halinde kalmaları zor. İkinci olarak, astronotlar uzayda daha düşük kan basıncına sahip olduklarından, ereksiyon ve uyarılmayı sürdürmek Dünya'dakinden daha sorunlu hale gelir. Bu da yetmezmiş gibi, mekiklerde ve uzay araçlarında mahremiyetin tamamen olmaması, iki astronotun bir süreliğine mahremiyet yaşayabileceği hiçbir odanın bulunmadığı anlamına gelmekte."

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Çinli bilim insanları uzayda maymunları çiftleştirecekler