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    NASA, 10.000 katrilyon dolar değerindeki asteroitin peşinde: Herkesi zengin edebilir

    ABD Uzay Ajansı, 16 Psyche seferine yeniden başladığını duyurdu. NASA, 10 Ekim 2023'te asteroide bir sonda göndermeyi planlıyor. Peki, 16 Psyche adlı bu asteroiti değerli kılan ne?
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    NASA, 10.000 katrilyon dolar değerindeki asteroitin peşinde Tam Boyutta Gör
    ABD Uzay Ajansı NASA'nın ilgilendiği asteroit 16 Psyche'nin eski bir gezegenin çekirdeği olduğuna inanılıyor. Ancak bilim insanlarının ilgisini çeken Psyche'nin büyüklüğü değil.

    Teoride her insanı 1.3 milyar euro sahibi yapabilir

    Asteroit 16 Psyche'in tüm Dünya ekonomisinin değerini aşan, yaklaşık 10.000 katrilyon ABD doları değerinde büyük miktarlarda demir, nikel platin ve altın içerdiğine inanılıyor. Kuşkusuz bilim insanları metallerin parasal değeriyle değil, olası gezegensel kökenleriyle ilgileniyorlar. Ancak asteroitin değeri dünyadaki her insanı milyarder yapabilecek kadar yüksek. Asteroit teoride her bir dünyalıyı 1.3 milyar euro zenginleştirebilir.

    NASA, 10.000 katrilyon dolar değerindeki asteroitin peşinde Tam Boyutta Gör
    16 Psyche uzay aracının Ağustos 2022'de fırlatılması ve 2026'da asteroide varması bekleniyordu. Ancak, sondanın yazılımıyla ilgili sorunlar vardı, bu nedenle görev planlandığı gibi başlayamadı. Yeni tahmini fırlatma tarihi 10 Ekim 2023. Uzay aracı böylece Ağustos 2029'da asteroide ulaşmış olacak.

    Ay Anlaşması'na göre gök cisimleri tüm insanlığa ait

    1979 tarihli Ay Anlaşması, "Ay'ın ve diğer gök cisimlerinin keşfi ve kullanımının tüm insanlığın mülkiyetinde olacağını" belirtmekte. Ayrıca bu alandaki tüm faaliyetler eşitlik ilkeleri çerçevesinde yürütülmektedir. Belirli bir ülkenin herhangi bir gök cismini tekelleştirme iddiaları kabul edilemez. Ve 1967 Dış Uzay Anlaşması, Dünya dışı bölgelerin ulusal olarak tahsis edilmesini yasaklamakta.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 8 saat önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 23 saat önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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