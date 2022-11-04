NASA, 10.000 katrilyon dolar değerindeki asteroitin peşinde: Herkesi zengin edebilir

- Teoride her insanı 1.3 milyar euro sahibi yapabilir
- Ay Anlaşması'na göre gök cisimleri tüm insanlığa ait
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Teoride her insanı 1.3 milyar euro sahibi yapabilir
Asteroit 16 Psyche'in tüm Dünya ekonomisinin değerini aşan, yaklaşık 10.000 katrilyon ABD doları değerinde büyük miktarlarda demir, nikel platin ve altın içerdiğine inanılıyor. Kuşkusuz bilim insanları metallerin parasal değeriyle değil, olası gezegensel kökenleriyle ilgileniyorlar. Ancak asteroitin değeri dünyadaki her insanı milyarder yapabilecek kadar yüksek. Asteroit teoride her bir dünyalıyı 1.3 milyar euro zenginleştirebilir.
Ay Anlaşması'na göre gök cisimleri tüm insanlığa ait
1979 tarihli Ay Anlaşması, "Ay'ın ve diğer gök cisimlerinin keşfi ve kullanımının tüm insanlığın mülkiyetinde olacağını" belirtmekte. Ayrıca bu alandaki tüm faaliyetler eşitlik ilkeleri çerçevesinde yürütülmektedir. Belirli bir ülkenin herhangi bir gök cismini tekelleştirme iddiaları kabul edilemez. Ve 1967 Dış Uzay Anlaşması, Dünya dışı bölgelerin ulusal olarak tahsis edilmesini yasaklamakta.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence