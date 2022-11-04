NASA, 10.000 katrilyon dolar değerindeki asteroitin peşinde: Herkesi zengin edebilir

Tam Boyutta Gör ABD Uzay Ajansı NASA'nın ilgilendiği asteroit 16 Psyche'nin eski bir gezegenin çekirdeği olduğuna inanılıyor. Ancak bilim insanlarının ilgisini çeken Psyche'nin büyüklüğü değil.

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Teoride her insanı 1.3 milyar euro sahibi yapabilir

Asteroit 16 Psyche'in tüm Dünya ekonomisinin değerini aşan, yaklaşık 10.000 katrilyon ABD doları değerinde büyük miktarlarda demir, nikel platin ve altın içerdiğine inanılıyor. Kuşkusuz bilim insanları metallerin parasal değeriyle değil, olası gezegensel kökenleriyle ilgileniyorlar. Ancak asteroitin değeri dünyadaki her insanı milyarder yapabilecek kadar yüksek. Asteroit teoride her bir dünyalıyı 1.3 milyar euro zenginleştirebilir.

Tam Boyutta Gör 16 Psyche uzay aracının Ağustos 2022'de fırlatılması ve 2026'da asteroide varması bekleniyordu. Ancak, sondanın yazılımıyla ilgili sorunlar vardı, bu nedenle görev planlandığı gibi başlayamadı. Yeni tahmini fırlatma tarihi 10 Ekim 2023. Uzay aracı böylece Ağustos 2029'da asteroide ulaşmış olacak.

Ay Anlaşması'na göre gök cisimleri tüm insanlığa ait

1979 tarihli Ay Anlaşması, "Ay'ın ve diğer gök cisimlerinin keşfi ve kullanımının tüm insanlığın mülkiyetinde olacağını" belirtmekte. Ayrıca bu alandaki tüm faaliyetler eşitlik ilkeleri çerçevesinde yürütülmektedir. Belirli bir ülkenin herhangi bir gök cismini tekelleştirme iddiaları kabul edilemez. Ve 1967 Dış Uzay Anlaşması, Dünya dışı bölgelerin ulusal olarak tahsis edilmesini yasaklamakta.

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