BYD, Çin'de yeni bir fiyat savaşı başlattı: Çinli üreticilerin hisseleri düştü

BYD Seagull'un fiyatı 7.780 dolara indi
Şirket, 20'den fazla modeli kapsayan yeni bir indirim dalgası başlattı. En dikkat çeken indirim ise, BYD’nin en ucuz modeli ve en çok satan modeli Seagull'de yapıldı. Küresel olarak da ilgi çeken modelin fiyatı %20 indirimle 55.800 yuan’a (yaklaşık 7.780 dolar) çekildi. En büyük indirim ise çift motorlu Seal hibrit sedan modelinde gerçekleşti. Otomobilin fiyatı, araç 53.000 yuan’lık (%34) düşüşle 102.800 yuan’a (14.200 dolar) indirildi.
BYD'nin fiyat hamlesinin ardından, şirketin Hong Kong'da işlem gören hisseleri yaklaşık %9 düşerken; Geely %7, Li Auto %5 ve Xpeng %4 değer kaybetti. Dolayısıyla, bu indirimler sektördeki tüm oyuncuları etkileyen bir dalgalanma yarattı.
Sadece özel sektör değil, devlete ait otomobil üreticileri de karşılık vermekte gecikmedi. Changan, Deepal markası altında sunduğu SUV modelinde %15’e varan nakit indirimi uygularken, Stellantis destekli Leapmotor da hafta sonu C16 ve C11 modellerinde sırasıyla %28 ve %30 oranında fiyat indirimi duyurdu.
Çin, şu anda elektrikli araç satışları, toplam satışların %50’sine yaklaşmış durumda. Çin’in bu hızlı yükselişinin arkasındaki temel sebep ise ucuz elektrikli araçlar. Sektör daha önce birkaç kez fiyat savaşlarıyla karşı karşıya kalmış ve bu da elektrikli araç fiyatlarını sürekli aşağı çekmişti. Son aylarda nispeten durulan piyasada BYD'nin bu yeni atağı, yeniden agresif bir rekabet dönemini başlatabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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