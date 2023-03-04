Çinli elektrikli araç markası Leapmotor Nisan'da Türkiye'ye geliyor

Tam Boyutta Gör Ulu Motor, Kasım 2021’de SKYWELL ile başlattığı elektrikli otomobil marka temsilciliklerine bir yenisini daha ekledi. Mart 2023 itibarıyla Çinli Leapmotor’un Türkiye distribütörlüğünü üstlenen Ulu Motor, yeni iş birliği kapsamında Leapmotor markasına ait modelleri çok yakında ülkemizde yollara çıkarmaya hazırlanıyor.

Tüm tüketicilere en iyi akıllı mobilite deneyimini sunmaya çalışan Hangzhou merkezli bir elektrikli otomobil şirketi olan Leapmotor, elektronik ve yapay zeka teknolojilerinde yaklaşık 30 yıllık deneyime sahip birinci sınıf mühendis ve vizyon sahibi bir girişimci olan Zhu Jiangming tarafından 2015 yılında kuruldu.

Kullanıcılarına en rafine mobilite deneyimini sunmayı misyon edinen Leapmotor, kuruluşundan günümüze elektrikli otomobilleri, elektronik ürünler olarak ele alıyor. Şirket, araçlarındaki tüm temel sistemleri ve elektronik bileşenleri kendi bünyesinde tasarlıyor ve üretiyor.

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Çin merkezli dikey entegre yapılanmalı elektrikli araç üreticisi olan Leapmotor, tamamı elektrikli SUV C11, sedan C01, 5 kapılı şehir otomobili T03 ve coupe S01 modellerini üretiyor. Şirket, 2022 yılında teslimatlarını bir önceki yıla oranla yüzde 154 artırarak toplam 111.168 araç teslimatına ulaştı.

Leapmotor T03

Tam Boyutta Gör Türkiye'de elektrikli araçlara ilgi var ancak fiyatlar çok yüksek. Dolayısıyla özellikle Leapmotor T03 modeli ülkemizdeki uygun fiyatlı seçeneklerden olabilir. Şehir içi kullanıma odaklanan modelin Çin'deki fiyatı 59.900 Yuan'dan (163.159 TL) başlayıp 86.500 Yuan (235.614 TL) civarına kadar çıkıyor. Modelin ülkemizde satılan bazı örnekleri var ve fiyatlar 635 bin TL civarında.

Leapmotor T03, Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere uygulanan ilave gümrük vergisinin yüzde 40'a yükseltilmesi nedeniyle ülkemize planlanandan çok daha yüksek fiyatla gelecek.

T03'ün en üst versiyonunda 80 kW elektrik motoru ve 41 kWsa batarya ile CLTC normuna göre 403 kilometre sürüş menzili sunuluyor. Yani gerçek koşullarda 300 kilometreye kadar menzil sunmasını bekleyebiliriz. Otomobilde versiyona göre 10 tane sürüş asistan teknolojisi, 8.1 inç dijital gösterge, 10.1 inç multimedya ekranı, 3 farklı sürüş modu, otomatik park, panoramik sunroof ve akıllı ses kontrol sistemi gibi özellikler bulunuyor.

Aşağıdaki galeride Leapmotor tarafından üretilen elektrikli otomobillerin tasarımlarını inceleyebilirsiniz:

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Çinli elektrikli araç markası Leapmotor Türkiye'ye geliyor