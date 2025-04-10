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    Leapmotor B10, Çin'de 13.580 dolar fiyatla satışa sunuldu

    Bir ay önce ön siparişe açılan %100 elektrikli Leapmotor B10'un satış serüveni başladı. B10, Lidar sensörüne sahip en ucuz otomobillerden biri olmasıyla öne çıkıyor.
    Leapmotor B10, Çin'de 13.580 dolar fiyatla satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Çinli Leapmotor'un global pazar için geliştirdiği B Serisi'nin ilk üyesi Leapmotor B10, Çin'de 13.580 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. BYD Atto 3 gibi rakiplerle mücadele edecek olan B10, ilerleyen süreçte Avrupa'da da satılacak.

    Leapmotor B10; 4515 mm uzunluğa, 1885 mm genişliğe, 1655 mm yüksekliğe ve 2735 mm aks mesafesine sahip. Kıyaslamak gerekirse, rakibi Atto 3'ten 6 cm daha uzun gövdeye sahip. Bagaj hacmi 515 litreye kadar çıkarılabilen modelin arka koltukları katlandığında bu değer 1415 litreye kadar çıkıyor.

    Leapmotor B10, Çin'de 13.580 dolar fiyatla satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    B10'un dış tasarımı, markanın son tasarım diliyle uyumlu. Ön tarafta ince gündüz LED'leri ve kare şeklindeki ana aydınlatmalardan oluşan bölünmüş far tasarımı bizleri karşılıyor. Otomobilin üst versiyonlarında, ön camın üzerinde Lidar sensörü de bulunuyor. Gizli kapı kolları, ön çamurluklarda yer alan kameralar ve 18 inç jantlarıyla dikkat çeken B10'un arkasında ise boydan boya uzanan LED stoplar mevcut.

    Leapmotor B10, şık ve ferah bir yaşam alanına sahip. Konsolda 8.8 inç LCD gösterge paneli ve 2.5K çözünürlüğe sahip 14.6 inç multimedya ekranı görev yapıyor. Yapay zeka sesli asistanın entegre edildiği Leapmotor OS 4.0 Plus sistemi Snapdragon 8155 yonga setinden güç alıyor. B10'da donanım seviyesine göre elektrikli ayarlanabilir koltuklar, 15W kablosuz şarj ve 12 hoparlörlü ses sistemi gibi standart donanımlar bulunuyor.

    Leapmotor B10, Çin'de 13.580 dolar fiyatla satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Leap 3.5 modüler platform üzerine inşa edilen Leapmotor B10'un giriş seviyesinde 132 kW (177hp) güç sunan bir elektrik motoru mevcut. Üst seviyedeki versiyon ise 160 kW (215hp) maksimum güce sahip. 56.2 kWsa ve 67.1 kWsa kapasiteli LFP batarya seçeneklerine sahip olan model, CLTC'ye göre sırasıyla 510 km ve 600 km sürüş menzili vadediyor.

     

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    M
    moffaka 1 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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