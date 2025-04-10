Leapmotor B10, Çin'de 13.580 dolar fiyatla satışa sunuldu

Leapmotor B10; 4515 mm uzunluğa, 1885 mm genişliğe, 1655 mm yüksekliğe ve 2735 mm aks mesafesine sahip. Kıyaslamak gerekirse, rakibi Atto 3'ten 6 cm daha uzun gövdeye sahip. Bagaj hacmi 515 litreye kadar çıkarılabilen modelin arka koltukları katlandığında bu değer 1415 litreye kadar çıkıyor.
Leapmotor B10, şık ve ferah bir yaşam alanına sahip. Konsolda 8.8 inç LCD gösterge paneli ve 2.5K çözünürlüğe sahip 14.6 inç multimedya ekranı görev yapıyor. Yapay zeka sesli asistanın entegre edildiği Leapmotor OS 4.0 Plus sistemi Snapdragon 8155 yonga setinden güç alıyor. B10'da donanım seviyesine göre elektrikli ayarlanabilir koltuklar, 15W kablosuz şarj ve 12 hoparlörlü ses sistemi gibi standart donanımlar bulunuyor.
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