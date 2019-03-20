Milyon dolarlık süper otomobil Koenigsegg Jesko, tanıtıldığı gibi yok sattı

Tam Boyutta Gör

Kısa süre önce geride bıraktığımız Cenevre Otomobil Fuarı’nın en etkileyici süper otomobillerinden biri olan Koenigsegg Jesko, bu iddiasını satışlardaki başarısıyla da taçlandırdı. Jesko modelinden sınırlı sayıda üretmeyi planlayan İsveçli marka, daha fuar bitmeden tüm araçların satıldığını açıkladı.

Yalnızca 125 adet üretilecek Koenigsegg Jesko modellerinden her birinin vergiler hariç 3 milyon dolar değerinde olduğu açıklanmıştı. Koenigsegg tarafından yapılan açıklamada, 83 adetin daha Cenevre’deki fuar başlamadan önce, geriye kalan 42 adetin de tanıtımdan sonraki 5 gün içerisinde satıldığı ifade edildi.

Markanın şimdiye kadarki en yüksek hacimli üretim modeli

Sınırlı sayıda üretilen süper otomobillerin kısa süre içerisinde tükendiğini düşündüğümüzde bu açıklama pek de ilginç gelmeyebilir. Ancak Koenigsegg’in şimdiye kadarki en yüksek hacimli üretim modeli olan Jesko’nun bu kadar hızlı satılması İsveçli marka için büyük anlam ifade ediyor. Jesko’nun üretimine 2020 yılından itibaren başlanacak ve her hafta bir otomobil üretilecek.

Koenigsegg Jesko

Agera RS modelinin yerini alacak süper otomobil, ismini markanın kurucusu olan Christian von Koenigsegg’in babasından alıyor. Tasarımıyla büyük beğeni toplayan Koenigsegg Jesko’da yoğun modifikasyondan geçirilmiş çift turbolu 5.0 litre V8 ünite bulunuyor. Kullanılan yakıt türüne göre beygir gücü 1,262 ile 1,578 hp arasında değişen hiper otomobilde 1,500 Nm maksimum tork bulunuyor. “Light Speed Transmission” (LST) adı verilen yeni 9 ileri multi-clutch şanzıman kullanılan aracın maksimum hızı 482 km/s olarak açıklandı.

https://www.koenigsegg.com/koenigsegg-jesko-sold-out/