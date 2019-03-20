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Milyon dolarlık süper otomobil Koenigsegg Jesko, tanıtıldığı gibi yok sattı

Yeni süper otomobili Koenigsegg Jesko'yu Cenevre'de tanıtan İsveçli üretici, yalnızca 125 adet üretilecek ve her biri vergiler hariç 3 milyon dolar değerinde olan otomobillerin yok sattığını açıkladı.
2 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Milyon dolarlık süper otomobil Koenigsegg Jesko, tanıtıldığı gibi yok sattı
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Kısa süre önce geride bıraktığımız Cenevre Otomobil Fuarı’nın en etkileyici süper otomobillerinden biri olan Koenigsegg Jesko, bu iddiasını satışlardaki başarısıyla da taçlandırdı. Jesko modelinden sınırlı sayıda üretmeyi planlayan İsveçli marka, daha fuar bitmeden tüm araçların satıldığını açıkladı.

Yalnızca 125 adet üretilecek Koenigsegg Jesko modellerinden her birinin vergiler hariç 3 milyon dolar değerinde olduğu açıklanmıştı. Koenigsegg tarafından yapılan açıklamada, 83 adetin daha Cenevre’deki fuar başlamadan önce, geriye kalan 42 adetin de tanıtımdan sonraki 5 gün içerisinde satıldığı ifade edildi.

Markanın şimdiye kadarki en yüksek hacimli üretim modeli

Sınırlı sayıda üretilen süper otomobillerin kısa süre içerisinde tükendiğini düşündüğümüzde bu açıklama pek de ilginç gelmeyebilir. Ancak Koenigsegg’in şimdiye kadarki en yüksek hacimli üretim modeli olan Jesko’nun bu kadar hızlı satılması İsveçli marka için büyük anlam ifade ediyor. Jesko’nun üretimine 2020 yılından itibaren başlanacak ve her hafta bir otomobil üretilecek.

Koenigsegg Jesko 

Agera RS modelinin yerini alacak süper otomobil, ismini markanın kurucusu olan Christian von Koenigsegg’in babasından alıyor. Tasarımıyla büyük beğeni toplayan Koenigsegg Jesko’da yoğun modifikasyondan geçirilmiş çift turbolu 5.0 litre V8 ünite bulunuyor. Kullanılan yakıt türüne göre beygir gücü 1,262 ile 1,578 hp arasında değişen hiper otomobilde 1,500 Nm maksimum tork bulunuyor. “Light Speed Transmission” (LST) adı verilen yeni 9 ileri multi-clutch şanzıman kullanılan aracın maksimum hızı 482 km/s olarak açıklandı.


https://www.koenigsegg.com/koenigsegg-jesko-sold-out/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MrKattchup 2 ay en beğenilen shkoksal
6 silindirli 3.0 motorlu supradan yaklaşık 2000 beygir alınabiliyor. sanayi ustaları> Koenigsegg diyebilir miyiz hocam
1 Yanıt Yanıtla +31
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StrongestWarrior 2 ay DigitalKral
482 km/h hızla 8 dk gidebilecek yol buldun da lastik masrafını düşünmek kaldı di mi
2 Yanıt Yanıtla +27
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shkoksal 2 ay
Adamlar 5 litre ve 8 silindirden 1578 beygir güç alıyor, Bugatti ise 8 litre, 16 silindirden 1479 beygir güç alıyor.
Koenigsegg>Bugatti
5 Yanıt Yanıtla +26
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sefa1451 2 ay
Herifler aşmış be kanka.
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lazloo 2 ay
Şahsen yolda Bugatti yi ve Koenigsegg i görsem, Bugatti ye dönüp bakmam.
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lazloo 2 ay
Koenigsegg reis diyeceksiniz.
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The.Mafia 2 ay
Zengin çok zengin👌
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__Nikolaus__ 2 ay
bir depo benzinle kaç km gider bu ?
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DH Misafiri 2 ay
Bunun yerine Mercedes-AMG GT R alacaksın atacaksın yolların tozunu
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medyxnet 2 ay
çünkü chiron'dan daha iyi
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ali9949 2 ay
Allahtan bıxım yollar boktan yoksa bısuru yandas muteahıt bundan alıp gıdere yazardı
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CeyKalDa 2 ay
ön spoiler rezalet
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Umutcan 2 ay
Çok yakar, alan tüp taktırsın
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