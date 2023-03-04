Tam Boyutta Gör 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş ve 10 ilde büyük yıkıma neden olmuştu. Depremin ardından 10 ilde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, OHAL ilan edilen illerde bulunan araçlarının muayene geçerlilik süresinin uzatıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre OHAL ilan edilen illerde yaşayan vatandaşların araçları veya 6 Şubat tarihinden itibaren bu illerde bulunduğu belgelendirilen araçların muayene geçerlilik süreleri OHAL bittikten 1 ay sonrasına kadar geçerli sayılacak. Muayene süresi dolan araçlar, cezasız şekilde kullanılabilecek.

Kahramanmaraş’ta depremin öncesi ve sonrasını gösteren görüntüler 2 gün önce eklendi

6 Şubat itibarıyla 3 aylık OHAL ilan edilmişti. Deprem bölgesindeki araçların muayene geçerlilik süresi Mayıs ayı sonuna kadar uzatılmış olacak. OHAL süresi uzatılırsa bu süre de uzatılmış olacak. OHAL ilan edilen Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da bulunan araçlar için bu karar geçerli olacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olağanüstü hal ilan edilen illerde yaşayan vatandaşlarımıza ait araçlar ile 6 Şubat tarihinden sonra bu illerde bulunduğu belgelendirilen araçların muayenelerinin geçerlilik süreleri uzatılmıştır. 6 Şubat'tan itibaren olağanüstü hal süresi sonuna kadar dolanların araç muayene işlemleri, olağanüstü hal süresinin sona erdiği tarihten itibaren bir ay sonrasına kadar geçerli sayılacaktır. OHAL süresi bittikten 30 gün sonrasına kadar vatandaşlarımız araçlarını istedikleri yerde muayene ettirebileceklerdir. Bu dönemde muayene yaptırmadığı gerekçesiyle düzenlenen trafik cezaları da iptal edilecektir."

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Deprem bölgesindeki araçların muayene süreleri uzatıldı