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    Çinli elektrikli sedan Leapmotor B01, Şanghay fuarında tanıtılacak

    Leapmotor'un küresel pazarda satacağı B Serisi modellerin ikincisi olan B01 elektrikli sedan, 13.650 dolardan başlayan fiyatlarıyla Lidar sensörüne sahip en ucuz modellerden biri olacak.
    Çinli elektrikli sedan Leapmotor B01, Şanghay'da tanıtılacak Tam Boyutta Gör
    Çinli Leapmotor, global pazarda satışa sunulmak üzere geliştirdiği B serisi modellerin ikincisini tanıtmaya hazırlanıyor. Leapmotor B01 adı verilen sedan model, önümüzdeki hafta başlayacak olan Şanghay Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkarılacak.

    %100 elektrikli Leapmotor B01; 4770 mm uzunluğa, 1880 mm genişliğe, 1490 mm yüksekliğe ve 2735 mm aks mesafesine sahip. Otomobilin boş ağırlığı ise versiyona göre 1625 kg ile 1711 kg aralığında değişiyor. 132 kW (177 hp) ve 160 kW (214 hp) olmak üzere iki farklı motorla satılacak olan B01'in azami hızı da 160 km/s ile sınırlı olacak.

    Elektrikli sedanın batarya kapasitesi ve menzili henüz açıklanmadı ancak CALB (China Aviation Lithium Battery) tarafından üretilen lityum demir fosfat bataryaları kullanacağı biliniyor.

    Çinli elektrikli sedan Leapmotor B01, Şanghay'da tanıtılacak Tam Boyutta Gör
    Leapmotor B01, daha önce tanıtılan B10 crossover ile aynı platformu kullanıyor. Çinli markanın LEAP 3.5 adını verdiği son nesil teknoloji mimarisine sahip olan elektrikli sedan, opsiyonel olarak sunulan Lidar sensörüyle de tercih edilebiliyor.

    Elektrikli sedan, Leapmotor'un diğer modellerinde kullandığı tasarım dilini sürdürüyor. Üst tarafta üç bölmeden oluşan ince ışık imzası, tampon kenarlarındaki ana aydınlatmalarla bölünmüş far tasarımı oluşturuyor. Önde, arkada, yan aynalarda ve hatta çamurluklarda kamera ve sensörler bulunuyor.

    Yan taraftan bakıldığında coupe stili tavan hattıyla dikkat çeken Leapmotor B01'de yüksek omuz çizgisi, çok kollu jantlar, gizli kapı kolları ve siyah yan aynalar göze çarpıyor. Arka tarafta ise boydan boya uzanan ince LED stoplar dikkat çekiyor. B01'in opsiyonel özellikleri arasında panoramik cam tavan da bulunuyor.

    Leapmotor B01, Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'ndan onay aldıktan sonra Çin'de ve global pazarda satışa sunulacak. Yerel medyaya göre otomobilin fiyatı 13.650 ile 20.450 dolar aralığında olacak. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    HÜRKUŞ yeni boyasıyla gökyüzünde

    P
    pskillercheto 19 saat önce

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