    Çinli Hongqi, 2028’e kadar Avrupa’ya 15 yeni model getirecek

    Çinli lüks otomobil markası Hongqi, 2028’e kadar Avrupa’da 15 elektrikli ve hibrit model satacak. Tanıtılan yeni kompakt SUV EHS5 ise 550 km menzil ve hızlı şarj sunuyor.

    Çinli Hongqi, 2028’e kadar Avrupa’ya 15 yeni model getirecek Tam Boyutta Gör
    Çin’in lüks otomobil markası Hongqi, 2028 yılına kadar Avrupa genelinde 25 farklı pazarda 15 elektrikli ve hibrit model satışa sunmayı planladığını açıkladı. Şirket, bu kapsamda kompakt bir elektrikli SUV olan EHS5 modelini de tanıttı.

    Hongqi’den Avrupa açılımı

    Hongqi, Çin’in eski lideri Mao Zedong’un favori otomobili olarak bilinen markası, halihazırda Norveç, Hollanda ve Polonya gibi Avrupa pazarlarında araç satışı yapıyor. FAW’ın tasarım şefi Giles Taylor, Münih’te düzenlenen IAA Mobility otomobil fuarında yaptığı açıklamada EHS5’in 550 kilometre menzile sahip olduğunu, bataryasının %10’dan %80’e 20 dakikada şarj edilebildiğini belirtti. Taylor, EHS5’in Avrupa’da satılan tam boy elektrikli SUV modeli EHS9’a göre daha dinamik ve genç bir tasarıma sahip olduğunu vurguladı.

    Taylor, aracın özellikle şehir içi ve banliyö kullanımına uygun olduğunu, aileler ve tek sürücüler için ideal olduğunu ifade etti. Hongqi ise EHS5’in fiyatı ve satış takvimiyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

    Çinli otomobil üreticileri arasında BYD, Chery ve Changan gibi markalar, Çin’de yoğun bir elektrikli araç fiyat rekabetiyle karşı karşıya. Bu durum, onları kârlı satış fırsatları için Avrupa pazarına yönelmeye itiyor. Daha önce Çinli Leapmotor, Hongqi’nin yurtdışı satışlarını artırmak amacıyla bir elektrikli araç platformu sağlayacağını açıklamıştı. Hongqi CEO’su Zhu Jiangming, platformun 2026’nın dördüncü çeyreğinde üretime girecek yeni bir Hongqi elektrikli aracında kullanılacağını belirtti.

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    Profil resmi
    venomboy_85 1 saat önce

    fabrika yok İtalya'dan geliyor ağbi

    U
    UrTR 1 gün önce

    zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?

    Profil resmi
    eksiksizajans 1 gün önce

    Tebrikler.

    P
    power-pc 1 gün önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    Profil resmi
    venomboy_85 1 gün önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

