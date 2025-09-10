Çinli Hongqi, 2028’e kadar Avrupa’ya 15 yeni model getirecek

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çin’in lüks otomobil markası Hongqi, 2028 yılına kadar Avrupa genelinde 25 farklı pazarda 15 elektrikli ve hibrit model satışa sunmayı planladığını açıkladı. Şirket, bu kapsamda kompakt bir elektrikli SUV olan EHS5 modelini de tanıttı.

Hongqi’den Avrupa açılımı

Hongqi, Çin’in eski lideri Mao Zedong’un favori otomobili olarak bilinen markası, halihazırda Norveç, Hollanda ve Polonya gibi Avrupa pazarlarında araç satışı yapıyor. FAW’ın tasarım şefi Giles Taylor, Münih’te düzenlenen IAA Mobility otomobil fuarında yaptığı açıklamada EHS5’in 550 kilometre menzile sahip olduğunu, bataryasının %10’dan %80’e 20 dakikada şarj edilebildiğini belirtti. Taylor, EHS5’in Avrupa’da satılan tam boy elektrikli SUV modeli EHS9’a göre daha dinamik ve genç bir tasarıma sahip olduğunu vurguladı.

Taylor, aracın özellikle şehir içi ve banliyö kullanımına uygun olduğunu, aileler ve tek sürücüler için ideal olduğunu ifade etti. Hongqi ise EHS5’in fiyatı ve satış takvimiyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Çinli otomobil üreticileri arasında BYD, Chery ve Changan gibi markalar, Çin’de yoğun bir elektrikli araç fiyat rekabetiyle karşı karşıya. Bu durum, onları kârlı satış fırsatları için Avrupa pazarına yönelmeye itiyor. Daha önce Çinli Leapmotor, Hongqi’nin yurtdışı satışlarını artırmak amacıyla bir elektrikli araç platformu sağlayacağını açıklamıştı. Hongqi CEO’su Zhu Jiangming, platformun 2026’nın dördüncü çeyreğinde üretime girecek yeni bir Hongqi elektrikli aracında kullanılacağını belirtti.

